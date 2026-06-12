بلوچستان بار اسوسی ایشن: کوئٹہ میں گن کالچر ختم کرنے کا مطالبہ، وکیلوں کے رہنما کے بیٹے پر حملے پر شدید مذمت

بلوچستان کی قانونی برادری نے وکیلوں کے رہنما کے بیٹے پر حملے پر شدید مذمت کرتے ہوئے صدرcapital میں بڑھتے ہوئے گن کالچر کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔
بلوچستان کی قانونی برادری نے جمعہ کو وکیل وں کے رہنما کے بیٹے پر حملے پر شدید مذمت کرتے ہوئے صدرcapital میں بڑھتے ہوئے گن کالچر کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ဂီတrema press conference میں، میر عطاء اللہ لango، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، وکیل واعظ جادون کے بیٹے پر حملے کو کہا کہ 'سخت حقیقت' ہے اور کوئٹہ میں گرتی ہوئی قانون و نظم کی صورت پر تشکیش ظاہر کی۔ 'یہ وحشت如果我们 نہیں ہے،' لango نے کہا، شہر میں تشدد کا سطحymen پر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورت حال اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ 'صفايی نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں بھی نظر آ رہے ہیں،' اور پرتشدد وارداتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو وسیع پیمانے پر اپنے ہتھیاروں کے استعمال پر عائد赔偿۔ انہوں نے بتایا کہ حملے میں ملوث دو مشتبہ ہوں پہلے ہی گرتے ہیں اورسے تیسرے ملزم کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جس کو瓷印度中налоги मेंسےNameی گئی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ زخمی عبداللہ کو پہلے پہلی مدد فراہم کی گئی اور پھر کراچی کے لیے ہوائی ایمبولینس کے ذریعے منتقل کر کے مزید طبی علاج کے لیے بھیجا گیا۔ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے حادثے کے بعد سورج، مئیر اور صحت کے وزیر کی فوری response اور معاونیت کا شکریہ ادا کیا۔ ازخود牺牲 کے لیے/libs குடிய negara ne demokratik para حرية人類досίας padania பகுதியில் அந்நธานம் nehme whileتداom شہر میں ہتھیاروں کی غیر قانونی دستاویزات کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے اور عوام کی حفاظتی کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں ہتھیار صرف حفاظتی فورسز کے قبضے میں ہی ہونے چاہئیں، خوردار کہ یہ سخت کنٹرول ضروری ہے تاکہ ایسے واقعات روکے جا سکیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عوام کا اعتاب restored ہو۔ press conference میں موجود دوسرے وکیل وں نے بھی حملے پر مذمت کا اظہار کیا، زخمی نوجوان اور اس کے گھر والوں سے ہم دردی ظاہر کی اور بلوچستان میں مسلح تشدد کو روکنے کے لیے جلد بازی سے انصاف اور مضبوط اقدامات کا مطالبہ کیا.
بلوچستان کی قانونی برادری نے جمعہ کو وکیلوں کے رہنما کے بیٹے پر حملے پر شدید مذمت کرتے ہوئے صدرcapital میں بڑھتے ہوئے گن کالچر کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ဂီတrema press conference میں، میر عطاء اللہ لango، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، وکیل واعظ جادون کے بیٹے پر حملے کو کہا کہ 'سخت حقیقت' ہے اور کوئٹہ میں گرتی ہوئی قانون و نظم کی صورت پر تشکیش ظاہر کی۔ 'یہ وحشت如果我们 نہیں ہے،' لango نے کہا، شہر میں تشدد کا سطحymen پر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورت حال اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ 'صفايی نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں بھی نظر آ رہے ہیں،' اور پرتشدد وارداتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو وسیع پیمانے پر اپنے ہتھیاروں کے استعمال پر عائد赔偿۔ انہوں نے بتایا کہ حملے میں ملوث دو مشتبہ ہوں پہلے ہی گرتے ہیں اورسے تیسرے ملزم کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جس کو瓷印度中налоги मेंسےNameی گئی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ زخمی عبداللہ کو پہلے پہلی مدد فراہم کی گئی اور پھر کراچی کے لیے ہوائی ایمبولینس کے ذریعے منتقل کر کے مزید طبی علاج کے لیے بھیجا گیا۔ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے حادثے کے بعد سورج، مئیر اور صحت کے وزیر کی فوری response اور معاونیت کا شکریہ ادا کیا۔ ازخود牺牲 کے لیے/libs குடிய negara ne demokratik para حرية人類досίας padania பகுதியில் அந்நธานம் nehme whileتداom شہر میں ہتھیاروں کی غیر قانونی دستاویزات کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے اور عوام کی حفاظتی کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں ہتھیار صرف حفاظتی فورسز کے قبضے میں ہی ہونے چاہئیں، خوردار کہ یہ سخت کنٹرول ضروری ہے تاکہ ایسے واقعات روکے جا سکیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عوام کا اعتاب restored ہو۔ press conference میں موجود دوسرے وکیلوں نے بھی حملے پر مذمت کا اظہار کیا، زخمی نوجوان اور اس کے گھر والوں سے ہم دردی ظاہر کی اور بلوچستان میں مسلح تشدد کو روکنے کے لیے جلد بازی سے انصاف اور مضبوط اقدامات کا مطالبہ کیا
بلوچستان قانونی برادری گن کالچر حملہ کوئٹہ وکیل
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