بنگلہ دیش نے سری لنکا کو شکست دے کر سپر فور کا آغاز فاتحانہ انداز میں کیا

سیف حسن اور توحید ہردوئے کی شاندار نصف سنچریوں کی بدولت بنگلہ دیش نے دبئی میں کھیلے گئے سپر فور کے پہلے میچ میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔
بنگلہ دیش نے سیف حسن اور توحید ہردوئے کی شاندار نصف سنچریوں کی بدولت سپر فور کے پہلے میچ میں سری لنکا کو شکست دے دی۔ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیل ے گئے اس اہم مقابلے میں، بنگلہ دیش نے سری لنکا کی جانب سے دیے گئے 169 رنز کے ہدف کو 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر کامیابی سے حاصل کر لیا۔ بنگلہ دیش کی جانب سے سیف حسن نے 61 رنز کی شاندار اننگز کھیل ی، جبکہ توحید ہردوئے نے بھی 58 رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ کپتان لٹن داس نے 23 رنز بنائے، جبکہ جاکر علی 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تنزید حسن
اور مہدی حسن صفر پر آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے۔ سری لنکا کی جانب سے ونندو ہسارنگا اور داسن شناکا نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ دشمانتا چمیرا اور نوان تھوشارا نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔\اس سے قبل، بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ سری لنکا نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔ سری لنکا کی جانب سے داسن شناکا نے 64 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جو ان کی ٹیم کے لیے ایک اہم اسکور ثابت ہوا۔ کوشل مینڈس نے 34 رنز، پتھم نسانکا نے 22 رنز، کپتان چریتھ اسالانکا نے 21 رنز، کوشل پریرا نے 16 رنز، کامل مشارا نے 5 رنز، ونندو ہسارنگا نے 2 رنز اور کمنڈو مینڈس نے 1 رن بنایا۔ بنگلہ دیش کے گیند بازوں نے سری لنکا کے بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا اور وکٹیں حاصل کر کے سری لنکا کی بیٹنگ لائن کو دباؤ میں رکھا۔ اس میچ میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ اور بالنگ دونوں ہی بہترین رہی، جس کی وجہ سے وہ فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔\یہ میچ سپر فور مرحلے کا پہلا میچ تھا اور دونوں ٹیموں کے لیے ایک اہم موقع تھا۔ بنگلہ دیش کی جیت نے ٹورنامنٹ میں اس کی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے، جبکہ سری لنکا کو مزید میچوں میں بہتر کارکردگی دکھانے کی ضرورت ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ میں شاندار بیٹنگ اور بالنگ کا مظاہرہ کیا، جس سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ٹورنامنٹ میں ایک مضبوط حریف ہیں۔ یہ میچ شائقین کرکٹ کے لیے بھی ایک دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ رہا۔ اس کے علاوہ، خبر میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ساف انڈر 17 فٹبال چیمپئن شپ میں پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے اور آسٹریلین ویمنز ٹیم پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یہ خبریں کھیلوں کی دنیا میں جاری سرگرمیوں اور پیش رفت کو اجاگر کرتی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ پاکستان کی ایک معروف ویب سائٹ ہے جو خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی مواد شائع کرتی ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
بنگلہ دیش سری لنکا کرکٹ سپر فور سیف حسن توحید ہردوئے