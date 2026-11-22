بنوں میں امن جرگے پر کواڈ کاپٹر حملہ اور سرگودھا میں خاتون کے ساتھ زیادتی کا خوفناک واقعہ
ضلع بنوں میں امن جرگے پر تین کواڈ کاپٹر حملے کے بعد دس افراد زخمی ہو گئے جبکہ سرگودھا میں چار مسلح افراد نے خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔
جنوبی ضلع بنوں میں قیامِ امن اور کشمکش کے خاتمے کے لیے جاری اہم اجلاسیں ناگہانی طور پر ہائی جنک میں تبدیل ہو گئیں جب نامعلوم حملہ آوروں نے سکیورٹی فورسز اور ضلعی انتظامیہ کے ذریعے منعقد کیے گئے امن جرگے پر ڈرون حملے کیے۔ یہ واقعہ تھانہ ہوید کی حدود میں گلبدین لینڈیڈاک کے مقام پیش آیا جہاں علاقے کی امن کمیٹی کے اراکین، عمائدین اور مقامی سردار ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے حل اور علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے مشروط اجلاس کر رہے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، جرگہ خیبی ملک کی قیادت میں منعقد ہو رہا تھا کہ اچانک تین کواڈ کاپٹرز نے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے فوری بعد گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دیں جس سے مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ ان حملوں اور اس کے بعد ہوئی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم دس افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ریسکیو اہلکاروں نے اپنی خدمات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوراً سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے تاکہ حملہ آوروں کو گرفتار کیا جا سکے۔ یہ واقعہ ضلع بنوں میں جاری امن عمل کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کیونکہ عوامی نمائندوں اور عمائدین کے درمیان ڈرون حملہ کرنے کی یہ پہلی مثال نہیں ہے لیکن اس بار جرگے کی موجودگی میں ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تشویشناک ہے۔ دوسری جانب سرگودھا میں ایک الگ اور خوفناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں چار مسلح افراد نے گھر میں گھس کر ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا مرتکب ہوئے۔ اس واقعے میں ملوث چاروں مشتبہ افراد فرار ہو گئے ہیں جبکہ متاثرہ خاتون کی حالت بھی انتہائی نازک ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں تفتیش شروع کر دی ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ان دونوں واقعات کی نوعیت مختلف ہے لیکن دونوں میں قانون کی بالادستی اور عوام کی حفاظت کے مسائل نمایاں ہیں۔ بنوں میں امن جرگے پر حملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں کے مقامی حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں جہاں امن کی کوششیں خود حملوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف سرگودھا کا واقعہ شہری جرائم کے خلاف عوامی گہری پریشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس حکام دونوں واقعات کی نگرانی کر رہے ہیں اور جلد از جلد انصاف فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ اطلاعات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں اور تفصیلات سامنے آنے کے ساتھ ہی رپورٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔.
جنوبی ضلع بنوں میں قیامِ امن اور کشمکش کے خاتمے کے لیے جاری اہم اجلاسیں ناگہانی طور پر ہائی جنک میں تبدیل ہو گئیں جب نامعلوم حملہ آوروں نے سکیورٹی فورسز اور ضلعی انتظامیہ کے ذریعے منعقد کیے گئے امن جرگے پر ڈرون حملے کیے۔ یہ واقعہ تھانہ ہوید کی حدود میں گلبدین لینڈیڈاک کے مقام پیش آیا جہاں علاقے کی امن کمیٹی کے اراکین، عمائدین اور مقامی سردار ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے حل اور علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے مشروط اجلاس کر رہے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق، جرگہ خیبی ملک کی قیادت میں منعقد ہو رہا تھا کہ اچانک تین کواڈ کاپٹرز نے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے فوری بعد گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دیں جس سے مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ ان حملوں اور اس کے بعد ہوئی فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم دس افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ریسکیو اہلکاروں نے اپنی خدمات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوراً سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے تاکہ حملہ آوروں کو گرفتار کیا جا سکے۔ یہ واقعہ ضلع بنوں میں جاری امن عمل کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے کیونکہ عوامی نمائندوں اور عمائدین کے درمیان ڈرون حملہ کرنے کی یہ پہلی مثال نہیں ہے لیکن اس بار جرگے کی موجودگی میں ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ تشویشناک ہے۔ دوسری جانب سرگودھا میں ایک الگ اور خوفناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں چار مسلح افراد نے گھر میں گھس کر ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا مرتکب ہوئے۔ اس واقعے میں ملوث چاروں مشتبہ افراد فرار ہو گئے ہیں جبکہ متاثرہ خاتون کی حالت بھی انتہائی نازک ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں تفتیش شروع کر دی ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ان دونوں واقعات کی نوعیت مختلف ہے لیکن دونوں میں قانون کی بالادستی اور عوام کی حفاظت کے مسائل نمایاں ہیں۔ بنوں میں امن جرگے پر حملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں کے مقامی حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں جہاں امن کی کوششیں خود حملوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف سرگودھا کا واقعہ شہری جرائم کے خلاف عوامی گہری پریشانی کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس حکام دونوں واقعات کی نگرانی کر رہے ہیں اور جلد از جلد انصاف فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ اطلاعات ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں اور تفصیلات سامنے آنے کے ساتھ ہی رپورٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔
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