بنگلورو ہوٹل میں بجلی کے کرنٹ سے دو غیر ملکی ہلاک
بنگلورو کے کونراڈ ہوٹل میں سوئمنگ پول میں بجلی کے کرنٹ لگنے سے جرمن پرواز کے عملے کا رکن اور سلوواکی تاجر جاں بحق ہوگئے۔
بھارت کے شہر بنگلورو میں واقع کونراڈ ہوٹل میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جہاں سوئمنگ پول میں مبینہ طور پر بجلی کے کرنٹ لگنے کی وجہ سے دو غیر ملکی افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے میں جرمن فلائٹ کے عملے کا ایک رکن اور سلوواکیہ سے تعلق رکھنے والے ایک کاروباری شخص شامل ہے۔ خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ بنگلورو کے ایک لگژری ہوٹل میں پیش آیا جس کی وجہ سے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
ہلاکت کی تفصیلات اور طبی امداد
بتایا جا رہا ہے کہ دونوں غیر ملکی افراد کو ہوٹل سے منیپال اسپتال اولڈ ایئرپورٹ روڈ پہنچایا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی جان بچانے کی کوششیں شروع کیں۔ طبی افسران نے بتایا کہ ایک شخص کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا تھا جبکہ دوسرے کو دل کا دورہ پڑنے کی حالت میں لایا گیا تھا۔ unfortunately, ڈاکٹرز کی کوششیں ناکام رہیں اور وہ بھی جان بر نہ ہو سکے۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
اسپتال کے حکام نے مزید بتایا کہ ہوٹل کے اسٹاف کے ایک رکن نے دونوں کی جان بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے۔ اسی دوران، ایک امریکی مہمان نے خود کو بچانے کے لیے تیر کر پول سے باہر آنے کی کوشش کی اور اسے بھی طبی امداد دی گئی۔ اسپتال کے مطابق امریکی مہمان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور اسے محفوظ سمجھا جا رہا ہے۔
ہوٹل کا ردعمل اور تفتیشی عمل
کونراڈ بنگلورو ہوٹل نے اپنے ایک بیان میں اس افسوس ناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہوٹل کی انتظامیہ اس واقعے سے انتہائی متاثر ہے اور دو مہمانوں کی موت پر غمزدہ ہے تاہم بیان میں اس سلسلے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
ہوٹل انتظامیہ نے وضاحت کی کہ دونوں غیر ملکیوں کی موت کی حتمی وجہ کا تعین ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تاہم، ہوٹل نے تفتیشی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا یقین دلایا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے اور معاملے کی جاंच جاری ہے۔
پولیس کی تحقیقات اور حقائق
بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی افراد کی موت کی مبینہ وجہ بجلی کا کرنٹ ہے۔ تفتیش کار اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ بجلی کا کرنٹ کیسے اور کس طرح پول کے پانی میں داخل ہوا۔ یہ ایک پیچیدہ تکنیکی اور قانونی تحقیق کا معاملہ بن چکا ہے جس میں ماہرین کی مدد لی جا رہی ہے۔
پولیس نے فوری طور پر اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا لیکن تفتیشی عمل تیز کیا جا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق اس واقعے کی وجہ سے مقامی حکام اور ٹورازم شعبے میں بھی تشوہ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے کیونکہ اس میں ایک بین الاقوامی ہوٹل اور غیر ملکی شہری متعلق ہیں۔
اس واقعے کی تفصیلات ابھی تک مکمل طور پر سامنے نہیں آئیں ہیں کیونکہ طبی رپورٹس اور تکنیکی تجزیہ ابھی زیرِ عمل ہے۔ متاثرہ خاندانوں اور متعلقہ حکام کے درمیان رابطہ جاری ہے۔ بھارتی حکام اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے اور ہوٹل کی سیفٹی گیجٹس کو چیک کیا جائے۔
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