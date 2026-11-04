بلوچستان میں پاک فوج کی کارروائی سترہ دہشت گرد ہلاک سپاہی شہید
بلوچستان کے اضلاع کچھی اور خاران میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں بھارتی سپانسرڈ سترہ دہشت گرد مارے گئے جبکہ ایک سپاہی شہید ہوگیا۔ صدر مملکت نے فورسز کی کارکردگی کو سراہا اور شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔
بلوچستان کے اضلاع کچھی اور خاران میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی کارروائی وں میں بھارتی پراکسی تنظیموں سے منسلک سترہ دہشت گرد وں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یکم نومبر دو ہزار چھ میں انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کی گئی جس کے دوران بھارتی سرپرستی والے دہشت گرد وں کو نشانہ بنایا گیا۔ ضلع کچھی کے علاقے سنی میں کی گئی کارروائی کے دوران دہشت گرد وں نے شہر کی سڑکوں کو بلاک کرنے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور سخت کارروائی نے ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ اس موقع پر ایکسپوزڈ ہونے والے سترہ دہشت گرد وں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ضلع خاران میں کی گئی الگ کارروائی میں دہشت گرد وں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں سات اور دہشت گرد مارے گئے جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ان تمام کارروائی وں کا مقصد دہشت گرد وں کی موجودگی کے شبہات کو ختم کرنا اور علاقے میں امن و امان قائم کرنا تھا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک فوج کے چالیس سالہ سپاہی حکمت اللہ نے وطن کے دفاع میں شہادت پائی جو ضلع کرک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بہادری اور قربانی کو سراہا گیا ہے۔.
بلوچستان کے اضلاع کچھی اور خاران میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی کارروائیوں میں بھارتی پراکسی تنظیموں سے منسلک سترہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یکم نومبر دو ہزار چھ میں انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کی گئی جس کے دوران بھارتی سرپرستی والے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ضلع کچھی کے علاقے سنی میں کی گئی کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے شہر کی سڑکوں کو بلاک کرنے کی کوشش کی لیکن سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور سخت کارروائی نے ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ اس موقع پر ایکسپوزڈ ہونے والے سترہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ضلع خاران میں کی گئی الگ کارروائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں سات اور دہشت گرد مارے گئے جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ان تمام کارروائیوں کا مقصد دہشت گردوں کی موجودگی کے شبہات کو ختم کرنا اور علاقے میں امن و امان قائم کرنا تھا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک فوج کے چالیس سالہ سپاہی حکمت اللہ نے وطن کے دفاع میں شہادت پائی جو ضلع کرک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بہادری اور قربانی کو سراہا گیا ہے۔
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