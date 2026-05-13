بنگلہ دیش کا 2.8 ارب ڈالر کا میگا رور پروجیکٹ: پانی کے بحران کے خاتمے کے لیے بڑا قدم

بنگلہ دیش نے پانی کی قلت کو دور کرنے اور زراعت کو فروغ دینے کے لیے 2.8 ارب ڈالر کے ایک عظیم الشان دریا کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے جس سے لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے۔
بنگلہ دیش کی حکومت نے ملک میں جاری پانی کے شدید بحران پر قابو پانے اور مستقبل کی غذائی ضروریات کو یقینی بنانے کے لیے ایک انتہائی اہم اور جامع فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ بدھ کے روز حکومت نے 2.8 ارب ڈالر مالیت کے ایک میگا رور پروجیکٹ کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے، جس کا بنیادی مقصد ملک کے وسیع علاقوں میں پانی کی دستیابی کو یقینی بنانا اور زراعت پر منحصر معیشت کو سہارا دینا ہے۔ بنگلہ دیش طویل عرصے سے پانی کی قلت کا سامنا کر رہا ہے، جس کے لیے اکثر پڑوسی ملک بھارت کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف پانی کے ذخیرے میں اضافے کا ذریعہ بنے گا بلکہ یہ ڈھاکہ کی اس کوششوں کا عکاس ہے کہ وہ اپنی زرعی زمینوں کو خشک ہونے سے بچائے اور اپنی معاشی خود مختاری کو مضبوط کرے۔ پانی کی تقسیم کا مسئلہ دہائیوں سے نئی دہلی اور ڈھاکہ کے درمیان کشیدگی کا باعث رہا ہے، اور یہ نیا منصوبہ اس تنازعے کے حل کے لیے ایک مقامی اور فعال اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس عظیم الشان منصوبے کے تکنیکی پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو اس کا مرکز پدما دریا پر ایک 2.
1 کلومیٹر طویل بیراج کی تعمیر ہے، جو کہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ثابت ہوگا۔ اس بیراج کی گنجائش اتنی زیادہ رکھی گئی ہے کہ یہ 2.9 ارب کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا، جو خشک موسم میں ملک کے لیے ایک زندگی بچانے والے ذخیرے کے طور پر کام کرے گا۔ وزیر آبی وسائل شاہد الدین چودھری انی نے وزیر اعظم طارق الرحمن کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے کے کامیاب ہونے سے ملک کے ایک تہائی حصے کے تقریباً 7 کروڑ لوگ براہ راست مستفید ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ منصوبہ خاص طور پر ان علاقوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا جہاں بھارت کے فرکا بیراج کی وجہ سے پانی کی روانی میں کمی آتی ہے اور خشک موسم میں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان پانی کا تنازعہ خاص طور پر فرکا بیراج کے حوالے سے بہت پرانا ہے۔ 1970 میں تعمیر کیے گئے اس بیراج کے ذریعے بھارت گنگا ندی کے پانی کا ایک بڑا حصہ خشک موسم میں موڑ لیتا ہے، جو بنگلہ دیش میں داخل ہوتے وقت پدما کہلاتا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ اس موقف کی حمایت کی ہے کہ بنگلہ دیش اپنے موجودہ آبی وسائل کا درست اور مؤثر استعمال نہیں کر رہا، جبکہ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ پانی کی مصنوعی کمی ان کی زراعت اور ماحولیات کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ نئے منصوبے کے ذریعے بنگلہ دیش اب اپنی قسمت خود لکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ بیرونی عوامل پر اپنا انحصار کم کر سکے اور اپنی آبی حدود میں پانی کے بہاؤ کو منظم کر سکے۔ اس منصوبے کے اثرات صرف پانی کی فراہمی تک محدود نہیں ہوں گے بلکہ اس سے بنگلہ دیش کے جنوب مغربی خطے کے پانچ بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہوگی۔ اس کے نتیجے میں سمندری پانی کے داخل ہونے سے پیدا ہونے والی نمکینی میں کمی آئے گی، جس سے نہ صرف زمین کی زرخیزی بڑھے گی بلکہ مچھلیوں کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ حکومت کا تخمینہ ہے کہ اس اسکیم کے ذریعے تقریباً 29 لاکھ ہیکٹر زمین کو سیراب کیا جا سکے گا، جس سے لاکھوں کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور ملک کی مجموعی جی ڈی پی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ 17 کروڑ کی آبادی والے اس ملک کے لیے پانی کی سلامتی کا مطلب ہے غذائی تحفظ کی ضمانت، اور یہ میگا پروجیکٹ اسی سمت میں ایک تاریخی قدم ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے آبی وسائل کو محفوظ بنائے گا
بنگلہ دیش پانی کا بحران پدما دریا زراعت بھارت بنگلہ دیش تعلقات
