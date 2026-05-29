بلوچستان کے وزیرِ اعلیٰ نے دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشن اور خاندانوں کے لیے سرکاری نوکری کا اعلان

میان سرفراز بگٹی نے فرنٹئر کورپس کے شہداء کے خاندانوں سے ملاقات کے دوران قانون و ترتیب پر قراردگی نہ کرنے اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو مضبوط بنانے کا عزم دوہرایا۔ ساتھ ہی پاکستان-چین شراکت کو مستحکم کرنے کے بھی اشارے دیے۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، میاں سرفراز بگٹی نے امن و امان کے قیام کے لیے دہشت گرد عناصر کے خلاف آپریشن کو مزید مؤثر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جمعرات کو فرنٹئر کورپس (ایف سی) کے شہداء، اختر علی اور ایڈو خان کے خاندان کے افراد سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ قانون و ترتیب کے متعلق کسی بھی قسم کی سمجھوتہ نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ فوجی اور سکیورٹی فورسز کی قربانیاں اور خدمات ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں اور ان کی یادیں ہر وقت دلوں میں زندہ رہیں گی۔ اس ملاقات کے دوران بگٹی نے شہداء کے بہن بھائیوں کو ایک سرکاری نوکری کی ضمانت بھی دی اور خاندانوں کے لیے مکمل امداد و حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہداء کے خاندان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے صبر و حوصلے کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ بگٹی نے کہا کہ امن کی اینڈ ٹائم مینتیننس کے لیے سکیورٹی آپریشن ز میں افادیت اور کارکردگی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نئے ٹیکنالوجی اور ایجنسیاں استعمال کرے گی تاکہ دہشت گردی کے خانے میں داخل ہونے والے ہر عنصر کو فوراً روکا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس علاقے میں عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے معاشی منصوبے اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر بھی توجہ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آگاہ کیا کہ ہر اس شخص کو جو سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کے لیے سرکاری سطح پر ایوارڈ اور تعریفی مراسلات جاری کیے جائیں گے تاکہ عوام میں شجاعت اور خدمات کا جذبہ بڑھ سکے۔ اس اجلاس کے آخر میں بگٹی نے پاکستان-چین کے اسٹریٹیجک شراکت کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ نیو یارک میں ہونے والی سفارتی ملاقات میں اسحاق دار اور چینی وزیر وانگ یی نے دونوں ممالک کی دفاعی اور معاشی تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تعلقات کے ذریعے بلوچستان کے بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی منصوبے، جیسے کہ روڈ نیٹ ورک اور توانائی کے پروجیکٹس، جلد از جلد عملی شکل اختیار کر لیں گے۔ اختتامی کلمات میں وزیر اعلیٰ نے تمام خاندانوں سے کہا کہ ان کی قربانیاں اور وطن کیلئے ان کا پیار قیامت کے دن تک یاد رکھا جائے گا اور اس کی مثالیں آئندہ نسلوں کیلئے مشعلِ راہ ہوں گی.
