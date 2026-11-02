بنگلہ دیش کے گارمنٹ کارکنان تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ، حکومت نوٹیفکیشن جاری کرے
بنگلہ دیش کے لاکھوں گارمنٹ کارکنان نے مہنگائی کے باوجود تنخواہوں میں 140 فیصد اضافے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں صنعت میں بھاری ہڑتالیں جاری ہیں۔
بنگلہ دیش کی گارمنٹ صنعت نے ہفتہ کو ایک بڑی بے ترتیبی کا سامنا کیا جب کارکنان نے اپنے موجودہ کم از کم تنخواہ میں دگنا اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال کر دی۔ یہ صنعت یورپ اور شمالی امریکہ کے لاکھوں صارفین کو کپڑے فراہم کرتی ہے اور مملکت کی معاشی زندگی کی ناس ناس رگیں ہیں، جو برآمدات کے چار میں سے پانچ حصے پیدا کرتی ہے۔ ہزاروں افراد اس شعبے پر انحصار کرتے ہیں، جہاں مہنگائی اور کم خریداری کی صلاحیت نے کارکنان کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کیا۔
صنعت کی عظیم معاشی حیثیت
یہ صنعت بنگلہ دیش کو ایک زراعتی معیشت سے ایک بڑی عالمی مینوفیکچرنگ ہب میں تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ چین کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا گارمنٹ ایکسپورٹر ہے اور اس کے پاس عالمی بازار کا تقریباً سات فیصد حصہ ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق، یہ صنعت سالانہ 38 ارب ڈالر کی برآمدات کما کر مملکت کی معیشت کو مستحکم رکھتی ہے۔ بین الاقوامی فنڈ نے جنوری میں شائع کردہ ایک رپورٹ میں کہا کہ گارمنٹ صنعت گذشتہ دو دہائیوں میں بنگلہ دیش کی قابل ذکر اقتصادی تبدیلی کی بڑی وجہ رہی ہے۔Also readA woman is killed near Moscow as over 140 Ukrainian drones target Russia, officials say
کام کر رہی اداروں کا کردار
بنگلہ دیش گارمنٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق، بنگلہ دیش 150 سے زیادہ ممالک کو تیار لباس فراہم کرتا ہے۔ امریکہ اس کا سب سے بڑا انفرادی مارکیٹ ہے جبکہ یورپی یونین سب سے بڑا تجارتی بلاک ہے۔ جرمنی، برطانیہ، اسپین، فرانس، نیدرلینڈز، اٹلی، کینیڈا اور بیلجیئم اہم منزل ہیں۔ فریٹ آف دی لوم، لیوی اسٹراس، اور وی ایف کارپ جیسی کمپنیاں اس شعبے میں کام کرتی ہیں۔
کارکنان کا نیا مطالبہ
کارکنان مہنگائی، گھر، ٹرانسپورٹ اور صحت کی خدمات میں اضافے کے سبب اپنی خریداری کی صلاحیت گھٹتی دیکھ رہے ہیں۔ وہ 12500 ٹاکہ سے بڑھ کر 30000 ٹاکہ یعنی 245 ڈالر ماہانہ کم از کم تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ موجودہ تنخواہ میں 140 فیصد کا اضافہ ہے۔ حکومت نے اتوار کو کام کرنے والوں کے نمائندوں اور فیکٹری مالکان کے ساتھ مذاکرات کے بعد تنخواہ کا جائزہ لینے کے لیے چھ رکنی بورڈ تشکیل دیا۔ وزیراعظم طارق رحمان نے سرکاری حکام کو کام کرنے والوں کے حقوق کو یقینی بنانے اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے احکامات دیے۔
پولیس کیساتھ جھڑپیں
صنعتی مراکز میں احتجاج جاری ہیں، جس میں کارکنان نے منگل کو ایک اہم شاہراہ کو بلاک کر دیا اور پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ 2013 میں رانا پلازا فیکٹری کے گرنے کے بعد سے اس شعبے میں حفاظتی معیارات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس المیے میں ایک ہزار ایک سو دس سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سانحے کے بعد عالمی کپڑوں کی برانڈز نے فیکٹریوں کی معائنہ کرنے کے معاہدے کیے۔
مستقبل کا جائزہ<نیوز ڈیسکبینک آف بنگلہ دیش کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ صارفین کے رویے میں تبدیلی اور عالمی طلب میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے صنعت کو مختصر مدت کے مسائل کا سامنا ہے۔ عالمی مقابلہ اور توانائی کی قلت بھی صنعت کے لیے چیلنجز ہیں۔ 2024 میں ہونے والی سیاسی تبدیلی نے بھی فیکٹریوں کی کارروائی کو متاثر کیا۔ صنعت میں خواتین کی تعداد آدھی سے زیادہ ہے اور یہ چالیس لاکھ لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔
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