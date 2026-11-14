بنوں میں کنگر پل پولیس چوکی پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام، 4 دہشتگرد ہلاک
بنوں میں کنگر پل پولیس چوکی پر فتنۃ الخوارج کے دہشتگردوں کے حملے کو پولیس کی بروقت کارروائی سے ناکام بنا دیا گیا، جس میں چار دہشتگرد مارے گئے۔
بنوں کے علاقے کنگر پل میں واقع پولیس چوکی پر گزشتہ نصف شب فتنۃ الخوارج کے دہشتگردوں نے حملہ کیا، لیکن پولیس اہلکاروں کی بروقت اور مؤثر کارروائی کے سبب یہ حملہ ناکام قرار پایا۔ اس آپریشن کے دوران چار دہشتگرد ہلاک ہوئے، جبکہ ان کے اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کیا گیا۔
دہشتگردوں کا حملہ اور پولیس کی کارروائی
دہشتگردوں نے گزشتہ نصف شب چوکی پر بزدلانہ حملہ کیا، تاہم چوکس پولیس اہلکاروں نے دفاعی حکمت عملی کے تحت ان کا سخت جواب دیا۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی تازہ دم دستوں اور کوئیک رسپانس فورس جائے وقوع پر پہنچے، جہاں سی ٹی ڈی نے کلیئرنس آپریشن مکمل کیا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں چار خوارج کی لاشیں ملیں جن سے ہتھیار برآمد ہوئے۔Also readUS Flights Grounded: Outdated System Malfunction Halts Travel
صوبائی وزیراعلیٰ اور محسن نقوی کی سراہش
وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے بنوں میں پولیس چوکی پر خوارجیوں کے حملے کو ناکام بنانے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی کے جوانوں نے جرات کے ساتھ خوارجیوں کا حملہ ناکام بنایا اور وہ اپنے بہادر سپوتوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔
انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبرپختونخوا ذوالفقار حمید نے خوارج کے حملے کا بروقت جواب دینے پر بنوں پولیس کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کی تاریکی میں دہشتگردوں کو پسپا کرنا جوانوں کی اعلیٰ تربیت اور جانبازی کا ثبوت ہے، اور انہوں نے یقین دلاया کہ صوبے میں امن قائم رکھنے کے لیے مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔
حملہ آوروں کی شناخت اور آئندہ اقدامات
حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے چار دہشتگردوں کی شناخت ابھی تک باقی ہے، لیکن برآمد ہونے والے اسلحہ اور دیگر شواہد کی بنیاد پر تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے لیے خیبرپختونخوا کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں، اور امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے محکمہ پولیس مسلسل نگرانی بڑھائے ہوئے ہے۔
سیکیورٹی صورتحال کا تجزیہ اور مستقبل کا خاکہ
اس واقعے نے ثابت کیا ہے کہ بنوں پولیس اور سی ٹی ڈی کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں دہشتگردی کے خلاف مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ مقامی سطح پر سیکیورٹی کے پہیے کو مزید موثر بنانے کے لیے رابطوں کو مستحکم کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں ایسے کسی بھی حملے کی ناکامی یقینی بنائی جا سکے۔
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