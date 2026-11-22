بنغازی میں بحری اڈے پر زوردار دھماکہ اور شدید آگ، صورتحال کشیدہ
لیبیا کے شہر بنغازی میں بحری فوجی اڈے پر واقع اسلحہ کے ڈپو میں ہونے والے زوردار دھماکے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دھماکے کی شدت کے باعث قریبی عمارتوں میں لرزش محسوس کی گئی اور بھاری مقدار میں دھواں اٹھا۔ سول ڈیفنس ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں تاہم دھماکے کی وجہ اور نقصان کی ابتدائی رپورٹس سامنے نہیں آئیں۔
لیبیا کے صوبے بنغازی میں واقع ایک اہم بحری فوجی اڈے پر ایک خوفناک دھماکہ ہوا جس نے علاقے میں شدید بے چینی اور خوف و ہراس پھیلا دیا۔ ابتدائی اور غیر مصدقہ ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ بحری اڈے کے اس حصے میں رونما ہوا جہاں ریاستی افواج کے لیے اسلحہ گولہ بارود اور دیگر سنگین فوجی ساز و سامان ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی لہریں قریبی آبادیوں اور عمارتوں میں بھی محسوس کی گئیں اور لوگوں کو شدید لرزش کا سامنا کرنا پڑا۔ واقعے کی شدت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر مقامی انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ دھواں کا ایک کھڑا ستون آسمان میں نظر آیا جو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک بڑی مقدار میں پھٹنے والے مواد کا نتیجہ تھا۔ فوری طور پر سیکیورٹی اہلکاروں نے جائے وقوعہ کو گھیرے میں لے لیا اور شہریوں کو اس خطے میں داخل ہونے سے سختی سے روک دیا گیا تاکہ کسی بھی قسم کی ثانوی ہلاکت یا حادثے سے بچا جا سکے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دھماکے کے بعد اسلحہ کے ڈپو میں بھی شدید آگ بھڑک اٹھی جس نے امدادی کارروائیوں کو مزید مشکل بنا دیا۔ لیبیا کی سول ڈیفنس فورسز اور فائر فائٹنگ ٹیموں کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر بھیجا گیا تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے اور صورتحال کو کنٹرول میں لایا جا سکے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ اس دھماکے کی اصل وجہ کیا تھی۔ کیا یہ کسی حادثے کا نتیجہ تھا یا کسی غیر سرکاری گروپ کی طرف سے ارادی حملہ؟
ان تمام سوالات کے جوابات ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں ممکنہ ہلاکتوں یا زخمیوں کی کوئی تصدیق شدہ تعداد بھی سامنے نہیں آئی ہے۔ مقامی حکام نے ابھی تک کسی بھی قسم کی رسمی بیان جاری نہیں کی ہیں جس میں نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہو۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آگ پر جلدی قابو نہ پایا گیا تو نقصان کا دائرہ کار مزید بڑھ سکتا ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوجی اڈے کے قریب سے دور رہیں اور غیر ضروری آمد و رفت سے گریز کریں۔ عالمی سطح پر اس قسم کے واقعات میں اضافہ ایک تشویشناک رجحان کی عکاسی کرتا ہے خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں سیاسی عدم استحکام اور مسلح تنازعات جاری ہیں۔ لیبیا میں کئی سالوں سے چلنے والی داخلی کشمکش نے اس طرح کے اسلحہ کے ڈپوز کو محفوظ جگہوں سے ہٹ کر غیر معیاری مقامات پر رکھنے پر مجبور کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ علاقے حفاظتی خطرے سے خالی نہیں رہتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بڑے پیمانے پر دھماکے نہ صرف مقامی آبادی کے لیے بلکہ پورے خطے کی سیاحت اور اقتصادی سرگرمیوں کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لیبیا میں قائم امن کمیٹیوں کو مدد فراہم کرے تاکہ اس طرح کے حوادث کو مستقبل میں روکا جا سکے۔ فی الحال حالات اب بھی کشیدہ ہیں اور امدادی ٹیمیں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اگر آگ پر قابو پا لیا گیا تو ممکن ہے کہ بعد میں کسی بڑے سانحے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ تاہم فی الحال یہ کہنا کہیں بھی درست نہیں ہے کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ مقامی لوگوں کے جذبات شدید متاثر ہیں اور وہ اپنے گھروں کی حفاظت اور تحفظ کے بارے میں گہری فکر مندی کا اظہار کر رہے ہیں۔
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