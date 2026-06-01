بنگلہ دیش نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا، توانائی کی سکیورٹی کے لیے نئے اقدامات کی گواہی

بنگلہ دیش نے کےروسین اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور توانائی کی کمزوری کے پیش نظر عالمی قرض اور ایٹمی منصوبوں کے ذریعے اپنی مالی اور توانائی کی پائیداری کو مضبوط کرنے کی کوششیں کیں۔
بنگلہ دیش نے پیر کے دن ایندھن کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ کیا، یہ چھ ہفتے بعد تھا جب پچھلی بار قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس قدم کا مقصد حکومت کی مالی حالت پر دباؤ کم کرنا ہے جو مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے سبب بڑے پیمانے پر ایندھن کی درآمد پر منحصر ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ ملک اپنی تقریباً پچانوے فیصد ایندھن کی ضرورت بیرون ملک سے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ سے، درآمد کرتا ہے۔ اس بار کے ایندھن کی نئی قیمتیں اس طرح مقرر کی گئیں: کےروسین کی قیمت فی لیٹر 135 ٹکا (تقریباً ایک ڈالر اور نو سینٹ) کر دی گئی، جو پہلے 130 ٹکا تھی؛ پیٹرول کی قیمت 140 ٹکا (تقریباً ایک ڈالر اور چودہ سینٹ) ہو گئی، جو پہلے 135 ٹکا تھی؛ جبکہ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس قیمت کے اضافے سے بنیادی اشیائے خوردونوش کی لاگت میں مزید اضافہ متوقع ہے، کیونکہ بنگلہ دیش گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل زیادہ مہنگائی سے جوجھ رہا ہے۔ دھاکا نے مارچ میں اعلان کیا تھا کہ وہ توانائی کی سکیورٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے تقریباً دو بلین ڈالر کے قرض کی درخواست کر رہا ہے۔ یہ طلب ایران کے خلاف جنگ کے سبب ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پیدا ہونے والی توانائی کی کمزور صورتحال پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، مئی میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے دھاکہ کی درخواست پر نئے مالی معاونت کے پروگرام پر مذاکرات کا اشارہ دیا۔ بنگلہ دیش پہلے ہی ایک پانچ پوائنٹ سات بلین ڈالر کے آئی ایم ایف پروگرام کے دائرے میں ہے جو 2023 میں شروع ہوا تھا اور چار سال جاری رہنے کا منصوبہ تھا۔ بڑے شہروں میں بجلی کی فراہمی نسبتاً مستحکم ہے، لیکن دیہی علاقوں میں بجلی کی کٹوتی اور بندشیں عام رہی ہیں۔ موجودہ گرم موسم میں بجلی کی طلب میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ ایئر کنڈیشنر استعمال کرتے ہیں اور دھاکا میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ قیمتوں کی تنظیم کے ساتھ ساتھ، بنگلہ دیش توانائی کی سکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہا ہے۔ اس میں سمندری گیس کی کھدائی کے لیے آفر کی دعوت دینا اور قدرتی گیس کے دریائی خاکے کو وسیع کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ، رُپور میں واقع ملک کے پہلے ایٹمی بجلی گھر کی پہلے مرحلے کی یورینیم ایندھن کی لوڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور یہ آپریشنل ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایٹمی منصوبہ توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے اور آئندہ سالوں میں درآمد پر انحصار کم کرنے کا ایک بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ تمام اقدامات مل کر بنگلہ دیش کی مالی اور توانائی کی پائیدار ترقی کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھ رہے ہیں.
