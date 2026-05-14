بنگلا دیش کی کرکٹ ٹیم کے اوپنر شادمان اسلام کی انجری، دوسرا ٹیسٹ سے باہر

بنگلا دیش کی کرکٹ ٹیم کے اوپنر شادمان اسلام نے سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل انجری کی وجہ سے ٹیم سے الگ ہو گئے ہیں۔ بنگلا دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق شادمان اسلام کو میرپور ٹیسٹ کے دوران کیچ لیتے ہوئے سینے پر چوٹ لگی تھی جس کے بعد انہیں تکلیف کے باعث میدان چھوڑنا پڑا۔ بنگلا دیش کے فزیو بایزید الاسلام خان نے تصدیق کی کہ شادمان کو ٹریومیٹک چیسٹ کنٹوشن کا سامنا ہے اور وہ سلہٹ میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔
بنگلا دیش کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل بڑا دھچکا لگ گیا، اوپنر شادمان اسلام انجری کے باعث سیریز کے دوسرے میچ سے باہر ہو گئے۔ بنگلا دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق شادمان اسلام کو میرپور ٹیسٹ کے دوران کیچ لیتے ہوئے سینے پر چوٹ لگی تھی جس کے بعد انہیں تکلیف کے باعث میدان چھوڑنا پڑا۔ بنگلا دیش کے فزیو بایزید الاسلام خان نے تصدیق کی کہ شادمان کو ٹریومیٹک چیسٹ کنٹوشن کا سامنا ہے اور وہ سلہٹ میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ شادمان اسلام کی جگہ 28 سالہ بائیں ہاتھ کے بیٹر ذاکر حسن کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ذاکر حسن آخری بار نومبر 2024 میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ذاکر حسن حالیہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں شاندار فارم میں ہیں اور 2025-26 سیزن میں 600 سے زائد رنز بنا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ بنگلا دیش نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 104 رنز سے شکست دے کر دو میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر رکھی ہے جبکہ دوسرا اور آخری ٹیسٹ 16 مئی کو سلہٹ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔لیونل میسی سالانہ 28 ملین ڈالر سے زیادہ معاوضہ لینے والے لیگ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے پاکستان ی اسپنر نعمان علی نے ٹیسٹ کرکٹ میں منفرد اعزاز اپنے نام کر لیاخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
بنگلا دیش کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل بڑا دھچکا لگ گیا، اوپنر شادمان اسلام انجری کے باعث سیریز کے دوسرے میچ سے باہر ہو گئے۔ بنگلا دیش کرکٹ بورڈ کے مطابق شادمان اسلام کو میرپور ٹیسٹ کے دوران کیچ لیتے ہوئے سینے پر چوٹ لگی تھی جس کے بعد انہیں تکلیف کے باعث میدان چھوڑنا پڑا۔ بنگلا دیش کے فزیو بایزید الاسلام خان نے تصدیق کی کہ شادمان کو ٹریومیٹک چیسٹ کنٹوشن کا سامنا ہے اور وہ سلہٹ میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ شادمان اسلام کی جگہ 28 سالہ بائیں ہاتھ کے بیٹر ذاکر حسن کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ذاکر حسن آخری بار نومبر 2024 میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ذاکر حسن حالیہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں شاندار فارم میں ہیں اور 2025-26 سیزن میں 600 سے زائد رنز بنا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ بنگلا دیش نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 104 رنز سے شکست دے کر دو میچوں کی سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر رکھی ہے جبکہ دوسرا اور آخری ٹیسٹ 16 مئی کو سلہٹ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔لیونل میسی سالانہ 28 ملین ڈالر سے زیادہ معاوضہ لینے والے لیگ کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئےپاکستانی اسپنر نعمان علی نے ٹیسٹ کرکٹ میں منفرد اعزاز اپنے نام کر لیاخبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
بنگلا دیش کرکٹ ٹیم پاکستان دوسرے ٹیسٹ میچ شادمان اسلام انجری دوسرا ٹیسٹ سے باہر ذاکر حسن بائیں ہاتھ کے بیٹر فرسٹ کلاس کرکٹ 600 سے زائد رنز