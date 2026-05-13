بلوچستان کے ضلع برخان میں دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن، میجر توصیف سمیت 5 فوجی جوان شہید

پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے مشترکہ آپریشن میں بھارت کی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک، جبکہ میجر توصیف احمد بھٹی سمیت 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔
بلوچستان کے ضلع برخان کے علاقے نوشم میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ایک انتہائی کامیاب اور بھرپور آپریشن کیا جس کے نتیجے میں بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم فتنہ ہندوستان کے سات دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ یہ آپریشن پاک فوج اور فرنٹیئر کورز بلوچستان کے جوانوں نے مشترکہ طور پر 13 مئی کی صبح سویرے شروع کیا تھا جس کا بنیادی مقصد علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنا اور ان کے ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کو انٹیلیجنس ذرائع سے مستند اطلاع ملی تھی کہ دہشت گردوں کا ایک بڑا گروپ نوشم کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں موجود ہے اور وہاں سے کسی بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تاکہ علاقے میں عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ اس اطلاع پر فوری عمل کرتے ہوئے فورسز نے علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا اور صفائی کا عمل شروع کیا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو قبل از وقت ختم کیا جا سکے اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ آپریشن کے دوران جب سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے پر چھاپہ مارا تو دہشت گردوں نے شدید مزاحمت کی اور فورسز کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ اس خونریز مقابلے میں پاک فوج کے پانچ بہادر جوانوں نے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کیں اور جام شہادت نوش کر گئے۔ ان شہداء میں میجر توصیف احمد بھٹی شامل تھے جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی قیادت کی بہترین مثال قائم کی اور انتہائی بہادری کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی قیادت میں دستے کو منظم کیا۔ میجر توصیف احمد بھٹی 31 سال کی عمر میں شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے اور ان کا تعلق ضلع پاکپتن سے تھا۔ ان کے ساتھ نائیک فدا حسین اور تین دیگر سپاہی زاکر حسین، سہیل احمد اور محمد ایاز نے بھی وطن عزیز کے دفاع میں اپنی جانیں نچھاور کیں۔ ان جوانوں کی قربانیوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی فوج کسی بھی قیمت پر ملک کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گی اور دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے گی۔ ان شہداء کی شجاعت اور جرات کی داستانیں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوں گی اور دشمن کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ بیان کے مطابق اس وقت علاقے میں سرچ آپریشن اور صفائی کا عمل جاری ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی دہشت گرد یا ان کے ہمدرد اس علاقے میں موجود نہ رہ جائیں اور علاقے میں مکمل طور پر امن و امان قائم ہو سکے۔ سیکیورٹی فورسز نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ آپریشنز جاری رہیں گے اور کسی بھی مجرم کو بخشا نہیں جائے گا۔ حکومت اور فوج نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ قومی انسداد دہشت گردی کے فریم ورک عزم استکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ عزم استکام کا یہ منصوبہ محض ایک عارضی فوجی آپریشن نہیں بلکہ ایک جامع قومی حکمت عملی ہے جس کا مقصد ملک میں پائیدار امن قائم کرنا، دہشت گردی کی جڑوں کو کاٹنا اور ریاست کے لکھے ہوئے قوانین کو ہر سطح پر نافذ کرنا ہے۔ شہداء کی یہ عظیم قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر ہیں اور ان کے نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے۔ پوری قوم ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو ملک کی خاطر قربان کیا۔ پاک فوج کے جوانوں کا یہ جذبہ رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال رہے گا اور دشمن کو یہ واضح پیغام ملے گا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہر سپاہی اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ بلوچستان میں امن کی بحالی کے لیے یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی جب تک کہ آخری دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا.
