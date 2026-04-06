بلوچستان حکومت کی جانب سے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد: ایک سرکاری افسر کی گاڑی ضبط

بلوچستان حکومت نے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ایک افسر سے سرکاری گاڑی ضبط کر لی۔ یہ اقدام صوبائی حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی لانے اور مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
بلوچستان حکومت نے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد کو تیز کر دیا ہے، اور 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ بلوچستان کے ایک افسر سے سرکاری گاڑی ضبط کر لی ہے کیونکہ انہوں نے حکومت ی ہدایات کی خلاف ورزی کی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق، یہ کارروائی اس افسر کی جانب سے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی طرف سے جاری کردہ کفایت شعاری پالیسی کے تحت جاری کردہ ہدایات پر عمل
کرنے میں ناکامی کے بعد کی گئی۔ حکام نے ضلعی افسر لائیو سٹاک کوئٹہ سے بھی وزیر اعلیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی وضاحت طلب کی ہے۔ یہ اقدام صوبائی حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی کے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ایک سخت رویے کا اشارہ ہے۔\ہدایات کے مطابق، افسر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری گاڑی محکمے کے پول میں جمع کروائے۔ اس سلسلے میں لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے ایک باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ حکومت محکموں میں مالیاتی نظم و ضبط کو نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے اور کفایت شعاری کی پالیسیوں کی کسی بھی خلاف ورزی پر کارروائی کرے گی۔ یہ واقعہ صوبائی حکومت کی جانب سے مالیاتی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینے کا ایک واضح اشارہ ہے، اور یہ دیگر سرکاری افسران کے لیے ایک سخت پیغام ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں پر عمل کریں۔ اس اقدام کا مقصد سرکاری اخراجات کو کم کرنا اور وسائل کو زیادہ موثر انداز میں استعمال کرنا ہے۔\بلوچستان حکومت کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک بھر میں کفایت شعاری کی پالیسیوں پر زور دیا جا رہا ہے۔ حکومت کا مقصد مالیاتی خسارے کو کم کرنا اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں، تمام سرکاری محکموں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اخراجات کو کم کریں اور کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل کریں۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح کی کارروائیوں کا مقصد بدعنوانی کو روکنا اور سرکاری وسائل کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ حکومت کی جانب سے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں، تاکہ مالی نظم و ضبط کو بہتر بنایا جا سکے
