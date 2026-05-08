بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میں مضبوط آغاز کیا، پہلے دن 301/4 کے اسکور پر کنترول حاصل

پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے دن، بنگلہ دیش نے ایک سنجیدہ بیٹنگ پرفارمنس دکھائی، جس کے نتیجے میں ٹیم نے دن کے اختتام پر 301/4 کے اسکور پر کنترول حاصل کر لیا۔ مومن الحق اور نجم الحسان شانتو کی شراکت نے بنگلہ دیش کو پوزیشن میں مضبوط کیا۔ پاکستان کی جانب سے بولنگ اٹیک نے ایک ایک وکٹ حاصل کی، لیکن بنگلہ دیش نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا۔ بابر اعظم کی جروح کے بارے میں خبریں سامنے آئ ہیں، لیکن ٹیم کے سرکاروں نے بتایا ہے کہ یہ جروح خطرناک نہیں ہے۔
پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے دن، بنگلہ دیش نے ٹیم کو مضبوط پوزیشن میں رکھا ہے۔ میرپور میں کھیل ے جانے والے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن، بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن نے ایک مضبوط اور سنجیدہ نمایش دکھایا، جس کے نتیجے میں ٹیم نے دن کے اختتام پر 301/4 کے اسکور پر کنترول حاصل کر لیا۔ ٹاس جیت کر پاکستان نے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بنگلہ دیش نے ابتدائی دو وکٹوں کے نقصان کے باوجود ایک مضبوط ریکوری دکھائی۔ اوپنرز محمود الحسن جوی (8) اور شادمن اسلام (13) ابتدائی طور پر آؤٹ کر گئے، لیکن تیسرے وکٹ کے لیے مومن الحق اور کپتان نجم الحسان شانتو کے درمیان 170 رنز کی شراکت نے بنگلہ دیش کو پوزیشن میں مضبوط کیا۔ شانتو نے 101 رنز بنائے جبکہ مومن الحق نے 91 رنز بنائے اور بعد میں مشفق الرحیم کے ساتھ 75 رنز کی شراکت بھی کی۔ پاکستان کی جانب سے حسن علی، شاہین افریدی، محمد عباس اور نومن علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ بنگلہ دیش اب دوسری دن بھی اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ پاکستان ابتدائی بریک تھرو کے لیے کوشش کریں گے۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم کی جروح کے بارے میں خبریں سامنے آئ ہیں، لیکن ٹیم کے سرکاروں نے بتایا ہے کہ یہ جروح خطرناک نہیں ہے۔ بابر اعظم نے حال ہی میں ٹریننگ سیشن میں اپنے بائیں گھٹنے میں درد محسوس کیا تھا، جس کے بعد ٹیم مینجمنٹ نے احتیاطی طور پر MRI سکننگ کی۔ سرکاروں نے کہا کہ بابر اعظم کو پہلے ٹیسٹ سے راحت دینے کا فیصلہ صرف احتیاطی طور پر کیا گیا تھا، اور کھلاڑی نے خود راحت کے لیے درخواست نہیں کی تھی۔ ٹیم مینجمنٹ نے خطرے سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، اور بابر اعظم کو آئندہ میچوں کے لیے مکمل طور پر فٹ کرنے کے لیے وقت دیا گیا ہے۔ بابر اعظم کو دوسرا ٹیسٹ کھیل نے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، جو 16 مئی کو سلہٹ میں شروع ہوگا۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن نے ایک مضبوط آغاز کیا ہے، اور ٹیم اب بھی اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی۔ میرپور میں کھیل ے جانے والے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن، بنگلہ دیش نے ایک سنجیدہ بیٹنگ پرفارمنس دکھائی، جس کے نتیجے میں ٹیم نے دن کے اختتام پر 301/4 کے اسکور پر کنترول حاصل کر لیا۔ ٹیم نے ابتدائی وکٹوں کے نقصان کے باوجود ایک مضبوط ریکوری دکھائی، اور مومن الحق اور نجم الحسان شانتو کی شراکت نے بنگلہ دیش کو پوزیشن میں مضبوط کیا۔ پاکستان کی جانب سے بولنگ اٹیک نے ایک ایک وکٹ حاصل کی، لیکن بنگلہ دیش نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا۔ اب دوسری دن بھی بنگلہ دیش اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ پاکستان ابتدائی بریک تھرو کے لیے کوشش کریں گے.
پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے پہلے دن، بنگلہ دیش نے ٹیم کو مضبوط پوزیشن میں رکھا ہے۔ میرپور میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن، بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن نے ایک مضبوط اور سنجیدہ نمایش دکھایا، جس کے نتیجے میں ٹیم نے دن کے اختتام پر 301/4 کے اسکور پر کنترول حاصل کر لیا۔ ٹاس جیت کر پاکستان نے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بنگلہ دیش نے ابتدائی دو وکٹوں کے نقصان کے باوجود ایک مضبوط ریکوری دکھائی۔ اوپنرز محمود الحسن جوی (8) اور شادمن اسلام (13) ابتدائی طور پر آؤٹ کر گئے، لیکن تیسرے وکٹ کے لیے مومن الحق اور کپتان نجم الحسان شانتو کے درمیان 170 رنز کی شراکت نے بنگلہ دیش کو پوزیشن میں مضبوط کیا۔ شانتو نے 101 رنز بنائے جبکہ مومن الحق نے 91 رنز بنائے اور بعد میں مشفق الرحیم کے ساتھ 75 رنز کی شراکت بھی کی۔ پاکستان کی جانب سے حسن علی، شاہین افریدی، محمد عباس اور نومن علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ بنگلہ دیش اب دوسری دن بھی اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ پاکستان ابتدائی بریک تھرو کے لیے کوشش کریں گے۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم کی جروح کے بارے میں خبریں سامنے آئ ہیں، لیکن ٹیم کے سرکاروں نے بتایا ہے کہ یہ جروح خطرناک نہیں ہے۔ بابر اعظم نے حال ہی میں ٹریننگ سیشن میں اپنے بائیں گھٹنے میں درد محسوس کیا تھا، جس کے بعد ٹیم مینجمنٹ نے احتیاطی طور پر MRI سکننگ کی۔ سرکاروں نے کہا کہ بابر اعظم کو پہلے ٹیسٹ سے راحت دینے کا فیصلہ صرف احتیاطی طور پر کیا گیا تھا، اور کھلاڑی نے خود راحت کے لیے درخواست نہیں کی تھی۔ ٹیم مینجمنٹ نے خطرے سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، اور بابر اعظم کو آئندہ میچوں کے لیے مکمل طور پر فٹ کرنے کے لیے وقت دیا گیا ہے۔ بابر اعظم کو دوسرا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، جو 16 مئی کو سلہٹ میں شروع ہوگا۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن نے ایک مضبوط آغاز کیا ہے، اور ٹیم اب بھی اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی۔ میرپور میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن، بنگلہ دیش نے ایک سنجیدہ بیٹنگ پرفارمنس دکھائی، جس کے نتیجے میں ٹیم نے دن کے اختتام پر 301/4 کے اسکور پر کنترول حاصل کر لیا۔ ٹیم نے ابتدائی وکٹوں کے نقصان کے باوجود ایک مضبوط ریکوری دکھائی، اور مومن الحق اور نجم الحسان شانتو کی شراکت نے بنگلہ دیش کو پوزیشن میں مضبوط کیا۔ پاکستان کی جانب سے بولنگ اٹیک نے ایک ایک وکٹ حاصل کی، لیکن بنگلہ دیش نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا۔ اب دوسری دن بھی بنگلہ دیش اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ پاکستان ابتدائی بریک تھرو کے لیے کوشش کریں گے
پاکستان مقابلہ بنگلہ دیش ٹیسٹ کرکٹ مومن الحق نجم الحسان شانتو بابر اعظم
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
اساتذہ کیلئےبری خبر۔۔ پنجاب حکومت نےبڑا فیصلہ سنادیاپنجاب حکومت نے مفرور اساتذہ کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے، سرکاری کالجوں کے 301 مفرور اساتذہ کو نوکریوں سے فارغ کرنے کی فہرستیں مرتب کر لی گئیں۔
Read more »
پی آئی اے کی پرواز 301 کے مسافر اللّٰہ اللّٰہ کرتے اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئےاسلام آباد سے اُڑنے والے طیارے کے فضا میں ہچکولے کھانے اور خطرناک آوازوں کے باعث مسافروں نے اس میں سفر کرنے سے انکار کردیا۔ تفصیلات جانیے: DailyJang
Read more »
نیپرا کی گھریلو صارفین کیلیے ہزار روپے تک فکسڈ چارجز کی تجویزماہانہ 301 سے 400 یونٹ استعمال پر 200روپے فکسڈ چارجز شامل ہوں گے، نیپرا
Read more »
بجلی کےگھریلو صارفین کو ایک اور جھٹکا، ماہانہ بل میں 1000 روپے تک فکس ٹیکس عائدماہانہ 301 سے 400 یونٹ استعمال پرگھریلوصارفین کے لیے200 روپے فکس چارجز عائد ہوں گے۔
Read more »
Afghanistan's semi-final hopes hinge on England vs S Africa clashIf England sets a target of 301 runs, they must defeat South Africa by 207 runs
Read more »
Dejected England elect to bat in group exit match against S AfricaIf England sets a target of 301 runs, they must defeat South Africa by 207 runs
Read more »