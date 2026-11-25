بنگلور میں ڈارۃ النجات کی اسکریننگ منسوخ، سوشل میڈیا کے دباؤ کا اثر
بھارتی شہر بنگلور میں ڈارۃ النجات کی خصوصی اسکریننگز منسوخ کردی گئیں، سوشل میڈیا پر شدید مخالفت کے بعد پلیس کمشنر نے نوٹس لیا۔
بھارتی ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں مشہور پاکستان ی ٹیلی ویژن ڈرامہ ' ڈارۃ النجات' کی خصوصی اسکریننگ ز کے انتظامات کو شدید مخالفت کے سامنے کھڑے ہونے کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر انہیں منسوخ کردیا گیا ہے۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب سوشل میڈیا پر اس ڈرامے کی نمائش کے لیے جاری کیے گئے پروموشنل پوسٹرز گردش کرنے لگے جنہیں دیکھ کر مقامی اور بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا تنازعہ جنم لے گیا۔
اسکریننگز اور منسوخ ہونے کی تفصیلات
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پہلی اسکریننگ 28 نومبر کو بنگلور کے فریزر ٹاؤن علاقے میں واقع ایک ریستوران میں منعقد ہونے والی تھی جس میں سیریل کے 34 اور 35 قسطوں کو دکھایا جانے تھا۔ اس تقریب میں مہمانوں کو ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا جبکہ دوسری اسکریننگ 5 دسمبر کو شہر کے ایک پرائیویٹ تھیٹر میں ہونے والی تھی جو اب منسوخ ہو چکی ہے۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
پروموشنل مواد کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اسٹیک ہولڈرز پر سخت دباؤ بن گیا جس کے نتیجے میں اہم منظم کنندگان نے حتمی طور پر دونوں پروگراموں کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گروپنگ صرف خاندانی ارکان اور قریبی دوستوں کے لیے ترتیب دی گئی تھی تاہم جاری ہونے والی تنازعہ کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔
پولیس کا نوٹس اور حکام کا موقف
انتظامیہ نے صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا اور بنگلور پولیس کمشنر ر ہندرا نے اس حوالے سے باضابطہ بیان جاری کیا کہ اتھارٹیز ایونٹ آرگنائزرز سے مکمل تفصیلات طلب کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی عوامی گروپنگ کے حوالے سے قانونی نفاذ یقینی بنایا جائے گا اور متعلقہ افراد سے پوچ گچھ کی جائے گی۔
پولیس حکام نے بتایا کہ وہ منظم کنندگان سے رابطے میں ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس قسم کی کسی بھی سرگرمی کے دوران عام شہریوں کی زندگیوں میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ صورتحال کو پرامن بنانے کے لیے مقامی انتظامیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر زیر گردش معلومات کی توثیق کے لیے سخت اقدامات اٹھائے۔
مخالفین اور حامیوں کے درمیان کشیدگی
اس معاملے میں سوشل میڈیا یوزرز کی جانب سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا جس میں کئی لوگوں نے مقامی انتظامیہ پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک طرف جہاں کچھ افراد نے پاکستانی ثقافتی پروڈکٹس کے خلاف بھارتی شہریوں کی ناراضگی کو اجاگر کیا وہیں دوسری طرف منظم کنندگان نے اپنے فیصلے کو عوامی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا۔
منظم کنندگان کے ایک نمائندے نے بتایا کہ ان کا مقصد صرف محدود حلقے میں تفریح کا اہتمام کرنا تھا جو کہ خاندانی سطح پر کیا گیا تھا۔ تاہم، سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید نے صورتحال کو اس حد تک بگاڑ دیا کہ انہیں اپنا پروگرام ملتوی کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں ایسی کسی بھی سرگرمی کے حوالے سے احتیاط برتیں گے۔
آئندہ اقدامات اور عوامی رد عمل
اس منسوخ شدہ ایونٹس کے بعد سے بنگلور میں ٹیلی ویژن ڈراموں کی خصوصی نمائشوں کے حوالے سے ایک بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ حکام کا ماننا ہے کہ ایسی سرگرمیاں منعقد کرنے سے پہلے عوامی رائے اور قانونی فریم ورک کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں کسی قسم کے تنازعات سے بچا جا سکے۔
ذرائع کے مطابق پولیس ابھی بھی متعلقہ افراد کے بیانوں کا انتظار کر رہی ہے تاکہ کارروائی کے اگلے مراحل کا تعین کیا جا سکے۔ اس واقعے نے نہ صرف تفریحی صنعت میں کام کرنے والوں بلکہ ثقافتی مبادلات کی نگرانی کرنے والے اداروں کو بھی یہ سبق دیا ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں کسی بھی پروموشنل مہم کے اثرات کا اندازہ لگانا انتہائی ضروری ہے۔
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