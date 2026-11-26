بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی واپسی پر سخت صورتحال اور عالمی دباؤ
شیخ حسینہ کی واپسی کے بعد بنگلا دیش میں سخت صورتحال، سابق امریکی افسر مائیکل روبن کا حکومت کو خطرہ، وزیر خارجہ کا گرفتاری کا اعلان۔
بنگلہ دیش کی موجودہ سیاسی صورتحال میں شدت آتی نظر آ رہی ہے جہاں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی ملک واپسی کے امکان کے بعد عالمی سطح پر بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بنگلا دیش کے وزیر خارجہ شاما عبید اسلام نے واضح کیا ہے کہ سابق حکمران کی وطن واپسی پر انہیں فوری گرفتار کرکے جیل بھیجا جائے گا۔ اس بات کا اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی ریاستی حلقوں کے ایک سابق عہدیدار نے ڈھاکہ کی موجودہ حکومت کو سخت خبردار کیا ہے۔
شیخ حسینہ کی واپسی پر سخت پوزیشن
وزیر خارجہ شاما عبید اسلام نے تصدیق کی کہ سابق صدر کو واپسی کے بعد گرفتار کیا جائے گا کیونکہ ان کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ پہلے ہی سنایا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کو واپس لانے کے لیے بھارت کے ساتھ طیارے کی فراہمی یا کسی دوسرے پہلو پر کوئی باضابطہ بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور اب حکم عملی لاگو کیا جائے گا۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
مائیکل روبن کا ڈھاکہ حکومت کو خطیر انتباہ
نیویارک میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی محکمہ دفاع کے عہدیدار مائیکل روبن نے ڈھاکہ حکومت کو واضح کیا کہ اگر شیخ حسینہ کے سر کا ایک بھی بال بیکا ہوا تو اس کی مکمل ذمہ داری بنگلا دیشی حکومت پر عائد ہوگی۔ مائیکل روبن نے زور دیا کہ سابق وزیر اعظم کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو بنگلا دیش کے موجودہ وزیر اعظم طارق رحمان اور ان کی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔
عالمی سفارتی دباؤ اور بھارت سے مطالبہ
مائیکل روبن نے امریکی سفیر اور دیگر ممالک کے سفارت کاروں پر زور دیا کہ وہ ڈھاکہ کو یہی سخت پیغام پہنچائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ بنگلا دیشی حکام کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرے اور شیخ حسینہ کی حمایت جاری رکھے۔ یہ بیان اس حوالے سے اہم ہے کہ شیخ حسینہ واجد 2024 میں طلبا کی قیادت میں ہونے والی عوامی تحریک کے بعد ملک چھوڑ کر بھارت فرار ہو گئی تھیں۔
سیاسی مستقبل اور بین الاقوامی اثرات
اس پوری صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سابق امریکی افسر کس حد تک اس معاملے کو اپنی حکومت کی ترجیح بنانا چاہ رہا ہے۔ بنگلا دیش کی موجودہ حکمران جماعت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے اندرونی قانونی فیصلے کو برقرار رکھے اور عالمی دباؤ کے باوجود اپنی پوزیشن نہیں بدلے۔ شاما عبید اسلام کا موقف ہے کہ یہ ان کا داخلی معاملہ ہے اور خارجہ پالیسی میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
عوامی ردعمل اور مستقبل کے اقدامات
اس وقت تک کوئی باضابطہ اطلاع نہیں ملی ہے کہ شیخ حسینہ واجد کب یا کس طرح بنگلا دیش لوٹیں گے۔ تاہم، مائیکل روبن کے بیانات سے لگتا ہے کہ امریکی انتظامیہ یا اس کے حلقے اس معاملے پر سختی سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بنگلا دیش کی معیشت اور سیاست پر اس کا گہرا اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ بین الاقوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے ڈھاکہ کو متوازن قدم اٹھانے ہوں گے۔
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