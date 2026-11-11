بلوچستان ہائیکورٹ نے عبدالماجد اچکزائی کو 10 سال قید کی سزا سنائی
بلوچستان ہائیکورٹ نے ٹریفک پولیس افسر کے قتل میں ملزم عبدالماجد اچکزائی کو 10 سال قید اور دیات ادا کرنے کی سزا سنادی ہے۔
بلوچستان ہائیکورٹ نے منگل کے روز سابق رکن اسمبلی عبدالماجد اچکزائی کو ایک ٹریفک پولیس افسر کے قتل کے مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے اس فیصلے کے ذریعے 2020 میں ان کی بریت کا حکم ختم کرتے ہوئے صوبائی حکومت کی اپیل منظور کر لی۔
عدالتی حکم اور قانونی تفصیلات
اس دو رکنی بینچ جس میں جسٹس محمد امیر نواز رانا اور جسٹس عبد القیوم لہر شامل تھے، نے سپریم کورٹ کے سیکشن 320 تحت غیر ارادی قتل یعنی قتلِ خطا کے الزام میں سزا سنادی۔ یہ دفعہ جلد بازی یا بے احتیاطی سے گاڑی چلانے پر لاگو ہوتی ہے۔ عدالت نے ملزم کو متوفی کے ورثاء کو دیات بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔Also readپاکستان میں 10 نومبر سے بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی
واقعے کی پس منظر اور شواہد
یہ واقعہ جون 2017 میں پیش آیا تھا جب کوئٹہ کے جی او پی چوک پر ٹریفک سب انسپکٹر ہاجی عطالله خان اپنے فرائض سرانجام دے رہے تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے انہیں ٹکرا دیا۔ ہاجی عطالله کو شدید زخم آئے جو بعد میں اسپتال میں دم توڑ گئے۔ ابتدائی طور پر پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف کیس درج کیا تھا۔
سوشل میڈیا اور پولیس کارروائی
جب اس حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور ٹیلی ویژن چینلز نے بار بار نشر کی تو بلوچستان پولیس نے پراسیکیوٹر عبدالماجد اچکزائی کے خلاف جان بوجھ کر قتل کا مقدمہ درج کیا۔ وہ وقتا فوقتا بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ نے چھ ماہ بعد ضمانت دی تھی۔
سیاسی حلقوں اور پارٹی کا موقف
ملزم عبدالماجد اچکزائی اپوزیشن لیڈر اور پاکستان ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزائی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وہ دو بار بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں اور صوبائی کابینہ میں وزیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چئیرمین بھی خدمات انجام دیں۔
آئندہ کارروائی اور گرفتاری وارنٹ
عدالت نے کوئٹہ کے ایک اضافی سیشن جج کو ہدایت کی ہے کہ وہ عبدالماجد اچکزائی کے خلاف نان بائل گرفتاری وارنٹ جاری کریں۔ سپریم کورٹ نے 4 ستمبر 2020 کو لوئر کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ اب ملزم کو 10 سال کی قید کی سزا بھگتنی ہوگی اور دیات کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔
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