بلیک فرائیڈے پر امریکی آن لائن خریداری میں ریکارڈ اضافہ
پریلمینری اعداد و شمار کے مطابق بلیک فرائیڈے پر امریکیوں نے آن لائن خرچ میں نئی تاریخ قائم کی جبکہ فزیکل اسٹورز میں آمد میں کمی دیکھی گئی۔
امریکہ کے صارفین نے بلیک فرائیڈے کی تاریخ میں سب سے زیادہ رقم آن لائن خرچ کی، جبکہ سال کا مصروف ترین شاپنگ دن ہونے کے باوجود اسٹورز میں جسمانی طور پر خریداری کرنے والوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی، جیسا کہ صوبہ ہفتہ کو جاری کردہ ابتدائی اعداد و شمار سے پتا چلتا ہے۔
Mastercard اور Adobe کے اعداد و شمار کا تجزیہ
ماٹس کارڈ اسپینڈنگ پلس (Mastercard SpendingPulse) کے مطابق، گیسولین اور گاڑیوں کی خریداری کو خارج کرتے ہوئے، اسٹورز اور آن لائن دونوں جگہوں پر ریٹیل سیلز میں پچھلے سال کے مقابلے میں 5.8 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس میں نقد اور دیگر تمام ادائیگی کے ذرائع شامل ہیں۔Also readسیول میں اداکار ہانگ منگی کی سابقہ دوست کا لاپتہ ہونا
ایڈوبی اینالٹکس (Adobe Analytics) کے اعداد و شمار کے مطابق، آن لائن سیلز 13.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، جو کہ اس کی پہلے سے طے شدہ پیش گوئی سے تجاوز کرتا ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں 11 فیصد کا اضافہ ہے۔
مہنگائی اور عالمی مارکیٹ کا اثر
بڑھتی ہوئی قیمتیں، جو امریکیوں کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنی ہیں، ایران کی جنگ کی وجہ سے گیسولین اور کچھ کنزیومر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہیں، لیکن سیلز کے اس اضافے کی تمام تر وجوہات مہنگائی نہیں ہیں۔
سیلز فورس (Salesforce) نے رپورٹ کیا کہ بلیک فرائیڈے کے آرڈرز کی تعداد میں سال بہ سال 5 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی آن لائن سیلز 82.7 ارب ڈالر تک پہنچ کر ایک نئی ریکارڈ قائم کر گئے، جو کہ پچھلے سال کے عروج سے 5 فیصد زیادہ ہے۔
فزیکل اسٹورز میں آمد میں کمی2
ریٹل نییکسٹ (RetailNext) کے ابتدائی اعداد و شمار میں کسٹمر کی تعداد میں 2.9 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ 2025 کے مقابلے میں ہے۔ بلیک فرائیڈے کی آمدنی میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے کیونکہ امریکی صارفین آن لائن شاپنگ کے عادی ہو رہے ہیں۔
ریٹل نییکسٹ کے گلوبل مینیجر جیو شیستین نے بیان کیا کہ ضروریات زندگی جیسے کہ گیس، گروریز اور رینٹ پر گھروں پر دباؤ آ رہا ہے، جو کہ ہر شاپنگ ٹرپ کی منصوبہ بندی کو بدل دیتا ہے۔
ٹیکنالوجی کی مقبولیت اور مستقبل کے اقدامات
ماٹس کارڈ ایکنومکس انسٹی ٹیوٹ کی چیف ایکانومسٹ مائیکل مائر نے بتایا کہ اس سال کے حتمی فروخت میں آدھے سے زیادہ اضافہ مہنگائی کی وجہ سے ہوگا۔ ایڈوبی کے مطابق گیمنگ، الیکٹرانکس اور سمارٹ گلاسز جیسی اشیاء میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا۔
ماٹس کارڈ اسپینڈنگ پلس کے مطابق ٹیکنالوجی سب سے زیادہ مقبول کیٹیگری تھی، جس میں الیکٹرانکس اور سافٹ ویئر پر خرچ میں تقریبا 8 فیصد کا اضافہ 2025 کے مقابلے میں دیکھا گیا۔
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