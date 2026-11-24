بلوچستان حکومت نے دہشتگردوں کی معلومات پر 25 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا
بلوچستان کی حکومت نے نامور دہشتگرد رحمان گل اور بشیر زہب کی معلومات پر 250 ملین روپے اور دیگر دہشتگردوں پر لاکھوں روپے کا انعام اعلان کیا ہے، جس میں خفیہ رکھنے کی یقین دہانی بھی شامل ہے۔
بلوچستان کی صوبائی حکومت نے اعلیٰ درجے کے مطلوبہ دہشتگردوں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے عوام سے بھرپور تعاون حاصل کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز اور اہم اعلامیہ جاری کیا ہے، جس کے تحت قابل اعتماد معلومات فراہم کرنے والوں کو 500,000 روپے سے لے کر 250 ملین روپے تک کی سنگین مالی انعامی رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس تاریخی قدم کا اعلان 24NewsHD ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق کیا گیا ہے، جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں عوام کو فعال حصہ لینے کے لیے ایک جامع اسکیم پیش کی گئی ہے، جس کا مقصد نہ صرف مطلوبہ عناصر کو گرفتاری کی جھنکار میں ڈالنا ہے بلکہ اس عمل میں عوام کی حفاظت اور ان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا بھی ہے۔
سخت ترین مطلوبہ دہشتگردوں کے لیے اعلیٰ انعام
بلوچستان کے گھرانا ہاؤس کے اعلان کردہ انعامی اسکیم کی تفصیلات کے مطابق، انتہائی مشہور اور خطراتناک دہشتگرد رحمان گل کی قابل اعتماد معلومات فراہم کرنے والے شخص کو 250 ملین روپے کا خاص انعام اعلان کیا گیا ہے، جو کہ اس اسکیم میں سب سے زیادہ رقم ہے۔ اسی طرح، دوسرے خطرناک اور مطلوبہ دہشتگرد بشیر زہب کی شناخت یا گرفتاری کے لیے بھی 250 ملین روپے کی اسی مقدار کا انعام مقرر کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ان دو عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کا عزم رکھتی ہے۔Also readپاکستان نے گندم درآمد کے لیے تیسرا بین الاقوامی ٹینڈر جاری کردیا، بھارت اور اسرائیل سے درآمد پر پابندی
ان دو خاص دہشتگردوں کے علاوہ، حکومت نے دیگر متعدد اعلیٰ درجے کے مطلوبہ دہشتگردوں کے لیے بھی ملینز اور ہانڈرڈز آف ملینز (لاکھوں اور کروڑوں) روپے کی انعامی رقم مقرر کی ہے، جو کہ صوبے میں جاری دہشتگردی کے خلاف ایک وسیع پیمانے کی مہم کا حصہ ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوامی سطح پر موجود معلومات کو منظم طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ ان عناصر تک پہنچنا آسان ہو سکے جو سالوں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں عدم استحکام پھیلائے ہوئے ہیں اور عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔
حکام کی جانب سے عوام کو یقین دہانی اور حقیقی عمل
بلوچستان کے ہوم افیئرز ایڈوائزر بابر یوسف زئی نے عوام سے براہ راست اپیل کی ہے کہ وہ دہشتگردوں کے بارے میں جو بھی قابل اعتماد معلومات رکھتے ہیں، انہیں متعلقہ حکام اور انتظامیہ کے ساتھ بانٹیں تاکہ ان عناصر کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ یقین دہانی کرائی کہ کسی بھی ایسے شہری کی شناخت کو جو حکومت کو معلومات فراہم کرے گا، سختی سے رازداری کے ساتھ رکھا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد کی ذاتی معلومات، رابطے کا نمبر یا شناختی کارڈ کی تفصیلات کو محفوظ رکھتے ہوئے ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ ان کو کسی قسم کی کسی بھی قسم کی سزا یا خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
بابر یوسف زئی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی ایسی قابل اعتماد اور عملی طور پر لاگو کی جا سکنے والی معلومات (Actionable information) سامنے آئے گی، تو اس پر فوری کارروائی کی جائے گی، اور انعام کی رقم بلوچستان حکومت کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط اور ریگولیشنز کے مطابق ادا کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاخیر کیے بغیر قانونی عمل مکمل کر کے متعلقہ فرد کو اس کا حقدار انعام فراہم کیا جائے گا۔
حکومت کی ترجیحات اور مستقبل کا راستہ
ایڈوائزر بابر یوسف زئی نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنا اور شہریوں کی جانوں و املاک کی حفاظت کرنا بلوچستان حکومت کی سب سے اعلیٰ ترجیح ہے، اور یہ کہہ کر کہ عوامی تعاون اگر اس وقت تک جاری رہا تو یہ کامیابی کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا۔ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ عوامی تعاون سے امن کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کو تیز کیا جا سکتا ہے، جس سے صوبے کے ہر کونے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی امید کی جا سکتی ہے اور عوام کو اپنی زندگیوں کے سکون یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
اس پورے عمل کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے ان علاقوں میں جہاں سالوں سے دہشت گردی کا سایہ منڈلا رہا ہے، وہاں عوام کو یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حکومت پرعزم ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے عوامی سطح پر جمع کی جانے والی معلومات کو ایک اہم ذریعہ سمجھا جا رہا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے دہشت گردوں کی تنظیمی ساخت کو کمزور کرنے کا ہدف حاصل کیا جا سکے گا۔
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