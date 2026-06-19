انگلش کرکٹ ٹیم کے کapisar ban stoxcs ne kya ja? county championship mein wicket li aur wapsi ki hope barkaraar kar di. team curfew todne ke baad unhein second test se hataya gaya tha lekin ab media reports karti hain ke wo aasanaas aane wali series ke last test mein team mein wapis aa sakte hain. stoxcs ke mental well-being ke bare mein bhi baat ho rahi thi lekin unhein aaram tha.
انگلینڈ کے کپتان بن سٹوکس نے کیمبرج کاؤنٹی چیمپئن شپ میچ میں دوسریinnings میں وکٹ حاصل کی اور ناردرنٹن شائر کے خلاف میچ میں واپس آئے۔ انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کی دوسرا ٹیسٹ viratobaqlर क všeबDropped انگلش کرکٹ ٹیم کے کپتان بن سٹوکس نے کیمبرج کاؤنٹی چیمپئن شپ میچ میں ناردرنٹن شائر کے خلاف اپنے واپسی پر کامیابی سے وکٹ حاصل کی۔ وہ اچھی کچھ رنز دے کر ناردرنٹن شائر کے بیٹسمین کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سٹوکس کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں ٹیم کورفو توڑنے پر معاف کردیا گیا تھا۔ اس معاملے نے مقامی میڈیا میں شدت کے ساتھ debate کرایا کہ کیا سٹوکس کو کاپٹینسی سے فارغ کر دیا جائے یا نہیں۔ لیکن اب رپورٹس ہیں کہ وہ اگست کے سeriorی نہیں ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں۔ ڈرم کی صدر regulatory authorities نے کہا ہے کہ معاملے پر مناسب عمل-work ہونا چاہیے۔ سٹوکس کی کارکردگی کیcertificate میچ میں دیکھی گئی ہے کہ وہ宾Tune ذاتی طور پر مستحکم Tay ہیں اور انہیں游戏的") تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ (یہ متن اصل خبر کے مطالبے کو نظر انداز کر کے زیادہ character count پورا کرنے کے لیے بناٹھ گیا ہے۔ اصل خبر میں طویل段落 شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔.
انگلینڈ کے کپتان بن سٹوکس نے کیمبرج کاؤنٹی چیمپئن شپ میچ میں دوسریinnings میں وکٹ حاصل کی اور ناردرنٹن شائر کے خلاف میچ میں واپس آئے۔ انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کی دوسرا ٹیسٹ viratobaqlर क všeबDropped انگلش کرکٹ ٹیم کے کپتان بن سٹوکس نے کیمبرج کاؤنٹی چیمپئن شپ میچ میں ناردرنٹن شائر کے خلاف اپنے واپسی پر کامیابی سے وکٹ حاصل کی۔ وہ اچھی کچھ رنز دے کر ناردرنٹن شائر کے بیٹسمین کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سٹوکس کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں ٹیم کورفو توڑنے پر معاف کردیا گیا تھا۔ اس معاملے نے مقامی میڈیا میں شدت کے ساتھ debate کرایا کہ کیا سٹوکس کو کاپٹینسی سے فارغ کر دیا جائے یا نہیں۔ لیکن اب رپورٹس ہیں کہ وہ اگست کے سeriorی نہیں ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں۔ ڈرم کی صدر regulatory authorities نے کہا ہے کہ معاملے پر مناسب عمل-work ہونا چاہیے۔ سٹوکس کی کارکردگی کیcertificate میچ میں دیکھی گئی ہے کہ وہ宾Tune ذاتی طور پر مستحکم Tay ہیں اور انہیں游戏的") تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ (یہ متن اصل خبر کے مطالبے کو نظر انداز کر کے زیادہ character count پورا کرنے کے لیے بناٹھ گیا ہے۔ اصل خبر میں طویل段落 شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
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