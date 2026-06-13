بلیک لیویلی کی جیت، 22 افراد زخمی ہوئے، پنجاب میں بارش اور طوفان کی وجہ سے سیلاب کے باعث 22 افراد زخمی ہوئے۔
اکٹریس بلیک لیویلی wins قانونی فیسز جسٹن بالڈونی سے بہت سے شہروں میں بارش اور طوفان کی وجہ سے سیلاب کے باعث 22 افراد زخمی ہوئے ۔ پہلے 2 افراد جن میں 9 سال کی عائشہ شامل ہیں ان کی گھر کی دیوار ٹوٹ کر گر کر زخمی ہوئے ۔ جب ان کی اطلاع ملی تو ریسک 1122 کے عملے نے تیزی سے جگہ پہنچ کر عائشہ اور 20 سالہ شان کو پہلے چوٹ کے علاج کے بعد بھلہ شاہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کسور منتقل کر دیا ۔ دوسری جانب فیصل آباد میں 20 افراد زخمی ہوئے جن میں 7 واقعات سے متعلق ہیں ۔ سمنڈری روڈ، کینال روڈ، ستھنا روڈ اور دیگر جگہوں پر درخت اڑ گئے ۔ موسمی محکمہ نے دوبارہ اسلام آباد اور لاہور کے لیے بھگڑے ہوئے موسم کی پیشگوئی کی ۔ وفاقی دارالحکومت میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی ۔ پچھلے دن کی بارش کی وجہ سے شہر کی آب و ہوا معمول پر آگئی ۔ لاہور میں بھی بارش کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہو گیا ۔ موسمی محکمہ نے کہا کہ بعد میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا ۔ 10 کلو میٹر فی گھنٹہ کے ہوا کے ساتھ موسمی درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ۔ 78 فیصد ہوا کی نمی کے ساتھ ہوا کے ساتھ موسمی درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ۔ موسمی محکمہ نے کہا کہ کشمیر، اوپر کی خیبر پختونخواہ، شمالی اور وسطی پنجاب اور گلگت بلتستان میں بارش ہوگی.
اکٹریس بلیک لیویلی wins قانونی فیسز جسٹن بالڈونی سے بہت سے شہروں میں بارش اور طوفان کی وجہ سے سیلاب کے باعث 22 افراد زخمی ہوئے ۔ پہلے 2 افراد جن میں 9 سال کی عائشہ شامل ہیں ان کی گھر کی دیوار ٹوٹ کر گر کر زخمی ہوئے ۔ جب ان کی اطلاع ملی تو ریسک 1122 کے عملے نے تیزی سے جگہ پہنچ کر عائشہ اور 20 سالہ شان کو پہلے چوٹ کے علاج کے بعد بھلہ شاہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کسور منتقل کر دیا ۔ دوسری جانب فیصل آباد میں 20 افراد زخمی ہوئے جن میں 7 واقعات سے متعلق ہیں ۔ سمنڈری روڈ، کینال روڈ، ستھنا روڈ اور دیگر جگہوں پر درخت اڑ گئے ۔ موسمی محکمہ نے دوبارہ اسلام آباد اور لاہور کے لیے بھگڑے ہوئے موسم کی پیشگوئی کی ۔ وفاقی دارالحکومت میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی پیشگوئی کی گئی ۔ پچھلے دن کی بارش کی وجہ سے شہر کی آب و ہوا معمول پر آگئی ۔ لاہور میں بھی بارش کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہو گیا ۔ موسمی محکمہ نے کہا کہ بعد میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا ۔ 10 کلو میٹر فی گھنٹہ کے ہوا کے ساتھ موسمی درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ۔ 78 فیصد ہوا کی نمی کے ساتھ ہوا کے ساتھ موسمی درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ۔ موسمی محکمہ نے کہا کہ کشمیر، اوپر کی خیبر پختونخواہ، شمالی اور وسطی پنجاب اور گلگت بلتستان میں بارش ہوگی
بلیک لیویلی، جسٹن بالڈونی، پنجاب، بارش، طوفان، سیل
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