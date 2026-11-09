بنگلہ دیش نے شہیدہ حسنہ کو ہندوستان سے مسترد کیا اور ان کا پاسپورٹ نہ نوانے کا فیصلہ کیا
بنگلہ دیش کی عارضی حکومت نے سابق وزیر اعظم شہیدہ حسنہ کی درخواست مسترد کر دی ہے اور ہندوستان کو ان کے حوالگی کی درخواست بھیج دی ہے جبکہ وہ سزائے موت کا سامنا کر رہی ہیں۔
بنگلہ دیش نے پیر کے روز سابق وزیر اعظم شہیدہ حسنہ کو ہندوستان سے مسترد کرنے کا چیلنج کیا ہے اگر وہ اپنے ملک واپس آنا چاہتی ہیں۔ حکام نے ان کی پاسپورٹ نوانے کی درخواست کی بھی جائزہ لینا شروع کر دی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب شہیدہ حسنہ نے دسمبر میں واپسی کا وعدہ کیا تھا۔
قانونی عمل اور پاسپورٹ کی درخواست
وزیر داخلہ سلہٰودین احمد نے صحافیوں کو بتایا کہ حکام شہیدہ حسنہ کی نئے پاسپورٹ کے لیے درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہیدہ حسنہ ایک مجرم ہیں جو بیرون ملک فرار ہو گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ درخواست کی قانونی بنیاد اور درست عمل کے بارے میں جاچ کی جا رہی ہے۔Also readورلڈ بینک کی توانائی مشن پاکستان آئے گی، 9 نومبر سے ملاقاتیں شروع
ہندوستان کی ماتریز چیمبرز نامی وکالت نے نئی دہلی میں بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کو خط لکھا ہے۔ اس خط میں شہیدہ حسنہ کے پاسپورٹ کی دوبارہ اجرائی کی درخواست کی گئی تھی۔ وکلا نے یہ بھی بتایا کہ ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ واپسی کا کب اور کہاں سے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
حکام کی سخت موقف اور سیاسی بیان
نومبر 2025 میں شہیدہ حسنہ کو سزائے موت دینے والے کورٹ کے سینئر پروسیکیوٹر محمد امین الاسلام نے اس درخواست کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک سیاسی اقدام ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ درخواست قانونی طور پر کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔
بنگلہ دیش کے جونیئر وزیر خارجہ حمئون کبیر نے شہیدہ حسنہ کو ہندوستان میں سونپنے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجرم ہیں تو انہیں سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شہیدہ حسنہ چور اور دہشت گرد ہیں جو فرار ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کس طرح واپس آ سکتے ہیں۔
علاقائی تعلقات اور عوامی ردعمل
2024 میں شہیدہ حسنہ کے بچے دوست ہندوستان فرار ہو گئے تھے۔ وہ کبھی عوام میں نہیں دیکھی گئیں۔ انہوں نے فون پر نیوز کانفرنس میں حصہ لیا۔ ان کی موجودگی نے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے تعلقات کو متاثر کیا ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ انہوں نے حوالگی کی درخواست کو قانونی جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔
طارق رحمان کی قیادت میں نئی حکومت نے کہا ہے کہ وہ شہیدہ حسنہ کو مناسب قانونی طریقہ سے سونپیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پارٹی کے خلاف انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ عوام میں ان کے واپس آنے کے لیے سخت ردعمل پایا جاتا ہے۔
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