بلوچی خاندانوں نے بھارتی فتنۃ الہندوستان کے ساتھ منسلک رشتے داروں سے مکمل لاتعلقی کا اعلان کیا، جس سے پاکستان کی ملی اور علاقائی یکجہتی کی مضبوطی کا اظہار ہوا۔
بلوچی عوام کی خود اعتمادی اور ملکی یکجہتی کے مظاہرے نے بھارتی پراکسی تنظیموں کے منصوبے کو ناکام کر دکھایا۔ لسبیلہ کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ثانیہ کے والد نے واضح کردہ کہ ان کی بیٹی کا فتنۃ الہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس معاملے پر وہ مکمل لاتعلقی کا پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پنجگور کے ایک شہری نے اپنے بھائی کے فتنۃ الہندوستان سے منسلک ہونے کی وجہ سے خاندان سے اللّٰہ کی رہائی کا اعلان کیا اور کہا کہ اگر اس کے خلاف کوئی غیر قانونی سرگرمی کا ثبوت سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ گوادر کے رہائشی نے بھی اپنے دہشتگرد رشتہ دار کے بارے میں دو سادہ الفاظ میں واضح بیان دیا کہ اگر اس کا کسی مسلح تنظیم سے تعلق ثابت ہو جائے تو اس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ تربت کے شہریوں نے بھی سرکاری اداروں سے اپیل کی کہ ان کے بھائی جو چھ ماہ قبل روزگار کے لئے گھر سے نکلے تھے، اگر کسی مسلح گروہ سے منسلک پائے جائیں تو اس کے اعمال کی ذمہ داری خاندان پر نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں تربت کے ایک اور والد نے اپنے بیٹے سے مکمل لاتعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب اس سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، وہ گھر سے فرار ہو کر مسلح تنظیموں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ کوئٹہ کے ایک شہری نے بھی اپنے گمراہ بیٹے سے برملا لاتعلقی کا اعلان کیا اور کہا کہ جہاں بھی وہ موجود ہو، اس کا تعلق ان سے منقطع ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق یہ تمام بیانات بلوچ عوام کی پاک فوج کی قربانیوں پر بڑھتی ہوئی بھروسے اور بھارتی پراکسی وں کی مکمل شکست کا واضح اشارہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق، حقیقی بلوچ ہمیشہ پاکستان کی سالمیت، قومی یکجہتی اور علاقائی استحکام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور فتنۃ الہندوستان کی کوششیں بلوچ شناخت کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر ریاست مخالف سرگرمیوں اور دہشتگردی کے لئے استعمال کرنے کی صرف ایک ناکام کوشش ہیں۔ یہ عناصر ملک کے مخالف مفادات کے تحت بلوچستان کی ترقی اور امن کو سبوٹاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلوچ عوام کو ایک آلۂ کار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے بیشتر اضلاع میں شدید گرم موسمی حالات جاری ہیں اور بعض علاقوں میں بارش کی توقع بھی کی جا رہی ہے.
