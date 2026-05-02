بلوچستان میں پیپلز ایئر ایمبولینس سروس کا جلد آغاز

بلوچستان میں پہلی فضائی ایمبولینس سروس شروع کرنے کی تیاریاں مکمل، دور دراز علاقوں میں فوری طبی امداد کی فراہمی کا آغاز۔
بلوچستان میں پہلی مرتبہ فضائی ایمبولینس سروس شروع کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جو صوبے کے دور دراز اور رسائی میں مشکل علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پیپلز ایئر ایمبولینس منصوبے کو حکام نے ایمرجنسی صحت کی دیکھ بھال میں ایک بڑی پیشرفت قرار دیا ہے۔ یہ سنگین زخمیوں، سڑک حادثات کے متاثرین یا جان لیوا بیماریوں کے شکار مریضوں کو تیز رفتار طبی نقل و حمل فراہم کرے گا۔ اس سروس سے خاص طور پر ان علاقوں میں مدد ملے گی جہاں طویل فاصلے اور خراب سڑکوں کی وجہ سے علاج میں تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس منصوبے کے آغاز کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان حکومت نے عوام کی صحت کی سہولت کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز ایئر ایمبولینس کا مقصد دور دراز کے علاقوں سے مریضوں کو کوئٹہ اور دیگر شہروں کے بڑے اسپتالوں میں ایمرجنسی کی صورت میں تیزی سے منتقل کرنا ہے۔ محسن نقوی نے بتایا کہ برسوں سے دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کو مشکل زمین اور تیز رفتار نقل و حمل کی عدم دستیابی کے باعث طبی دیکھ بھال حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ سروس اس مسئلے کو حل کرنے اور جانیں بچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ خدمت نہ صرف بلوچستان کے عوام کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک مثال بن جائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلد ہی اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ اس منصوبے کے تحت جدید طبی آلات سے لیس ایک ہیلی کاپٹر کو ایمبولینس کے طور پر استعمال کیا جائے گا، جو 24 گھنٹے دستیاب رہے گا۔ ہیلی کاپٹر میں طبی عملہ بھی موجود ہوگا جو مریضوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر سکے گا۔ پیپلز ایئر ایمبولینس عوامی خدمت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور بلوچستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا انقلابی اقدام ہے۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے مریضوں کو بروقت ہنگامی طبی امداد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سروس کے آغاز سے بلوچستان کے لوگوں کو فوری طبی امداد مل سکے گی اور قیمتی جانیں بچائی جا سکیں گی۔ صوبائی حکومت نے اس منصوبے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور ہیلی کاپٹر کے لیے ہیلی پیڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، طبی عملے کو خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے تاکہ وہ ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کر سکیں۔ بلوچستان کی جغرافیائی خصوصیات اور آبادی کی کثافت کو مدنظر رکھتے ہوئے، فضائی ایمبولینس سروس کی ضرورت انتہائی ضروری تھی۔ صوبے کے اکثر علاقے پہاڑی اور دور دراز ہیں جہاں سڑکوں کی حالت ناگفتار ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو اسپتالوں تک پہنچانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ اس وقت کی کمی کے باعث کئی مریض جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ پیپلز ایئر ایمبولینس سروس کے ذریعے، مریضوں کو کم سے کم وقت میں اسپتال پہنچایا جا سکے گا، جس سے ان کی جان بچانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یہ سروس بلوچستان کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے اور صوبائی حکومت کی جانب سے صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ محسن نقوی نے عوام کو یقین دلایا کہ پیپلز ایئر ایمبولینس سروس کو ہر ممکنہ حد تک فعال بنایا جائے گا اور اس کی کارکردگی کو مسلسل بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت صحت کی دیکھ بھال کو ہر شہری کے لیے قابل رسائی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ پیپلز ایئر ایمبولینس سروس کے بارے میں آگاہی پھیلائیں تاکہ ضرورت مند افراد اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سروس بلوچستان کے عوام کے لیے ایک امید کی کرن ہے اور اس سے صوبے میں صحت کی دیکھ بھال کے معیار میں نمایاں بہتری آئے گی.
