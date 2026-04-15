بوسنیا میں $1.5 ارب کا نیا توانائی منصوبہ، روس پر انحصار کم کرنے کی کوشش

بوسنیا نے ایک اہم توانائی منصوبے کی منظوری دی ہے جس کی قیادت امریکی سرمایہ کار کر رہے ہیں اور اس کا مقصد ملک کا روسی گیس پر انحصار کم کرنا ہے، تاہم ماحولیاتی گروپس نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے
سپریم کورٹ نے پی آئی اے کو سابق ملازم کو 24 سال کی پنشن ادا کرنے کا حکم دیا
بوسنیا نے بدھ کے روز $1.5 بلین کے ایک توانائی منصوبے کی منظوری دی جس کی قیادت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی سرمایہ کار کر رہے ہیں اور اس کا مقصد بلقان ملک کا روسی قدرتی گیس پر انحصار کم کرنا ہے
اس منصوبے کو حال ہی میں قائم کی گئی کمپنی آگے بڑھا رہی ہے جس کی سربراہی جوزف فلن، جو ٹرمپ کے سابق مشیر مائیکل فلن کے بھائی ہیں، اور جسی بینال، جو پہلے ٹرمپ کے وکلاء میں سے ایک تھے، کر رہے ہیں
پائپ لائن کے علاوہ، اس منصوبے کے تحت گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس بھی بنائے جائیں گے تاکہ کوئلے پر مبنی بجلی کی پیداوار کو کم کیا جا سکے، کیونکہ یہ ملک فضائی آلودگی سے بری طرح متاثر ہے
اس منصوبے کو منظور کرنے والا قانون، جسے گیس پائپ لائن سدرن انٹر کنکشن کا نام دیا گیا ہے، بوسنیا-کروٹ پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے ایوان زیریں سے منظوری کے ایک ہفتے بعد منظور کیا
بوسنیا-کروٹ فیڈریشن، جس کے ذریعے پائپ لائن گزرے گی، اور اکثریت میں سرب ریپبلیکا سرپسکا، 1990 کی دہائی کی نسلی جنگ کے بعد بوسنیا کی تشکیل کرتے ہیں
یہ دونوں علاقے بڑی حد تک خود مختار ہیں
ماحولیاتی تنظیموں نے اس معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، دو این جی اوز نے ووٹ سے قبل قانون سازوں سے اپیل کی تھی کہ وہ 'نقصاندہ منصوبے' کو مسترد کر دیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں 'سنجیدہ قانونی اور مالی خطرات' شامل ہیں
سارہ ییو میں قائم آرہوس سنٹر این جی او کی نینا کریسوولجاکووک نے قانون کی منظوری کے بعد اے ایف پی کو بتایا کہ 'بوسنیا کے توانائی کے شعبے پر کلیدی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ جلد بازی میں، امریکی انتظامیہ کے جیواشم ایندھن کے لابی کے زبردست سیاسی دباؤ کے تحت کیا گیا'
ناقدین نے اس حقیقت پر بھی توجہ مرکوز کی کہ کمپنی، اے اے ایف ایس انفراسٹرکچر اینڈ انرجی، نے کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر کوئی منصوبہ مکمل نہیں کیا
کریسوولجاکووک نے کہا کہ یہ کمپنی صرف 2025 کے آخر میں امریکی ریگولیٹری فائلنگ کے مطابق قائم کی گئی تھی اور اسے 'اس شعبے میں کوئی تجربہ نہیں ہے'
تاہم، بوسنیا میں کمپنی کے ڈائریکٹر عامر بیکان نے دلیل دی کہ یہ ایک 'سرمایہ کاری پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی ہے جو بین الاقوامی شراکت داروں کو اکٹھا کرتی ہے'
انہوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان میں 'انجینئرنگ کمپنیاں اور مالیاتی ادارے شامل ہیں جن کے بڑے انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں میں ثابت شدہ ٹریک ریکارڈ ہیں'
بینال نے رواں ماہ کے اوائل میں سارہ ییو میں کہا تھا کہ یہ منصوبہ 'علاقے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل' اور 'ٹرپ ایڈمنسٹریشن کی ترجیح' ہے
اگلا مرحلہ اے اے ایف ایس انفراسٹرکچر اینڈ انرجی اور بوسنیا-کروٹ فیڈریشن کے درمیان معاہدے پر دستخط کرنا ہے
بوسنیا اور کروشیا کے درمیان بھی معاہدے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پائپ لائن یورپی گیس نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہوگی جو کروشیا سے گزرے گی
یہ پائپ لائن، جسے اے اے ایف ایس بنائے گی اور چلائے گی، بوسنیا کو یورپی نیٹ ورک گیس نیٹ ورک سے جوڑے گی، خاص طور پر کروشیا کے شمالی جزیرے کرک پر واقع مائع قدرتی گیس (ایل این جی) ٹرمینل سے، جو بڑی مقدار میں امریکی گیس وصول کرتا ہے
تعمیراتی کام کے آغاز کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، لیکن اس منصوبے کو بوسنیا کے لیے بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، جو 2027 میں نافذ ہونے والے روسی گیس کی درآمدات پر یورپی یونین کی پابندی سے متاثر ہوگا
نئی انٹر کنکشن کی زیادہ سے زیادہ سالانہ صلاحیت تین ارب مکعب میٹر ہوگی، جو تین یا چار گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے کافی ہے جن کی تعمیر بھی منصوبے کے حصے کے طور پر طے ہے۔
بوسنیا فی الحال سالانہ 230 سے 250 ملین مکعب میٹر قدرتی گیس درآمد کرتا ہے، جو زیادہ تر گھریلو حرارتی نظام کے لیے ہے، اور اس کا انحصار مکمل طور پر پڑوسی ملک سربیا کے ذریعے پائپ لائن کے ذریعے درآمد کی جانے والی روسی گیس پر رہا ہے
United States Latest News, United States Headlines
