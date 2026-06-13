بنوں میں طوفان اور بارش سے 4 افراد جاں بحق، 16 زخمی

تیز آندھی اور موسلا دھار بارش کے باعث دیواریں اور مکانات گرنے سے 4 افراد جان بحق اور 16 زخمی ہو گئے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں جمعہ کی شام آنے والی شدید آندھی اور موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی۔ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں کم از کم چار افراد جاں بحق جبکہ سولہ سے زائد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں دو مرد اور دو بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں چار مرد، پانچ خواتین اور سات بچے ہیں۔ شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باعث مختلف علاقوں میں دیواریں، مکانات اور دکانیں گر گئیں، جس سے قیمتی جانوں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ خاندانوں میں غم اور صدمے کی لہر دوڑ گئی جبکہ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں شدید آندھی اور بارش کے بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور متاثرین کو نکالنے اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کا عمل شروع کر دیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق متعدد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں جبکہ بجلی کی لائنیں اور درخت بھی گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ اسکولوں اور سرکاری دفاتر کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں خیمے اور اشیائے ضرورت تقسیم کر رہی ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (PDMA) نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ایمرجنسی آپریشن سنٹر کو چوبیس گھنٹے فعال کر دیا ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور کمزور عمارتوں سے دور رہیں۔ پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ ادارے مسلسل رابطے میں ہیں اور مزید نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری ہے۔ اس کے علاوہ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔ ماہرین موسم یات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان ہے، جس کے پیش نظر انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بنوں میں یہ واقعہ گزشتہ چند سالوں کا بدترین موسم ی حادثہ بتایا جا رہا ہے جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی کام جاری ہیں اور حکومت نے معاوضے کا اعلان کر دیا ہے.
خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں جمعہ کی شام آنے والی شدید آندھی اور موسلا دھار بارش نے تباہی مچا دی۔ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں کم از کم چار افراد جاں بحق جبکہ سولہ سے زائد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں دو مرد اور دو بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں چار مرد، پانچ خواتین اور سات بچے ہیں۔ شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باعث مختلف علاقوں میں دیواریں، مکانات اور دکانیں گر گئیں، جس سے قیمتی جانوں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ متاثرہ خاندانوں میں غم اور صدمے کی لہر دوڑ گئی جبکہ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں شدید آندھی اور بارش کے بعد متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور متاثرین کو نکالنے اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کا عمل شروع کر دیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق متعدد مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں جبکہ بجلی کی لائنیں اور درخت بھی گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ اسکولوں اور سرکاری دفاتر کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں خیمے اور اشیائے ضرورت تقسیم کر رہی ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (PDMA) نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ایمرجنسی آپریشن سنٹر کو چوبیس گھنٹے فعال کر دیا ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ خراب موسم کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور کمزور عمارتوں سے دور رہیں۔ پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ ادارے مسلسل رابطے میں ہیں اور مزید نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری ہے۔ اس کے علاوہ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان ہے، جس کے پیش نظر انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بنوں میں یہ واقعہ گزشتہ چند سالوں کا بدترین موسمی حادثہ بتایا جا رہا ہے جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی کام جاری ہیں اور حکومت نے معاوضے کا اعلان کر دیا ہے
بنوں طوفان بارش جاں بحق امدادی کارروائیاں
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