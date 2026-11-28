بنگلہ دیشی صحافیوں کی ڈنیا میڈیا گروپ کا دورہ، جدید ٹیکنالوجی کی تعریف
بنگلہ دیشی صحافیوں کی وفد نے ڈنیا میڈیا گروپ کا دورہ کیا اور جدید براڈکاسٹنگ سسٹم کی تعریف کی۔ دونوں ممالک کے درمیان صحافتی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔
لاہور میں ڈنیا میڈیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ کرنے والے بنگلہ دیشی صحافیوں کے وفد نے اتوار کو اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے جدید براڈکاسٹنگ سسٹم اور ٹیکنالوجی کی خوب تعریف کی۔ بنگلہ دیش کے نمائندہ وفد نے ڈنیا نیوز، ڈیلی ڈنیا اور لاہور نیوز کے مختلف محکمہ جات کا معائنہ کیا اور میڈیا کے جدید طریقہ کار پر روشنی ڈالی۔
اس وفد میں شامل صحافیوں نے ڈنیا نیوز، ڈیلی ڈنیا اور لاہور نیوز کے خبریں تیار کرنے والے محکمے، جدید اسٹوڈیوز، ماسٹر کنٹرول روم، اور پروجیکشن کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا، گرافکس، ایڈیٹنگ اور ایڈیٹوریل محکمے کے دیگر حصوں کا بھی مشاہدہ کیا۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
ڈنیا میڈیا گروپ کا تعارفی پروگرام
ڈنیا میڈیا گروپ کے چیف آپریٹنگ آفیسر محمد تصنیع عارف نے وفد کا خوش آمدید کہا اور میڈیا گروپ کے مختلف محکمہ جات، ایڈیٹوریل امور، براڈکاسٹنگ سسٹم اور صحافتی خدمات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بنگلہ دیشی صحافیوں کو میڈیا کے جدید ترین نظام سے روشناس کرایا۔
جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت
بنگلہ دیشی صحافیوں نے ڈنیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈنیا میڈیا گروپ میں جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کا بہترین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا بھر کی عالمی سطح کے میڈیا آرگنائزیشنز میں دیکھنے کے قابل نظام کو عملی طور پر ڈنیا میڈیا گروپ میں دیکھ کر خوش ہوئے۔
دونوں ممالک کے درمیان صحافتی تعلقات
وفد کے ارکان نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے صحافیوں کے تبادلے، میڈیا سیکٹر میں تعاون، اور عوامی تعلقات کی فروغ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
دورے پر خوشی اور شکرگزاری
بنگلہ دیشی صحافیوں نے پاکستان میں اپنے قیام پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور لوگوں کی محبت، سچائی اور مہمان نوازی کو سراہا۔ انہوں نے ڈنیا میڈیا گروپ کے چیئرمین میاں امیر محمود اور گروپ مینجنگ ڈائریکٹر نaved کاشف کو خوش آمدید، بہترین مہمان نوازی، اور مختلف محکمہ جات کا دورہ کرنے کے موقع فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔
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