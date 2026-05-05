بلیک پنک کی ممبرز نے میٹ گالا پر تہلکہ مچا دیا

جینی، جسو، لسا اور روز نے میٹ گالا کے ریڈ کارپٹ پر اپنی الگ الگ منفرد انداز میں نمودار ہو کر فیشن کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔
عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ گروپ بلیک پنک کی ممبرز جینی ، جسو ، لسا اور روز نے میٹ گالا کے ریڈ کارپٹ پر اپنی الگ الگ منفرد انداز میں نمودار ہو کر فیشن کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ چاروں ممبرز نے ایک ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ آمد کی، لیکن ان کی مجموعی موجودگی نے ایک طاقتور اور متحد عالمی اثر ڈالا، جس سے مداح خوشی سے سرشار ہو گئے اور موسیقی اور اعلیٰ فیشن دونوں میں ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو مزید تقویت ملی۔ جینی نے چنیل کے ذریعے ڈیزائن کردہ ایک دلکش کسٹم گاون میں سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ یہ ایک اسٹراپ لیس کالم ڈریس تھا جو 15,000 ہاتھ سے سلائی گئی میٹلک سکوئن سے مزین تھا۔ اس چمکدار نیلے رنگ کے لباس کو 540 گھنٹوں سے زیادہ عرصے میں ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ امپریشنسٹ آرٹ سے متاثر ایک موزیک اثر پیش کرتا تھا، جو اسے ایک تابناک اور سیال جیسا ظہور دیتا تھا۔ انہوں نے سونے اور ہیروں کے چنیل ہائی جیولری کے ساتھ اس لک کو مکمل کیا، جس میں بے جوڑ کان کے پینڈنٹ شامل تھے جو ایک جدید انداز دیتے تھے۔ ان کے خوبصورت اپڈو کو ایک نرم اولڈ ہالی ووڈ ٹچ کے ساتھ اسٹائل کیا گیا تھا، جو انہوں نے ایک “سمندری شہزادی کا فن پارہ جو زندگی میں آ گیا ہے” کے طور پر بیان کیا، جو گالا کے “ فیشن آرٹ ہے” تھیم کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ تھا۔ جسو نے جوनाथन اینڈرسن کے ذریعے ڈیزائن کردہ ایک کسٹم ڈیور تخلیق میں نمایاں مظاہرہ کیا۔ ان کا اسٹراپ لیس گاون گلابی اور چاندی کے سکوئن سے چمک رہا تھا، جسے پیچیدہ 3D فلورل ایپلی کیشنز اور ساخت شدہ ڈریپنگ سے مزید بہتر بنایا گیا تھا۔ ایک ہیرے کا چوکر اور مماثل انگوٹھیاں چمک شامل کرتی تھیں، جبکہ ان کے سلیگ ہاف اپ ہیئر اسٹائل میں ایک بولڈ فلورل ایکسیسری شامل تھی جو ڈیزائن کو گونجتی تھی۔ یہ لک ڈیور کے مشہور جمالیاتی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جو رومانس کو کوتور کی صحت سے ملاتا ہے۔ لسا نے نکولس گیسکیئر کی نگرانی میں لوئس ووٹن کے ذریعے بنائے گئے ایک غیر معمولی کسٹم انسیبل میں توجہ حاصل کی۔ ان کا ہائی نیک، فگر ہگنگ گاون شفاف سفید کپڑے سے بنا تھا، جو مائیکرو کرسٹل سے مزین تھا جو روشنیوں کے نیچے چمک رہا تھا۔ نمایاں خصوصیت ان کے پیچھے بہنے والا ایک ڈرامائی کیپ ویل تھا، جو ایک مجسمہ سلویٹ بناتا تھا۔ نیلم اور ہیرے کے زیورات نے اس کے برعکس رنگ شامل کیا، جبکہ ان کے سلیگ بالوں اور بولڈ آئی میک اپ نے ایک مستقبل پسند فنش دی۔ روز نے اینتھونی ویکاریلو کے ذریعے ڈیزائن کردہ سینٹ لارنٹ کے ذریعے بنائے گئے ایک کسٹم بلیک گاون میں کم سے کم ڈرامہ کو اپنایا۔ اسٹراپ لیس کالم ڈریس میں ایک تھائی ہائی سلاٹ اور بہتے ہوئے ٹرین شامل تھی، جبکہ ہپ پر ایک مجسماتی چاندی کی پرندہ کی موٹیف نے ایک حیرت انگیز فنکارانہ لمس شامل کی۔ انہوں نے ٹفنی اینڈ کو سے ایک بیان ہیرے کی ہار کے ساتھ لک کو مکمل کیا، جو ان کے ظہور کی شان کو بڑھاتی ہے۔ ان کے سلیگ پلاٹینم سنہرے بالوں نے مزید جوش پیدا کیا، جس نے انہیں کئی بہترین لباس والی فہرستوں میں جگہ دلائی۔ بلیک پنک کی ممبرز نے اجتماعی طور پر شام کے “ فیشن آرٹ ہے” تھیم کی روح کو مجسم کیا، ہر ایک نے ایک الگ لیکن یکساں طور پر طاقتور بصری کہانی پیش کی۔ سوشل میڈیا پر فوری طور پر ردعمل ظاہر ہوا، مداحوں نے اس لمحے کو ایک اہم لمحہ قرار دیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ الگ ہونے کے باوجود بلیک پنک کا عالمی اثر بے مثال ہے۔ یہ فیشن کی دنیا میں ان کی مضبوط گرفت اور ثقافتی اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔ ان کے منفرد انداز اور مجموعی موجودگی نے نہ صرف مداحوں کو خوش کیا بلکہ فیشن کے نقادوں اور صنعت کے اندرونی افراد کو بھی متاثر کیا، جس سے بلیک پنک کی فیشن آئیکن کے طور پر حیثیت مزید مستحکم ہوئی۔ ان کی یہ مظاہرہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف گلوکارہ ہی نہیں بلکہ فیشن کے رجحانات کو متعین کرنے والے اور فن کے ذریعے خود کو اظہار کرنے والے فنکار بھی ہیں.
عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ گروپ بلیک پنک کی ممبرز جینی، جسو، لسا اور روز نے میٹ گالا کے ریڈ کارپٹ پر اپنی الگ الگ منفرد انداز میں نمودار ہو کر فیشن کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ چاروں ممبرز نے ایک ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ آمد کی، لیکن ان کی مجموعی موجودگی نے ایک طاقتور اور متحد عالمی اثر ڈالا، جس سے مداح خوشی سے سرشار ہو گئے اور موسیقی اور اعلیٰ فیشن دونوں میں ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو مزید تقویت ملی۔ جینی نے چنیل کے ذریعے ڈیزائن کردہ ایک دلکش کسٹم گاون میں سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ یہ ایک اسٹراپ لیس کالم ڈریس تھا جو 15,000 ہاتھ سے سلائی گئی میٹلک سکوئن سے مزین تھا۔ اس چمکدار نیلے رنگ کے لباس کو 540 گھنٹوں سے زیادہ عرصے میں ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ امپریشنسٹ آرٹ سے متاثر ایک موزیک اثر پیش کرتا تھا، جو اسے ایک تابناک اور سیال جیسا ظہور دیتا تھا۔ انہوں نے سونے اور ہیروں کے چنیل ہائی جیولری کے ساتھ اس لک کو مکمل کیا، جس میں بے جوڑ کان کے پینڈنٹ شامل تھے جو ایک جدید انداز دیتے تھے۔ ان کے خوبصورت اپڈو کو ایک نرم اولڈ ہالی ووڈ ٹچ کے ساتھ اسٹائل کیا گیا تھا، جو انہوں نے ایک “سمندری شہزادی کا فن پارہ جو زندگی میں آ گیا ہے” کے طور پر بیان کیا، جو گالا کے “فیشن آرٹ ہے” تھیم کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ تھا۔ جسو نے جوनाथन اینڈرسن کے ذریعے ڈیزائن کردہ ایک کسٹم ڈیور تخلیق میں نمایاں مظاہرہ کیا۔ ان کا اسٹراپ لیس گاون گلابی اور چاندی کے سکوئن سے چمک رہا تھا، جسے پیچیدہ 3D فلورل ایپلی کیشنز اور ساخت شدہ ڈریپنگ سے مزید بہتر بنایا گیا تھا۔ ایک ہیرے کا چوکر اور مماثل انگوٹھیاں چمک شامل کرتی تھیں، جبکہ ان کے سلیگ ہاف اپ ہیئر اسٹائل میں ایک بولڈ فلورل ایکسیسری شامل تھی جو ڈیزائن کو گونجتی تھی۔ یہ لک ڈیور کے مشہور جمالیاتی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جو رومانس کو کوتور کی صحت سے ملاتا ہے۔ لسا نے نکولس گیسکیئر کی نگرانی میں لوئس ووٹن کے ذریعے بنائے گئے ایک غیر معمولی کسٹم انسیبل میں توجہ حاصل کی۔ ان کا ہائی نیک، فگر ہگنگ گاون شفاف سفید کپڑے سے بنا تھا، جو مائیکرو کرسٹل سے مزین تھا جو روشنیوں کے نیچے چمک رہا تھا۔ نمایاں خصوصیت ان کے پیچھے بہنے والا ایک ڈرامائی کیپ ویل تھا، جو ایک مجسمہ سلویٹ بناتا تھا۔ نیلم اور ہیرے کے زیورات نے اس کے برعکس رنگ شامل کیا، جبکہ ان کے سلیگ بالوں اور بولڈ آئی میک اپ نے ایک مستقبل پسند فنش دی۔ روز نے اینتھونی ویکاریلو کے ذریعے ڈیزائن کردہ سینٹ لارنٹ کے ذریعے بنائے گئے ایک کسٹم بلیک گاون میں کم سے کم ڈرامہ کو اپنایا۔ اسٹراپ لیس کالم ڈریس میں ایک تھائی ہائی سلاٹ اور بہتے ہوئے ٹرین شامل تھی، جبکہ ہپ پر ایک مجسماتی چاندی کی پرندہ کی موٹیف نے ایک حیرت انگیز فنکارانہ لمس شامل کی۔ انہوں نے ٹفنی اینڈ کو سے ایک بیان ہیرے کی ہار کے ساتھ لک کو مکمل کیا، جو ان کے ظہور کی شان کو بڑھاتی ہے۔ ان کے سلیگ پلاٹینم سنہرے بالوں نے مزید جوش پیدا کیا، جس نے انہیں کئی بہترین لباس والی فہرستوں میں جگہ دلائی۔ بلیک پنک کی ممبرز نے اجتماعی طور پر شام کے “فیشن آرٹ ہے” تھیم کی روح کو مجسم کیا، ہر ایک نے ایک الگ لیکن یکساں طور پر طاقتور بصری کہانی پیش کی۔ سوشل میڈیا پر فوری طور پر ردعمل ظاہر ہوا، مداحوں نے اس لمحے کو ایک اہم لمحہ قرار دیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ الگ ہونے کے باوجود بلیک پنک کا عالمی اثر بے مثال ہے۔ یہ فیشن کی دنیا میں ان کی مضبوط گرفت اور ثقافتی اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔ ان کے منفرد انداز اور مجموعی موجودگی نے نہ صرف مداحوں کو خوش کیا بلکہ فیشن کے نقادوں اور صنعت کے اندرونی افراد کو بھی متاثر کیا، جس سے بلیک پنک کی فیشن آئیکن کے طور پر حیثیت مزید مستحکم ہوئی۔ ان کی یہ مظاہرہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف گلوکارہ ہی نہیں بلکہ فیشن کے رجحانات کو متعین کرنے والے اور فن کے ذریعے خود کو اظہار کرنے والے فنکار بھی ہیں
بلیک پنک میٹ گالا جینی جسو لسا روز فیشن ریڈ کارپٹ کسٹم گاون چنیل ڈیور لوئس ووٹن سینٹ لارنٹ فیشن آرٹ