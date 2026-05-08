بلوچستان اسمبلی نے معرکہ حق میں پاک افواج ، صدر مملکت، وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور کرلی۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں معرکہ حق کی سالگرہ کے موقع پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تہنہتی قرارداد وزیراعلی بلوچستان نے پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کو معرکہ حق کی شاندار کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پاک فضائیہ نے دشمن کے 7 طیارے مار گرائے اور کئی ائیر بیسز کو تباہ کیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر پاکستان، وزیر اعظم کوبہترین فیصلوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہے جبکہ بلوچستان کے عوام اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ قوم پاکستان کے دفاع استحکام اور ترقی کے لئے متحد رہے گی۔ ایوان نے اس قرارداد کو متفقہ منظور کرلیا۔ بلوچستان اسمبلی کی یہ قرارداد پاکستان کی دفاعی قواں کی کامیابیوں کا اعتراف ہے، جو معرکہ حق میں دشمن کے حملوں کا مدمدہ جواب دے کر ملک کی سلامتی کو حفاظت میں لائے ہیں۔ قرارداد میں پاک فضائیہ کی شاندار کارناموں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس نے دشمن کے طیاروں کو تباہ کر کے ملک کی فضائی سرحدوں کو محفوظ رکھا۔ بلوچستان کے عوام نے بھی اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، جو ملک کے دفاع میں اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر کھڑے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی یہ قرارداد پاکستان کے دفاعی قواں کے لیے ایک اعزاز ہے، جو ملک کی سلامتی کے لیے روزانہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر کام کرتے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے دفاعی قواں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کے دفاع میں کوئی قربانی نہیں چکیتیں۔ بلوچستان کے عوام نے بھی اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، جو ملک کے دفاع میں اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر کھڑے ہیں.
