بلیک فریڈے آن لائن سپینڈنگ 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی
ریاستہائے متحدہ میں بلیک فریڈے کی آن لائن خریداری کا رجحان جاری ہے۔ ایڈوبی اینالیٹکس کے اعداد و شمار کے مطابق صارفین نے مہنگائی کے باوجود 13 ارب ڈالر سے زائد خرچ کیے ہیں۔
امریکی صارفین نے گزشتہ روز بلیک فریڈے کے موقع پر غیر معمولی رفتار سے آن لائن خریداری کی ہے۔ ایڈوبی اینالیٹکس ( Adobe Analytics) کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، امریکی شاپنگ مارکیٹ میں 13 ارب ڈالر سے زائد کی آن لائن خریداری کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس بڑی خریداری کے باوجود امریکی معیشت میں مہنگائی اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود عوام نے خریداری کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔
آن لائن فروخت میں 12 فیصد اضافے کی ریکارڈ
ایڈوبی اینالیٹکس کے ڈیٹا کے مطابق، بلیک فریڈے کے روز امریکہ میں آن لائن خریداری کی کل رقم 9.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو رات کے 6 بجے 30 منٹ (ET) کے وقت تک ریکارڈ کی گئی۔ یہ رقم پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 12.8 فیصد زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حتمی کل رقم 13 ارب ڈالر اور 13.4 ارب ڈالر کے درمیان قائم رہنے کا امکان ہے۔Also readIndonesia mine flooding death toll rises to 13, 13 still missing
ایڈوبی کے ستمبر کے پیشگی تخمینے کے مطابق، انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ بلیک فریڈے کی آن لائن فروخت 9.2 فیصد اضافے کے ساتھ 12.9 ارب ڈالر تک جائے گی۔ تاہم، حقیقی اعداد و شمار نے اس تخمینے کو قابلِ فخر طریقے سے پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس سے مارکیٹ میں موجود بہتری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
سینٹرل بلیک فریڈے سے سائبر منی تک کا سفر
خوشگوار صورتحال کا سلسلہ صرف بلیک فریڈے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آنے والے دنوں کے لیے بھی مثبت پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ ایڈوبی کے تخمینے کے مطابق، شنبہ کے روز آن لائن خریداری 6.1 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 6 فیصد اضافے کے برابر ہے۔
اتوار کے روز اس رجحان میں مزید تیزی آئے گی، جہاں آن لائن خریداری کی رقم 6.4 ارب ڈالر تک جائے گی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 7.5 فیصد کی ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس طرح تہوار کی پانچ دنوں والی مدت، جو تھانکس گیونگ ڈے سے لے کر سائبر منی تک پھیلی ہوئی ہے، کے دوران آن لائن خریداری میں کل 7.4 فیصد اضافے کے ساتھ مجموعی رقم 47.5 ارب ڈالر تک پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
سائبر منی سیزن کی سب سے بڑی آن لائن خریداری کا دن
سائبر منی (Cyber Monday) کو اس سیزن کا سب سے بڑا آن لائن شاپنگ ڈے مانا جا رہا ہے۔ ایڈوبی کے اعداد و شمار کے مطابق، سائبر منی کے روز امریکی صارفین کی جانب سے 15.1 ارب ڈالر کی خریداری کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 6.2 فیصد زیادہ ہے۔ یہ رقم تھانکس گیونگ ویکنڈ کے مجموعی بوجھ کو مزید ہلکا کرتی ہے۔
ایڈوبی کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ میں آنے والے سالانہ تہواروں کے دوران آن لائن خریداری میں اضافے کی رفتار پچھلے سال کی رفتار کے ہم آہنگ رہنے کا امکان ہے، جو کہ معاشی استحکام کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔
سولفسے کا الگ ڈیٹا: عالمی اثر و رسوخ
ایڈوبی کے علاوہ سولفسے (Salesforce) نے بھی اپنا علیحدہ ڈیٹا جاری کیا ہے، جو کہ بلیک فریڈے کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سولفسے کے مطابق، امریکہ میں بلیک فریڈے کی آن لائن فروخت دن کے پہلے نصف حصے میں 5.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ، عالمی سطح پر یہ فروخت 30.7 ارب ڈالر تک جانے کا امکان ہے۔
سولفسے کے اعداد و شمار کے مطابق، امریکہ میں بلیک فریڈے کے کل تخمینے کی شرح 18.7 ارب ڈالر ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 4 فیصد کی ترقی کی عکاسی کرتی ہے۔ عالمی سطح پر یہ اضافہ 83 ارب ڈالر تک جاتا ہے، جو کہ 5.2 فیصد کی نمو کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ امریکی معیشت عالمی تجارتی رجحانات سے بھی متاثر ہو رہی ہے۔
آخر میں، یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکی شاپنگ ماحول میں مہنگائی اور ایندھن کی قیمتوں کے باوجود آن لائن خریداری کا رجحان برقرار ہے۔ صارفین کی جانب سے غیر معمولی خریداری نے بزنس مالکان اور تجزیہ کاروں کے لیے مثبت اشارے فراہم کیے ہیں۔ مستقبل کے دنوں میں آنے والی اضافی خریداری اس سلسلے کو مزید مضبوط بنائے گی۔
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