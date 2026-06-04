بنگلہ دیش کے چڑیا گھر میں ڈونلڈ ٹرمپ نامی بھینسے کی مقبولیت اور سیاسی تنازع

بنگلہ دیش میں ایک بھینسے کی سابق امریکی صدر سے مشابہت کی وجہ سے اسے قربانی سے بچا کر چڑیا گھر منتقل کیا گیا جہاں وہ اب سیاحوں کے لیے مرکز بن چکا ہے۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ان دنوں ایک انتہائی انوکھا اور عجیب و غریب منظر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ایک بھینسے نے اپنی شکل و صورت کی وجہ سے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی توجہ حاصل کر لی ہے۔ اس بھینسے کا نام ڈونلڈ ٹرمپ رکھا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی آنکھوں کی بناوٹ، بالوں کا خاص انداز اور جلد کی رنگت سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے حیران کن حد تک ملتی جلتی ہے۔ اس دلچسپ اور غیر معمولی مشابہت کی وجہ سے شہر کے مرکزی چڑیا گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ صرف اس جانور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ڈھاکہ کے ایک طالب علم محمد نسیم نے اپنی رائے دیتے ہوئے بتایا کہ جب انہوں نے پہلی بار اس بھینسے کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے کیونکہ اس کی جسمانی خصوصیات واقعی ایک خاص شخصیت کی یاد دلاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جانور اب ایک مقامی مشہور شخصیت بن چکا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس پورے واقعے کا آغاز عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر ہوا جب اس بھینسے کو قربانی کے لیے خریدا گیا تھا۔ تاہم جیسے ہی اس کا نام اور اس کی مشابہت کے چرچے سوشل میڈیا پر پھیلنے لگے تو حکومتی حلقوں میں سیکیورٹی خدشات پیدا ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے معاملے کی حساسیت اور ممکنہ سفارتی یا سیاسی تنازع ات کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ اس جانور کو فوری طور پر قبضے میں لیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے غیر ضروری احتجاج یا ہنگامے سے بچا جا سکے۔ حکام نے خریدار کو اس کی پوری رقم واپس کر دی اور بھینسے کو دارالحکومت کے مرکزی چڑیا گھر میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد یہ بھینسا محض ایک فارمی جانور نہیں رہا بلکہ ایک سیاسی اور سماجی بحث کا مرکز بن گیا ہے جس نے عام شہریوں کو حیران کر دیا ہے کہ ایک جانور کی شکل و صورت کس طرح انتظامیہ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ تاہم اس معاملے نے اس وقت ایک نیا اور متنازع رخ اختیار کر لیا جب چڑیا گھر کی انتظامیہ نے اس بھینسے کی شناخت کے لیے ایک تختی لگائی جس پر واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ لکھا ہوا تھا۔ اس اقدام پر کئی حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کی گئی اور اسے نامناسب قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں بعد میں اس نشانی کو ہٹا دیا گیا۔ مزید برآں چڑیا گھر کے کیوریٹر کو اچانک برطرف کر دیا گیا، اگرچہ حکومت یا انتظامیہ کی جانب سے اس برطرفی کی کوئی واضح یا سرکاری وجہ بیان نہیں کی گئی۔ ڈھاکہ کے ایک رہائشی محمد جوینال عدیدین نے اس عمل پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایک فارمی جانور کا نام دنیا کے طاقتور ترین لیڈروں میں سے ایک کے نام پر رکھنا انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی عمل تھا۔ ان کے مطابق یہ عمل ایک طرح کی بے عزتی ہے اور جس کسان یا شخص نے یہ نام تجویز کیا اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جس کے اثرات بین الاقوامی تعلقات پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس تمام تنازع اور انتظامی سختیوں کے باوجود عوام کا جوش و خروش کم نہیں ہوا ہے۔ شدید گرمی اور حبس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں چڑیا گھر کا رخ کر رہے ہیں اور لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے جنوب مغربی شہر جاشور سے آنے والے محمد حبیب الرحمان نے بتایا کہ انہوں نے عید سے پہلے ہی فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس بھینسے کے بارے میں بہت سی پوسٹس دیکھی تھیں جس میں بتایا گیا تھا کہ اسے قربان کیا جائے گا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ اسے قربانی سے بچا لیا گیا ہے اور اب وہ چڑیا گھر میں محفوظ ہے تو انہوں نے دور سفر طے کر کے اسے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کسی عام سی چیز کو عالمی توجہ کا مرکز بنا سکتا ہے اور کس طرح ایک جانور کی شکل و صورت سیاسی بحثوں کا حصہ بن سکتی ہے۔ لوگ اس جانور کو دیکھ کر نہ صرف تفریح حاصل کر رہے ہیں بلکہ اس بات پر بھی حیرت زدہ ہیں کہ قدرت نے کس طرح ایک جانور کو انسان سے مشابہ بنایا ہے جس نے اسے موت کے منہ سے نکال کر ایک مشہور شخصیت بنا دیا.
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ان دنوں ایک انتہائی انوکھا اور عجیب و غریب منظر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ایک بھینسے نے اپنی شکل و صورت کی وجہ سے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی توجہ حاصل کر لی ہے۔ اس بھینسے کا نام ڈونلڈ ٹرمپ رکھا گیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی آنکھوں کی بناوٹ، بالوں کا خاص انداز اور جلد کی رنگت سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے حیران کن حد تک ملتی جلتی ہے۔ اس دلچسپ اور غیر معمولی مشابہت کی وجہ سے شہر کے مرکزی چڑیا گھر میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ صرف اس جانور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ڈھاکہ کے ایک طالب علم محمد نسیم نے اپنی رائے دیتے ہوئے بتایا کہ جب انہوں نے پہلی بار اس بھینسے کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے کیونکہ اس کی جسمانی خصوصیات واقعی ایک خاص شخصیت کی یاد دلاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جانور اب ایک مقامی مشہور شخصیت بن چکا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس پورے واقعے کا آغاز عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر ہوا جب اس بھینسے کو قربانی کے لیے خریدا گیا تھا۔ تاہم جیسے ہی اس کا نام اور اس کی مشابہت کے چرچے سوشل میڈیا پر پھیلنے لگے تو حکومتی حلقوں میں سیکیورٹی خدشات پیدا ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے معاملے کی حساسیت اور ممکنہ سفارتی یا سیاسی تنازعات کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ اس جانور کو فوری طور پر قبضے میں لیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے غیر ضروری احتجاج یا ہنگامے سے بچا جا سکے۔ حکام نے خریدار کو اس کی پوری رقم واپس کر دی اور بھینسے کو دارالحکومت کے مرکزی چڑیا گھر میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد یہ بھینسا محض ایک فارمی جانور نہیں رہا بلکہ ایک سیاسی اور سماجی بحث کا مرکز بن گیا ہے جس نے عام شہریوں کو حیران کر دیا ہے کہ ایک جانور کی شکل و صورت کس طرح انتظامیہ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ تاہم اس معاملے نے اس وقت ایک نیا اور متنازع رخ اختیار کر لیا جب چڑیا گھر کی انتظامیہ نے اس بھینسے کی شناخت کے لیے ایک تختی لگائی جس پر واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ لکھا ہوا تھا۔ اس اقدام پر کئی حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کی گئی اور اسے نامناسب قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں بعد میں اس نشانی کو ہٹا دیا گیا۔ مزید برآں چڑیا گھر کے کیوریٹر کو اچانک برطرف کر دیا گیا، اگرچہ حکومت یا انتظامیہ کی جانب سے اس برطرفی کی کوئی واضح یا سرکاری وجہ بیان نہیں کی گئی۔ ڈھاکہ کے ایک رہائشی محمد جوینال عدیدین نے اس عمل پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایک فارمی جانور کا نام دنیا کے طاقتور ترین لیڈروں میں سے ایک کے نام پر رکھنا انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی عمل تھا۔ ان کے مطابق یہ عمل ایک طرح کی بے عزتی ہے اور جس کسان یا شخص نے یہ نام تجویز کیا اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جس کے اثرات بین الاقوامی تعلقات پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس تمام تنازع اور انتظامی سختیوں کے باوجود عوام کا جوش و خروش کم نہیں ہوا ہے۔ شدید گرمی اور حبس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں چڑیا گھر کا رخ کر رہے ہیں اور لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے جنوب مغربی شہر جاشور سے آنے والے محمد حبیب الرحمان نے بتایا کہ انہوں نے عید سے پہلے ہی فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس بھینسے کے بارے میں بہت سی پوسٹس دیکھی تھیں جس میں بتایا گیا تھا کہ اسے قربان کیا جائے گا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ اسے قربانی سے بچا لیا گیا ہے اور اب وہ چڑیا گھر میں محفوظ ہے تو انہوں نے دور سفر طے کر کے اسے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کسی عام سی چیز کو عالمی توجہ کا مرکز بنا سکتا ہے اور کس طرح ایک جانور کی شکل و صورت سیاسی بحثوں کا حصہ بن سکتی ہے۔ لوگ اس جانور کو دیکھ کر نہ صرف تفریح حاصل کر رہے ہیں بلکہ اس بات پر بھی حیرت زدہ ہیں کہ قدرت نے کس طرح ایک جانور کو انسان سے مشابہ بنایا ہے جس نے اسے موت کے منہ سے نکال کر ایک مشہور شخصیت بنا دیا
ڈونلڈ ٹرمپ بنگلہ دیش چڑیا گھر عجیب و غریب سیاسی تنازع