بلوچستان میں مدارس کی رجسٹریشن کے خلاف جوی ایف کی منہیا پر شٹر ڈاؤن سٹرائک

جوی ایف کی منہیا پر بلوچستان میں مدارس کی رجسٹریشن کے خلاف شٹر ڈاؤن سٹرائک مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگتی اور مولانا فضل الرحمان نے ملاقات میں مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
جامیعۂ علمائے اسلام (ف) کی منہیا پر بلوچستان میں، خاص طور پر کوئٹہ میں، مدارس کی رجسٹریشن اور ان کے امور میں مداخلت کے خلاف شٹر ڈاؤن سٹرائک مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جسے 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے ریپورٹ کیا ہے۔ پہلے 5 مئی، 2026 کو، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگتی اور جوی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، ایک ملاقات میں، صوبے میں مذہبی سمنیاں پر حملوں اور مدارس کی رجسٹریشن کے متعلق مسائل کو متہادہ تفاہم اور معنادار گفتگو کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کر چکے تھے۔ جوی ایف کی صوبائی قیادت نے سمنیاں پر حملوں کے مسئلے پر شدید رد عمل ظاہر کیا تھا اور صوبے میں احتجاجی پروگرام اعلان کیا تھا، جس میں 6 اپریل کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن سٹرائک بھی شامل تھا۔ وزیر اعلیٰ بگتی نے جوی ایف کے قائد مولانا فضل الرحمان کے اسلام آباد کے گھر پر ملاقات کی، جب وہ خارج المملکہ سے واپس آئے تھے۔ مصادر کے مطابق، ملاقات کے دوران، دونوں قائدین نے صوبے میں حال ہی میں ہونے والی پیشرفتوں سمیت، مجموعی سیاسی صورت حال، قانون و انتظام، اور دیگر مسائل پر تفصیلی بحث کی۔ وہ بھی سلامتی اور استقرار برقرار رکھنے، سیاسی ہارمونی کو فروغ دینے، اور مختلف عوامی اور اداری مسائل کا حل کرنے کے بارے میں اپنے خیالات کابادلا کرے.
