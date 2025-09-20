بلوچستان میں سیکیورٹی امور پر اہم اجلاس، دہشت گرد حملے میں جوانوں کی بہادری کو خراج تحسین

بلوچستان کانسٹیبلری کے ہیڈکوارٹرز میں منعقدہ اجلاس میں صوبے کی سیکیورٹی صورتحال، اہلکاروں کی کارکردگی اور دہشت گرد حملے کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور مستقبل کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔
بلوچستان کانسٹیبلری کے ہیڈکوارٹرز بدر لائن کوئٹہ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس ( آئی جی پی ) آغا محمد یوسف نے کی۔ اجلاس میں صوبے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال، ادارہ جاتی نظم و ضبط اور اہلکاروں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر ضلع شیرانی میں پولیس اور لیویز تھانوں پر ہونے والے دہشت گرد حملے کو ناکام بنانے میں جوانوں کی جواں مردی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ اجلاس میں سیکیورٹی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی
بحث کی گئی اور مستقبل کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔\اجلاس کے دوران، ایڈیشنل آئی جی پی آغا محمد یوسف نے شیرانی حملے میں شہید ہونے والے اہلکار الطاف حسین کی بہادری کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین نے غیر معمولی جرات اور قربانی کا مظاہرہ کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرکے دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنایا اور صوبے کی سلامتی کو یقینی بنایا۔ ان کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ شہید الطاف حسین کو قومی پولیس میڈل اور تمغہ شجاعت سے نوازنے کی سفارش کی جائے گی۔ مزید برآں، شہید کی ٹیم کے تمام ارکان کے لیے نقد انعامات اور چیف کانسٹیبل انسپکٹر سرٹیفکیٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ملک دشمن عناصر اور دہشت گرد سرگرمیوں کے خلاف سیکیورٹی اقدامات کو مزید سخت کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ایڈیشنل آئی جی نے اس بات پر زور دیا کہ چینی ماہرین، غیر ملکی سرمایہ کاروں اور دیگر اہم شخصیات کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔\اجلاس میں سرحدی نگرانی میں اضافہ کرنے اور اضافی نفری تعینات کرنے سمیت کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ شیرانی حملے کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہوئے، بتایا گیا کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب نامعلوم مسلح افراد نے میر علی خیل کے علاقے میں پولیس اور لیویز تھانوں پر بھاری اسلحے سے حملہ کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران دو گھنٹے سے زائد مقابلہ جاری رہا۔ حملہ آوروں نے ایک گاڑی کو نذرِ آتش کیا اور ایک لیویز اہلکار اعظم خان کو اغوا کرلیا۔ اعظم خان کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت جوابی کارروائی سے دہشت گردوں کے بڑے نقصان کے منصوبے کو ناکام بنایا گیا۔ شہید الطاف حسین کی میت کو ان کے آبائی علاقے کان مہترزئی منتقل کردیا گیا جبکہ زخمی اہلکاروں کو کوئٹہ کے اسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جارہی ہے۔ اجلاس کے دوران حالیہ واقعات اور سیکیورٹی چیلنجز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور مستقبل میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ، بلوچستان میں مون سون بارشوں کے پیش نظر سبی اور نصیر آباد میں دفعہ 144 نافذ کرنے اور این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں اور ماہرین سے مشاورت کرنے کے فیصلے کا بھی ذکر کیا گیا
بلوچستان سیکیورٹی دہشت گردی شیرانی آئی جی پی