بنگلہ دیش میں بھارتی جاسوس کی گرفتاری، رابع الاسلام کو حراست میں لیا گیا
بنگلہ دیش کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے بھارتی شہری رابع الاسلام کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔
بنگلہ دیش کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے ڈھاکہ کے علاقہ اترہ میں ایک بھارت ی شہری کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم رابع الاسلام جو کہ مغربی بنگال کا رہائشی ہے، کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اسے چار دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس واقعے نے علاقائی سیاست اور خفیہ جاسوسی کی کارروائیوں پر دوبارہ بحث کو ہوا دی ہے۔
جاسوسی کے الزامات اور دستاویزی تضادات
پولیس کے مطابق رابع الاسلام کو ایک غیر ملکی خفیہ ایجنسی سے روابط قائم رکھنے اور حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ عدالت میں اس نے بنگلہ دیش کے بار بار آنے کی واضح وجہ بیان کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے پاس موجود بھارتی پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ میں تاریخ پیدائش کے حوالے سے بھی قابلِ ذکر تضادات سامنے آئے ہیں۔Also readRussell Brand jailed; ex-girlfriend Jemima Goldsmith glad and relieved he finally faced justice
کاروباری دعوے اور حقیقی منصوبہ بندی
گرفتار ملزم نے دعویٰ کیا کہ وہ ڈھاکہ میں گیمنٹس کے کاروبار کے سلسلے میں مقیم ہے۔ تاہم، پولیس افسران نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس کے بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ شبہہ ناک روابط کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کاروباری ویزوں کے پردے میں چھپ کر سرگرم عمل ہونے والے اس قسم کے عناصر کی نگرانی اور ان کے خلاف کارروائی کو تیز کیا جا رہا ہے۔
سیاسی تبصرہ اور را کی سابقہ سرگرمیاں
سیاسی مبصرین نے اس گرفتاری کو اس حقیقت کی عکاسی بتایا ہے کہ بھارتی خفیہ ادارے بنگلہ دیش میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ بھارت کا تحقیقی اور تجزیاتی ورک (را) پیشتر بھی بنگلہ دیش میں جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ ماضی کے واقعات میں بگڑہ سے گنگا رام اور خانچراجہری سے روڈی بروا کی جاسوسی کے الزام میں گرفتاری بھی سامنے آئی ہے۔
علاقائی خطرہ اور مزید کارروائیاں
2019 دسمبر میں بنگلہ دیشی پولیس نے کئی افراد، جن میں ایک انسپکٹر، ایک کاانسٹیبل اور ایک فوجی افسر شامل تھے، کے خلاف را کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت نے سری لنکا کے استحکام کو نشانہ بنایا ہے اور نیپال کی سرحد کے ذریعے پاکستان کے خلاف معاشی دہشت گردی اور جعلی کرنسی کے کیسوں میں ملوث ہے۔
علاقائی امن کے لیے ممکنہ اثرات
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ میں ہونے والی اس گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ پڑوسی ممالک میں سرگرم بھارتی ایجنسیاں علاقائی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئی ہیں۔ اس صورتحال میں سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے غیر ملکی عناصر کے خلاف سخت گیر کارروائی اور نگرانی میں اضافہ ہونا یقینی لگتا ہے۔
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