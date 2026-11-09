بوسنیا کے حیات ٹی وی نے علامہ اقبال کی زندگی پر دستاویزی فلم ریلیز کی
بوسنیا کے حیات ٹی وی نے یوم اقبال پر علامہ اقبال کی زندگی، تعلیم اور فکری ارتقا پر مبنی خصوصی دستاویزی فلم پیش کر کے شاعر مشرق کے آفاقی پیغام کو اجاگر کیا ہے۔
بوسنیا کے حیات ٹی وی نے یوم اقبال کے موقع پر علامہ اقبال کی زندگی اور فکر پر مبنی ایک خصوصی دستاویزی فلم پیش کی ہے۔ اس فلم میں شاعر مشرق کے ابتدائی مراحل، تعلیمی سفر اور فکری ارتقا پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ تخلیق علامہ اقبال کے آفاقی پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے۔
دستاویزی فلم میں خودی کا تصور
حیات ٹی وی کی یہ خصوصی دستاویزی فلم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی، خود شناسی اور خود اعتمادی کے پیغام کو مرکزی حیثیت دیتی ہے۔ فلم میں انسانی صلاحیتوں کی بیداری کے لیے علامہ اقبال کے نظریات کو وسیع پیمانے پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ فلم دکھاتی ہے کہ ان کی فکر کس طرح انسانی ذہن کو بلند کرنے کے لیے تیار کی گئی۔Also readTrump to meet Qatar's prime minister as Iran diplomacy faces hurdles
فکری شخصیت اور یورپی فلسفے کا تعلق
اس دستاویزی فلم میں علامہ اقبال کی فکروعمل اور ان پر اثرانداز ہونے والی اہم شخصیات کا بھی تفصیلی ذکر موجود ہے۔ فلم میں ان کی شہرۂ آفاق تصانیف اور مختلف مشاہیر کی جانب سے ان کی شخصیت پر دی گئی آرا کو شامل کیا گیا ہے۔ خاص طور پر علامہ اقبال کے علمی تجربات اور جرمن فلسفے سے ان کے گہرے تعلق کو نمایاں کیا گیا ہے۔
آفاقی پیغام اور عالمگیر اہمیت
بوسنیا کے حیات ٹی وی نے علامہ اقبال کو ایک ایسی فکری شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے جس کا پیغام سرحدوں سے ماورا ہے۔ فلم میں انہیں ہر دور اور ہر ملک کا شاعر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے علامہ اقبال کے آفاقی پیغام اور فکر کی عالمگیر اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔
یوم اقبال پر خصوصی خراج عقیدت
حیات ٹی وی نے یوم اقبال پر علامہ اقبال کو منفرد خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے اس فلم کو ریلیز کیا۔ اس موقع پر شاعرِ مشرق کی زندگی، فکر اور ان کے آفاقی پیغام کو عوام تک پہنچانے کا خاص اہتمام کیا گیا۔ یہ اقدام شاعر مشرق کے继承 کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
تعلیمی اور فکری سفر کا جائزہ
دستاویزی فلم میں علامہ اقبال کی ابتدائی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بہت ہی پرجوش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے تعلیمی مراحل اور فکری ارتقا کے مختلف مراحل پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ یہ فلم ناظرین کو علامہ اقبال کے ذہنی سفر سے روشناس کراتی ہے اور ان کے نظریات کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔
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