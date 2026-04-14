بلوچستان میں ایرانی تیل کی اسمگلنگ، منشیات کی پیداوار اور ٹیکس چوری کا انکشاف، سینیٹ کمیٹی کا بڑا ایکشن

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے بلوچستان میں ایرانی تیل کی اسمگلنگ، منشیات کی پیداوار اور ٹیکس چوری کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی نے ایف آئی اے کو چیف سیکرٹری بلوچستان اور دیگر متعلقہ حکام کو طلب کرنے اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔
بلوچستان کے چار اضلاع میں ایرانی تیل کی اسمگلنگ ، افیون اور چرس کی پیداوار، سینیٹ کمیٹی کا بڑا انکشاف، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں بلوچستان میں اسمگل شدہ تیل کی فروخت، منشیات کی پیداوار اور ٹیکس چوری سے متعلق سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اجلاس میں کسٹم حکام نے بتایا کہ بلوچستان کے ضلع پنجگور ، گوادر، کیچ اور واشو میں ایرانی تیل بیچنے کی اجازت ہے اور روزانہ تقریباً 30 لاکھ لیٹر ایرانی تیل اسمگل کیا جاتا ہے، یہ مقدار بعض اوقات 30 لاکھ لیٹر سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔
حکام نے بتایا کہ ان علاقوں میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے پٹرول پمپ نہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں کو سہولت دینے کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے۔ کمیٹی نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے جواب طلب کرنے اور ایف آئی اے کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی کے کنوینر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ تیل سپلائی کرنے والی ٹرانسپورٹ کمپنیاں ان علاقوں میں تیل سپلائی نہیں کرتیں لیکن حکومت سے پیسے وصول کرتی ہیں۔
کسٹم حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ گزشتہ ایک سال میں 2.5 ارب روپے کی پیٹرولیم مصنوعات اسمگلنگ کے دوران پکڑی گئی ہیں۔ کمیٹی رکن سینیٹر عمر فاروق نے بلوچستان میں تیل کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں شہروں میں پیٹرول 240 روپے جبکہ اڈوں پر 210 روپے فی لیٹر میں فروخت ہو رہا ہے۔ کمیٹی نے پورے ملک میں کرپشن پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اسمگلنگ کسٹم حکام کو نظر نہیں آتی۔ کمیٹی کے کنوینر نے کہا کہ اسمگلنگ میں ملوث افراد ویڈیو تک بناتے ہیں اور انہیں ایف بی آر کی جانب سے نوٹسز بھیجے جاتے ہیں لیکن وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔
اجلاس میں ایک اور اہم انکشاف ہوا کہ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں افیون اور چرس کی پیداوار کھلے عام جاری ہے۔ کمیٹی نے ایف آئی اے کو ہدایت کی کہ وہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے معاملے پر چیف سیکرٹری بلوچستان کو نوٹس جاری کرے اور انہیں طلب کرے۔ اگر وہ پیش نہ ہوں تو جہاز کے ذریعے انہیں طلب کیا جائے۔ اس کے علاوہ، کمیٹی نے ایف آئی اے کو کے پی کے اور بلوچستان میں ٹیکس سے مستثنیٰ علاقوں میں موجود فیکٹریوں کے باہر ناکے لگانے اور ان سے رپورٹس طلب کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی کا کہنا تھا کہ ٹیکس سے مستشنیٰ علاقوں میں قائم فیکٹریوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں کیونکہ فاٹا اور پاٹا کرپشن کے اڈے بن چکے ہیں۔
کمیٹی کو کسٹم حکام نے بتایا کہ کے پی کے کے ٹیکس سے مستثنیٰ علاقوں میں واقع سٹیل ملز نے پانچ سالوں کے دوران 100 ارب روپے سے زائد کا خام مال امپورٹ کیا جبکہ گھی اور دیگر فیکٹریوں نے 320 ارب روپے مالیت کا سامان بیرون ملک سے منگوایا۔ کمیٹی کے کنوینر نے کہا کہ سارے مافیاز خیبر پختونخوا میں کام کر رہے ہیں اور ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کمیٹی نے ایف آئی اے کو ہدایت کی کہ ٹیکس سے مستثنیٰ علاقوں میں فیکٹریوں پر چھاپے مارے جائیں اور ایف بی آر اور کسٹم حکام ان فیکٹریوں کے باہر اپنی پکٹس لگائیں۔ کمیٹی نے قبائلی علاقوں میں TESCO کے چیف کو نوٹس جاری کرنے اور فیکٹریوں کے بجلی کے بل چیک کرنے کی ہدایت کی۔
کمیٹی نے NTDC کے ایک ٹھیکے میں مبینہ کرپشن کا بھی نوٹس لیا اور متعلقہ حکام کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں سینیٹرز نے کسٹم حکام سے سوالات کیے اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹیکس چوری اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ کمیٹی نے قرار دیا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے ٹیکس سے مستثنیٰ علاقوں میں جاری غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ضروری ہے۔
کمیٹی نے سفارش کی کہ ان علاقوں میں قائم فیکٹریوں کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے اور ٹیکس چوری میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کمیٹی نے متعلقہ حکام کو خبردار کیا کہ وہ اسمگلنگ اور ٹیکس چوری کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں ورنہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں شریک سینیٹرز نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے پر زور دیا اور کہا کہ ملک کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جانی چاہیے۔
کمیٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اسمگلنگ، منشیات کی پیداوار اور ٹیکس چوری کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ کمیٹی کا کہنا تھا کہ وہ اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات کرے گی اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ کمیٹی نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ اسمگلنگ اور ٹیکس چوری کے خلاف جاری مہم میں حکومت کا ساتھ دیں۔ کمیٹی نے کہا کہ یہ ملک کی بقا اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔
کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جائے تاکہ کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کمیٹی نے کہا کہ وہ مستقبل میں بھی اس طرح کے اجلاس منعقد کرتی رہے گی اور اسمگلنگ اور ٹیکس چوری کے خلاف اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ کمیٹی نے امید ظاہر کی کہ اس کے اقدامات سے ملک میں بہتری آئے گی۔ کمیٹی نے تمام متعلقہ اداروں اور افراد کو اس معاملے میں تعاون کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کمیٹی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کرپشن کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گی اور ملک کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جائے گی۔
