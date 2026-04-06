بلوچستان میں مارکیٹوں اور شادی ہالز کے اوقات کار محدود کرنے کا فیصلہ

بلوچستان میں کفایت شعاری کے پیش نظر مارکیٹوں اور شادی ہالز کے اوقات کار محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر مہر اللہ بادینی نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت بلوچستان نے توانائی کے تحفظ اور اخراجات کو کم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس فیصلے کے تحت کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہو جائیں گی، جبکہ شادی ہالز کو رات 11 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے
خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کوئٹہ میں ڈپٹی کمشنر آفس میں انجمن تاجران بلوچستان کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے، مہر اللہ بادینی نے کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ ملکی مفاد، توانائی کی بچت اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں کفایت شعاری اپنانا وقت کی ضرورت ہے اور تاجر برادری کو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس فیصلے سے حکومت کا مقصد عوامی ضروریات اور تاجروں کے تحفظات کو متوازن کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے متحرک رہے گی اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ اس فیصلے سے متعلق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے بھی بات چیت کی گئی ہے اور تاجروں کے خدشات کو حکومت تک پہنچایا گیا ہے۔ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عوام اور تاجر دونوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔\اس پریس کانفرنس میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے کے معاملات پر بھی بات کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ٹرانسپورٹ کرایوں میں غیر قانونی اضافے کی فوری تحقیقات کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو کسی بھی مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پیٹرول کی فروخت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، ڈپٹی کمشنر نے منی پیٹرول پمپس کی نگرانی جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران سے غیر قانونی طور پر آنے والے پیٹرول کی فروخت میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر نے خبردار کیا کہ مہنگے داموں پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے صدر رحیم کاکڑ اور رحیم آغا نے اس فیصلے کی حمایت کی اور حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ رحیم کاکڑ نے کہا کہ تاجر برادری ملکی مفاد کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور انہوں نے تاجروں سے اپیل کی کہ وہ حکومت کے فیصلے پر عمل کریں۔ انہوں نے بتایا کہ تاجروں نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ملاقات میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن قومی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے بلوچستان میں توانائی کے تحفظ اور اخراجات کو کم کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے تاجروں اور عوام کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سب کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔\اس کے علاوہ، دیگر خبروں میں کراچی میں ٹریفک حادثات اور امن و امان کی صورتحال پر بھی توجہ دی گئی۔ ایک خبر میں بتایا گیا کہ کراچی میں ایک ٹرک ڈرائیور نے موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا اور فرار ہو گیا، جسے 12 دن بعد گرفتار کر لیا گیا۔ ایک اور خبر میں کراچی میں تین دن کے دوران فائرنگ کے واقعات میں 9 افراد زخمی ہونے کی بات کی گئی، جن میں خواتین اور کم عمر لڑکے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ، سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ مکمل کر لی ہے۔ ایک اور خبر میں کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ان سے ملاقات کے لیے خطرناک حرکتیں کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ تمام خبریں پاکستان میں خبروں کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں، جو حالات حاضرہ اور اہم واقعات سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس ویب سائٹ کا مقصد قارئین کو تازہ ترین خبروں سے آگاہ رکھنا ہے اور تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں۔ اس فیصلے سے بلوچستان میں توانائی کی بچت کے ساتھ ساتھ عوام اور تاجروں کے درمیان بہتر تعلقات قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ حکومت کا یہ اقدام ایک مثبت قدم ہے جو ملک کی ترقی اور خوشحالی میں معاون ثابت ہو گا
بلوچستان مارکیٹیں شادی ہالز اوقات کار کفایت شعاری توانائی بچت حکومت بلوچستان