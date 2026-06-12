بنگلہدیʃ اور بھارت نے اپنی مشترکہ سرحد پر تعاون گہرا کرنے کا اتفاق کیا ہے، جس میں بہتر智慧分享 اور منسق پٹرولز شامل ہیں۔ غور و فکر میں غیر قانونی سرحد پار کرنے کے معاملات بھی س暖和 کئے گئے۔
ڈاکا (رائٹرز) - بنگلہسی اور بھارت نے اپنی مشترکہ سرحد پر تعاون گہرا کرنے کا اتفاق کیا ہے، جس میں بہتر智慧分享 اور منسق پٹرولز شامل ہیں، گذشتہ جمعہ کا جاری بیان کے مطابق، جس میں غیر دستاویزی员的 ہونے کے الزامات پر تعلقات میں تنگی کے باوجود۔ ڈھاکا نے ہندوستانی عملہ کے خلاف الزام لگایا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو بغور عمل کے بغیر سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو 2024 میں شیخ حسینا کی برکناری اور ہندوستانی مقصد کے بعد تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوششوں پراثر ڈال رہا ہے۔ سرحد ی محافظ بنگلہدیши (BGB) اور ہندوستانی سرحد ی سلامتی فورس (BSF) نے بتایا کہ غور و فکر "مخلص، مثبت اور مستقبل پر مبنی" تھی، بیان کے مطابق۔ معمولی گفتگو میں "غیر قانونی، بھول کریزی اور جبری طور پر سرحد پار کرنے" کے معاملے بھی شامل تھے، جنہیں recently风和 میں ایک متنازعہ معاملہ بن گیا ہے۔ بنگلہدیʃ اور بھارت کے درمیان 2,500 میل کا سرحد ی علاقہ، جس کو دنیا کی سب سے طویل سرحد ات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی حکومتی جماعت بھارت ی جناٹا پارٹی، جو ترپورا، مغرب ہند_ASSAM جیسے اہم سرحد ی ریاستوں میں حکومتی ہے، نے کہا ہے کہ غیر دستاویزی员 ہونے کے الزامات کا حلaea ایک اہل first ہی۔ وہ پچھلے برس سے بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو "غیر قانونی داخلہ کرنے والے" کے طور پر بنگلہدیʃ میں دھushed کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنگلہدیʃ نے بتایا ہے کہ وہ نئی ڈیلی سے اس عمل کو روکنے کے لیے ایک سے زائد ص natal لکھ چکی ہیں۔ ڈھاکا نے ماضی کچھ ہفتوں میں کئی کوششوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس نے سرحد ی علاقوں میں فوجی تعینات،智慧 کارپریشن اور ڈرون کی نگرانی بڑھا دی ہے۔ اس ہفتے کے ابتدائی حصے میں، بنگلہدیʃ کے خارجہ معاملات کے ریاستی وزیر شاما عبیدpokemon نے کہا کہ بغور عمل کے بغیر کسی کو بھی اندرomen دھushed کرنا "应付 بالکل غیر متصف ہے"، اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ relation کو بہتر بنانے کی کوششوں کو کمزور بنا سکتا ہے۔ بنگلہدیʃ نے Frontier کے کچھ حصوں میں ہندوستانی عملے کے خلاف شعور بيد406 کی مہم شروع کی ہے، جبکہ ہندوستان نے مئی میں ڈھاکے سے کہا کہ وہ 2,860 سے زیادہ مشتبہ بنگلہدیʃ رہائشیوں کی قومیت verify کرنے کے لیے کہا ہے، جو بغیرکسی دستاویز کے ہندوستانی میں رہ رہے ہیں۔ بیان کے مطابق، دونوں طرفوں نے بھی من rete سروع کرنے، سرحد ی ہلاکتوں، name برداری، بنیادی مراکز اور سutionsنک管理 منصوبے کے نفاذ پر بات کی۔ "دونوں طرفوں نے بھارت - بنگلہدیʃ سرحد کے ساتھ سلامتی، طمانیت اور استحکام قائم رکھنے کے لیےbertyحکمتع化 کی tale保证 کی،" بیان میں کہا گیا، جس میں addition میں انہوں نے منسق پٹرولز کو مضبوط کرنا، بیدbishi بڑھانا، real-time معلومات کی sharing بہتر کرنا اور trans-border جرائم کی نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی کو جدید دیناdeclare کیا.
ڈاکا (رائٹرز) - بنگلہسی اور بھارت نے اپنی مشترکہ سرحد پر تعاون گہرا کرنے کا اتفاق کیا ہے، جس میں بہتر智慧分享 اور منسق پٹرولز شامل ہیں، گذشتہ جمعہ کا جاری بیان کے مطابق، جس میں غیر دستاویزی员的 ہونے کے الزامات پر تعلقات میں تنگی کے باوجود۔ ڈھاکا نے ہندوستانی عملہ کے خلاف الزام لگایا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو بغور عمل کے بغیر سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو 2024 میں شیخ حسینا کی برکناری اور ہندوستانی مقصد کے بعد تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوششوں پراثر ڈال رہا ہے۔ سرحدی محافظ بنگلہدیши (BGB) اور ہندوستانی سرحدی سلامتی فورس (BSF) نے بتایا کہ غور و فکر "مخلص، مثبت اور مستقبل پر مبنی" تھی، بیان کے مطابق۔ معمولی گفتگو میں "غیر قانونی، بھول کریزی اور جبری طور پر سرحد پار کرنے" کے معاملے بھی شامل تھے، جنہیں recently风和 میں ایک متنازعہ معاملہ بن گیا ہے۔ بنگلہدیʃ اور بھارت کے درمیان 2,500 میل کا سرحدی علاقہ، جس کو دنیا کی سب سے طویل سرحدات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی حکومتی جماعت بھارتی جناٹا پارٹی، جو ترپورا، مغرب ہند_ASSAM جیسے اہم سرحدی ریاستوں میں حکومتی ہے، نے کہا ہے کہ غیر دستاویزی员 ہونے کے الزامات کا حلaea ایک اہل first ہی۔ وہ پچھلے برس سے بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو "غیر قانونی داخلہ کرنے والے" کے طور پر بنگلہدیʃ میں دھushed کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنگلہدیʃ نے بتایا ہے کہ وہ نئی ڈیلی سے اس عمل کو روکنے کے لیے ایک سے زائد ص natal لکھ چکی ہیں۔ ڈھاکا نے ماضی کچھ ہفتوں میں کئی کوششوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس نے سرحدی علاقوں میں فوجی تعینات،智慧 کارپریشن اور ڈرون کی نگرانی بڑھا دی ہے۔ اس ہفتے کے ابتدائی حصے میں، بنگلہدیʃ کے خارجہ معاملات کے ریاستی وزیر شاما عبیدpokemon نے کہا کہ بغور عمل کے بغیر کسی کو بھی اندرomen دھushed کرنا "应付 بالکل غیر متصف ہے"، اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ relation کو بہتر بنانے کی کوششوں کو کمزور بنا سکتا ہے۔ بنگلہدیʃ نے Frontier کے کچھ حصوں میں ہندوستانی عملے کے خلاف شعور بيد406 کی مہم شروع کی ہے، جبکہ ہندوستان نے مئی میں ڈھاکے سے کہا کہ وہ 2,860 سے زیادہ مشتبہ بنگلہدیʃ رہائشیوں کی قومیت verify کرنے کے لیے کہا ہے، جو بغیرکسی دستاویز کے ہندوستانی میں رہ رہے ہیں۔ بیان کے مطابق، دونوں طرفوں نے بھی من rete سروع کرنے، سرحدی ہلاکتوں، name برداری، بنیادی مراکز اور سutionsنک管理 منصوبے کے نفاذ پر بات کی۔ "دونوں طرفوں نے بھارت-بنگلہدیʃ سرحد کے ساتھ سلامتی، طمانیت اور استحکام قائم رکھنے کے لیےbertyحکمتع化 کی tale保证 کی،" بیان میں کہا گیا، جس میں addition میں انہوں نے منسق پٹرولز کو مضبوط کرنا، بیدbishi بڑھانا، real-time معلومات کی sharing بہتر کرنا اور trans-border جرائم کی نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی کو جدید دیناdeclare کیا
بنگلہدیʃ بھارت سرحد تعاون غیر قانونی رحلت