بلوچستان کی بیٹی ایسہ بلاخ نے 2026 ایشیائی کھیلوں میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ بنائی

بلوچستان کی بیٹی ایسہ بلاخ نے 2026 ایشیائی کھیلوں میں کشتی کی گولڈ میڈل جیت کر تاریخ بنائی ہے، انھوں نے اپنے ہندوستانی حریف کو شکست دی ہے، 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل نے جمعہ کو رپورٹ کیا۔
پاکستان کی شاندار بیٹی ایسہ بلاخ نے 2026 ایشیائی کھیل وں میں کشتی کی گولڈ میڈل جیت کر تاریخ بنائی ہے، انھوں نے اپنے ہندوستانی حریف کو شکست دی ہے، 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل نے جمعہ کو رپورٹ کیا۔ بلوچستان کی بیٹی ایسہ بلاخ کی یہ شاندار کارکردگی سالوں کی محنت، ڈسپلین اور اپنے کھیل میں جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ایشیا کے سب سے طاقتور کھلاڑیوں کے خلاف مقابلہ کرنے پر، وہ عجیب قوت، تکنیک اور اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹورنامنٹ کے دوران سرچشمہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی بہادری اور سلیقے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہندوستانی حریف کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ کھلاڑی نے اپنی جیت کا جشن منایا اور رننگ میں اور پلیٹ فارم پر پاکستانی جھنڈا لہرایا۔ ایسہ بلاخ نے اپنے ہندوستانی حریف کو کشتی کے فائنل میں شکست دی اور سونے کا تمغا حاصل کیا۔ ان کی جیت بلوچ نوجوانوں کی طاقت، جسمانی صلاحیتوں اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ان کی جیت پاکستان کی سارے قوم کے لیے ایک بڑا باعث ہے اور بلوچستان کے لیے ایک بڑا شاندار لمحہ ہے۔ ان کی جیت کو پاکستان میں خواتین کے کھیل وں کے لیے ایک بڑا موقع سمجھا جاتا ہے اور خاص طور پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والی کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا موقع ہے.
پاکستان کی شاندار بیٹی ایسہ بلاخ نے 2026 ایشیائی کھیلوں میں کشتی کی گولڈ میڈل جیت کر تاریخ بنائی ہے، انھوں نے اپنے ہندوستانی حریف کو شکست دی ہے، 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل نے جمعہ کو رپورٹ کیا۔ بلوچستان کی بیٹی ایسہ بلاخ کی یہ شاندار کارکردگی سالوں کی محنت، ڈسپلین اور اپنے کھیل میں جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ ایشیا کے سب سے طاقتور کھلاڑیوں کے خلاف مقابلہ کرنے پر، وہ عجیب قوت، تکنیک اور اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹورنامنٹ کے دوران سرچشمہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی بہادری اور سلیقے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہندوستانی حریف کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ کھلاڑی نے اپنی جیت کا جشن منایا اور رننگ میں اور پلیٹ فارم پر پاکستانی جھنڈا لہرایا۔ ایسہ بلاخ نے اپنے ہندوستانی حریف کو کشتی کے فائنل میں شکست دی اور سونے کا تمغا حاصل کیا۔ ان کی جیت بلوچ نوجوانوں کی طاقت، جسمانی صلاحیتوں اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ان کی جیت پاکستان کی سارے قوم کے لیے ایک بڑا باعث ہے اور بلوچستان کے لیے ایک بڑا شاندار لمحہ ہے۔ ان کی جیت کو پاکستان میں خواتین کے کھیلوں کے لیے ایک بڑا موقع سمجھا جاتا ہے اور خاص طور پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والی کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا موقع ہے
بلوچستان، ایسہ بلاخ، گولڈ میڈل، 2026 ایشیائی کھیل،
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