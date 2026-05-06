بلوچستان میں کارروائی کے دوران لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید، سربراہی افسران نے ملٹنٹ خطرات کو خاتم کرنے کا عزم دھیرجہ

فرونٹئر کور کے افسر لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین، بلوچستان میں ایک ذہنیاتی کارروائی کے دوران شہید ہوئے۔ سربراہی افسران نے 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں ملٹنٹ خطرات کو خاتم کرنے کا عزم دھیرجہ کیا۔ مارکیٹوں میں آرام آ گیا جبکہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ صلح کے معاہدے کی امید کا اشارہ دیا، تیل کی قیمتوں میں کمی آئی۔ چینی صوبہ ہونان میں آتش بازی کی فیکٹری میں دھماکہ سے 26 افراد کی موت ہوئی، شی جین پنگ نے تحقیق کا تقاضا کیا۔
قٹہ: فرونٹئر کور کے افسر لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین، بلوچستان میں ایک ذہنیاتی کارروائی کے دوران شہید ہوئے، افسران نے تصدیق کی۔ مطابق معلومات، لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین نے کارروائی کی قیادت کرتے ہوئے غیر معمولی دھیرجہ دکھایا، لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے۔ بعد میں وہ اپنے زخموں کی وجہ سے شہید ہوئے، خطہ کار میں جان باختے ہوئے۔ شہید افسر کے جنازہ کی نماز فرونٹئر کور بلوچستان (نارتھ) ہیڈکوارٹرز میں قٹہ میں ادا کی گئی۔ سرکاری افسران، مدنی اداروں کے نمائندے اور سیاسی نمائندے نے شرکت کی، جنہوں نے اپنی قربانی اور قومی سلامتی کے لیے وقفیت کی قدر کی۔ وہ اپنے موطن میں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ افسران نے کہا کہ یہ قربانی پاکستان کے مسلح افواج کی ملک کی سلامتی اور استقرار کے لیے غیر متزلزل عزم کا عکس ہے۔ دوسری طرف، پاکستان کے سربراہی افسران نے 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں ملٹنٹ خطرات کو خاتم کرنے کا عزم دھیرجہ کیا، جو سید اسیم منیر کی ریاست میں جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی میں ہوئی، مطابق انٹر سروسز پبلک ریلیشنز۔ فورم نے مسلح افواج، قانون افزار اداروں اور مدنیوں کے شہید وں کو خراج پیش کیا، کہہ کر کہ ان کی قربانیاں ملک کی قوت اور اتحاد کے لیے مرکزی رہیں گی۔ سربراہی افسر نے مسلح افواج کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا اور کمانڈروں کی مدح کی، جو ملک بھر میں کنٹر ٹیررزم کارروائیوں میں جاری ہیں۔ مارکیٹوں میں آرام آ گیا جبکہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ صلح کے معاہدے کی امید کا اشارہ دیا، تیل کی قیمتوں میں کمی آئی۔ چینی صوبہ ہونان میں آتش بازی کی فیکٹری میں دھماکہ سے 26 افراد کی موت ہوئی، شی جین پنگ نے تحقیق کا تقاضا کیا.
