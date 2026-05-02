بنگلا دیش کے دورے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاری مکمل، ٹیم ڈھاکا روانہ

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تربیتی کیمپ اختتام پذیر، ٹیم اتوار کی شب ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوگی۔ دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں شرکت کے لیے قومی ٹیم کی تیاری مکمل ہوگئی ہے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کا بنگلا دیش کے دورے کی تیاری مکمل ہوگئی ہے اور ٹیم اب ڈھاکا روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے حنیف محمد ریجنل ہائی پرفارمنس سینٹر گراؤنڈ پر منعقدہ تربیتی کیمپ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ یہ کیمپ دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں شرکت کے لیے قومی ٹیم کی تیاری کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔ ٹیم اتوار کی شب کراچی سے ڈھاکہ کے لیے پرواز کرے گی۔ کیمپ میں کھلاڑیوں نے بھرپور انداز میں مشقیں کیں، جس کی نگرانی سابق ٹیسٹ کپتان اور ہیڈ کوچ سرفراز احمد نے کی۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو مختلف حالات میں کھیلنے کے لیے تیار کیا اور بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کے تمام پہلوؤں پر خصوصی توجہ دی۔ تاہم، کراچی کے شدید گرم موسم نے کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف دونوں کے لیے مشکلات پیدا کیں، لیکن ٹیم نے گرمی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی تیاریوں کو جاری رکھا۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی کو میرپور کے شیر بنگلا نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کا حصہ ہوگا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 16 مئی سے سلہٹ میں شروع ہوگا۔ دونوں میچز پاکستان کے لیے اہم ہیں کیونکہ وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ٹیم مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کو بنگلا دیش کی پچوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے خصوصی حکمت عملی تیار کی ہے۔ ڈھاکہ کی پچیں عام طور پر اسپنرز کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں، لہذا ساجد خان اور نعمان علی جیسے اسپنرز کے لیے اہم کردار ادا کرنے کا امکان ہے۔ فاسٹ بولرز شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی بھی ٹیم کے لیے اہم ہتھیار ثابت ہوں گے۔ بیٹنگ لائن اپ میں شان مسعود کی کپتانی اور بابر اعظم کی موجودگی سے ٹیم کو مضبوطی ملے گی۔ 16 رکنی پاکستان ٹیسٹ ٹیم میں شان مسعود کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ، امام الحق، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان، محمد عباس، حسن علی، خرم شہزاد، ساجد خان، نعمان علی، غازی غوری، اذان اویس، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، عبداللہ فضل اور عماد بٹ شامل ہیں۔ غازی غوری، اذان اویس، عبداللہ فضل اور عماد بٹ پہلی مرتبہ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بننے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ ان نئے کھلاڑیوں کے شامل ہونے سے ٹیم میں ایک نیا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ ٹیم کے تمام ارکان پر امید ہیں کہ وہ بنگلا دیش کے دورے میں بہترین پرفارمنس کریں گے اور پاکستان کو فتح دلائیں گے۔ یہ دورہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اہم موقع ہے اور اس سے ٹیم کی مستقبل کی کارکردگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔
