بنگلادیش کی تاریخی ڈرا: توہید الحریدی کا نصف سنچری سے تجاوز کرتا ریکارڈ
سلہٹ ٹیسٹ میچ ڈرا ہونے کے بعد ویسٹ انڈیز نے سیریز جیت لی۔ توہید الحریدی کا 300 رنز کا سنگل میل، بنگلادیش کی ناقابل شکست اننگز کی تفصیلات اور سیریز کے نتائج کا جائزہ۔
بنگلادیش کی کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کو ڈرا کر کے اپنی خوبصورت بیٹنگ کی بدولت بڑی شرمندگی سے بچنے میں کامیابی حاصل کی۔ سلہٹ میں کھیلے گئے اس میچ میں بنگلادیشی کھلاڑی توہید الحریدی نے چوتھی اننگز میں شاندار 82 رنز کی بیٹنگ کی جس کی بدولت ٹیم کو ڈرا کی طرف لے جانے میں مدد ملی۔ تاہم، ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے پہلے کھیلے گئے میرپور ٹیسٹ میں 8 وکٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی تھی جس کی وجہ سے مہمان ٹیم نے دو میچز کی سیریز 0-1 کے اسکور سے اپنے نام کر لی۔
سلہٹ میچ کا اختتام اور تاریخی ریکارڈ
خراب روشنی کی وجہ سے امپائرز نے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر 3 بج کر 45 منٹ پر کھیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جس کے باوجود میچ کا باضابطہ اختتام شام 4 بجے ہوا۔ یہ سلہٹ میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں بنگلادیش کی تاریخی کامیابی تھی کیونکہ یہ مئی 2022 کے بعد سے بنگلادیش میں کھیلے جانے والا پہلا ٹیسٹ میچ تھا جو ڈرا پر ختم ہوا۔ اس سے پہلے بنگلادیش مسلسل 18 ٹیسٹ میچز میں کسی نتیجے کے بغیر اختتام پر نہیں آئے تھے۔ دوسری جانب ویسٹ انڈیز نے بنگلادیش میں اپنی برتری برقرار رکھتے ہوئے 2021 کے بعد سے مسلسل دوسری ٹیسٹ سیریز جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔Also readپاک ویسٹ انڈیز سیریز کیلئے ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز ہوگیا - ایکسپریس اردو
توہید الحریدی کا ناقابل شکست بیٹنگ
سلہٹ ٹیسٹ میں توہید الحریدی کی ناقابلِ شکست 242 رنز کی اننگز نمایاں رہی جس نے بنگلادیش کو بڑی شرمندگی سے بچایا۔ وہ ٹیسٹ میچ میں مجموعی طور پر 300 سے زائد رنز بنانے والے پہلے بنگلادیشی بیٹر بن گئے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ مومن الحق کے پاس تھا جنہوں نے 2018 میں سری لنکا کے خلاف ایک ٹیسٹ میں 281 رنز بنائے تھے۔ توہید الحریدی ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں 300 سے زائد رنز بنانے والے دنیا کے نویں بیٹر بھی بن گئے۔
ویسٹ انڈیز کی فتح اور مستقبل کی تیاری
ویسٹ انڈیز نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپیئن شپ کا سائیکل بھی کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ دوسری جانب بنگلادیش کو 15 نومبر سے جوہانسبرگ میں شروع ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے صرف پانچ دن ملیں گے۔ بنگلا دیش کے مشفق الرحیم نے ٹیسٹ کرکٹ میں بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل تجربہ کار آسٹریلوی کھلاڑی ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔
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