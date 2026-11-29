بنگلہ دیشی پارلیمانی وفد کا اسلام آباد تاریخی دورہ: پاکستان تعلقات میں نیا موڑ
24 سے 28 نومبر 2026ء تک بنگلہ دیش کے 6 رکنی پارلیمانی وفد نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اسپیکر ایاز صادق کے استقبال نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مثبت رخ دیا۔
بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان سفارتی اور سیاسی تعلقات میں اہم تبدیلی کا آغاز 5 اگست 2024ء کو ہوا جب بنگلہ دیشی طلبا اور نوجوان نسل نے حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف بغاوت کی جس کے نتیجے میں ان کا استعفیٰ اور بھارت فرار ہونا پڑا۔ اس سیاسی انقلاب کے بعد نوبل انعام یافتہ پروفیسر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت نے قائم ہوئی جس کے چارہ جوں اقدامات دونوں ممالک کے رشتوں کو بہتر بنانے کا باعث بنے۔ اس سلسلے میں اب تک کئی سیاسی اور معاشی وفود نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔
24 سے 28 نومبر 2026ء کے درمیان بنگلہ دیش کی پارلیمان کے 6 رکنی معزز وفد نے اسلام آباد کا دورہ کیا جس کا پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب ایاز صادق نے نہائت خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مہمانوں کے لیے سرخ قالیں بچھائی گئیں اور انہیں سرکاری احترام فراہم کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے ممتاز اخبار ڈھاکا ٹربیون نے بھی اس بات پر روشنی ڈالی کہ بنگلہ دیشی پارلیمانی وفد کا اسلام آباد میں قابل تحسین انداز میں استقبال کیا گیا۔Also readPakistan weighs additional 500,000 tons of wheat imports for 2026-27
وفد کی قیادت اور تاریخی پس منظر
اس تاریخی وفد کی سربراہی 82 سالہ سینئر سیاستدان اور بنگلہ دیش پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب حافظ الدین احمد کر رہے تھے۔ حافظ الدین احمد کی شخصیت پاکستان کی تاریخ سے گہرا تعلق رکھتی ہے کیونکہ وہ کبھی پاکستانی شہری تھے اور پاک فوج میں کمیشنڈ آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ وہ پاکستان آرمی کی عالمی شہرت یافتہ ملٹری اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہیں اور فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد میجر کے رینک پر بنگلہ دیش آرمی میں شامل ہوئے۔
جناب حافظ الدین احمد پاکستان آرمی کے فارغ التحصیل ہیں اور انہیں فوجی بہادری پر تیسرا بڑا ایوارڈ بِیر بکرم بھی ملا ہے۔ انہوں نے 1960ء کے عشرے میں پاکستان فٹ بال ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے بھی کئی ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فروری 2026ء کے عام انتخابات کے بعد طارق رحمن وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہیں بنگلہ دیش پارلیمنٹ (جاتیہ سنگسد) کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔
وفد کے اہم ارکان اور ان کی سیاسی حیثیت
اس وفد میں دو خواتین اور تین دیگر اہم سیاست دان شامل تھے جن میں ناصر رحمن، جہارت آرا چوہدری، ہمام قادر چوہدری، بیرسٹر نجیب الرحمن اور نیلو فر چوہدری شامل ہیں۔ ان ارکان کی موجودگی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ محض ایک رسمی دورہ نہیں بلکہ گہرے سیاسی اتار چڑھاؤ کے بعد آنے والے ایک اہم معاہدے کی نشاندہی ہے۔
وفد کے رکن ہمام قادر چوہدری کی شخصیت بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ وہ متحدہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر جناب اے کے ایم فضل قادر چوہدری کے پوتے ہیں۔ مرحوم اے کے ایم فضل قادر چوہدری نے 1963ء سے 1965ء تک تین سال تک متحدہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا اسپیکر کا عہدہ سنبھالا۔ 17 جولائی 1973ء کو شیخ مجیب کی حکومت نے ان پر وار کرائمز کا الزام عائد کر کے جیل میں قتل کر دیا تھا جو اس دور کے سیاسی انتہا پسندی کی مثال ہے۔
دورے کا اثر اور مستقبل کا منظر نامہ
یہ وفد اپنے شیڈول کے مطابق اسلام آباد کے ساتھ ساتھ لاہور اور کراچی کا بھی دورہ کیا۔ جناب حافظ الدین احمد نے اپنی یادیوں کو تازہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آنے پر ان کی پرانی سنہری یادیں دوبارہ تازہ ہو گئیں۔ ان کی ذاتی اور سیاسی تاریخ دونوں ممالک کے درمیان رشتوں کی پیچیدگیوں اور ان میں آنے والے مثبت موڑ کی عکاسی کرتی ہے۔
ہمام قادر چوہدری کے والد صلاح الدین قادر چوہدری بھی کئی بار بنگلہ دیش کے رکن پارلیمنٹ اور وزیر رہ چکے ہیں۔ اس وفد کے پاکستان آمد کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا اور سیاسی رابطوں کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ 24 نومبر 2026ء سے 28 نومبر 2026ء تک جاری رہنے والے اس دورے نے ثابت کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان عسکری اور سیاسی سطح پر مکمل اعتماد بحال ہو چکا ہے۔
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