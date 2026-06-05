بوسنیا میں اعلیٰ بین الاقوامی ایلچی کے تقرر پر امریکہ اور یورپ میں اختلاف

یورپی اور امریکی اہلکار بوسنیا کے لئے ہائی نمائندہ کے عہدے پر متفق نہ ہو سکے، امریکہ نے اپنے کردار پر نظر ثانی کی دھمکی دے دی۔
یورپی اور امریکی اہلکار جمعرات کو دو روزہ مذاکرات کے بعد بوسنیا میں امن برقرار رکھنے کے لئے ایک اعلیٰ بین الاقوامی ایلچی کے تقرر پر متفق نہیں ہو سکے، یہ بات جانے والے ہائی نمائندہ کرسچن شمٹ نے تصدیق کی۔ 1995 کے امن معاہدے کے تحت قائم کیا گیا، جو بوسنیا کی بین النسلی جنگ کو ختم کرنے کے لئے تھا، ہائی نمائندہ معاہدوں کے شہری نفاذ کی نگرانی کرتا ہے اور اسے بالکان ملک میں وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ یورپی ممالک، روس اور امریکہ نے حالیہ برسوں میں ہائی نمائندہ کے اختیارات پر اختلاف کیا ہے، جسے امن عمل council (PIC) کی اسٹیئرنگ بورڈ مقرر کرتی ہے جو ڈیٹن معاہدے کی نگرانی کرتی ہے۔ جرمن سفارت کار شمٹ، جن کے مئی میں عہدے سے استعفیٰ نے سب کو حیران کر دیا تھا، نے کہا کہ "مشاورت جاری رہے گی" اور امید ظاہر کی کہ "آئندہ دنوں میں اتفاق رائے سے امیدوار کا انتخاب ہو گا"۔ اس دوران امریکہ نے اپنے ترجیحی امیدوار، اطالوی سفارت کار انٹونیو زانارڈی لینڈی، پر اتفاق رائے نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا اور امن فورم سے علیحدگی کی دھمکی دی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے ناکام مذاکرات کے پیچھے "یورپی غیر فیصلہ کن پن" کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ امریکہ " بوسنیا اور ہرزیگوینا میں موجودہ بین الاقوامی موجودگی میں اپنے کردار پر نظر ثانی کرے گا۔" 1992-1995 کی جنگ کے بعد سے، بوسنیا اپنے سرب اور بوسنیا ک-کروشین اداروں کے درمیان تقسیم رہا ہے، جو کمزور مرکزی اداروں سے منسلک ہیں۔ اپنے عہدے کے دوران، شمٹ نے ہائی نمائندہ کے اختیارات کا استعمال، جس میں قوانین نافذ کرنے یا منتخب عہدیداروں کو برطرف کرنے کی صلاحیت شامل ہے، انہیں بوسنیا کے سرب رہنما اور ماسکو کے اتحادی میلوراد ڈوڈک کے ساتھ تنازع میں لے آیا۔ اپنے استعفیٰ کے وقت، شمٹ نے واشنگٹن کے "بڑے اور غیر متوقع" دباؤ کو اپنے عہدہ چھوڑنے کی وجوہات میں شمار کیا۔ امریکہ اس عہدے کو برقرار رکھنے کی حمایت کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ اگلا ہائی نمائندہ اقتدار بوسنیا کے اداروں کو سونپ دے۔ مئی میں، روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بالکن ملک میں ہونے والے واقعات پر اجلاس کے دوران ہائی نمائندہ کے دفتر کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ بوسنیا کے اندر، سرب اور کروشین رہنماؤں نے اس عہدے کو ختم کرنے یا کم از کم اس کے اختیارات کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن بوسنیا ک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہائی نمائندہ کے صوابدیدی اختیارات کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ پیر کو سراجیوو کے دورے پر، یورپی کونسل کے صدر انٹونیو کوسٹا نے اصرار کیا کہ اگلے ہائی نمائندہ کو " بوسنیا اور ہرزیگوینا کی یورپی یونین میں شمولیت کی خواہش" کی پیروی کرنی چاہیے۔ زانارڈی لینڈی کے علاوہ، جو روم کے سابق سفیر ماسکو اور بلغراد میں تھے، فرانسیسی سفارت کار رینی ٹروکاز کو شمٹ کے ممکنہ متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ٹروکاز، جو فرانس کے خصوصی ایلچی برائے مغربی بالکان ہیں، کو برطانیہ اور جرمنی کی حمایت حاصل ہے۔ ان مذاکرات کے ناکام ہونے کے بعد، یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان بوسنیا کی مستقبل کی بین الاقوامی نگرانی پر گہرے اختلافات ظاہر ہوئے ہیں۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی ایسے امیدوار کو قبول نہیں کرے گا جو اس کے موقف سے ہم آہنگ نہ ہو، جبکہ یورپی ممالک زیادہ نرم رویہ اپنانے کے حق میں ہیں۔ اس صورتحال نے بوسنیا میں عدم استحکام کے خدشات کو بڑھا دیا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ملک یورپی یونین کے ساتھ الحاق کے عمل میں ہے۔ عوامیت پسند رہنماؤں کی طرف سے عہدے کو ختم کرنے کے مطالبات کے باوجود، بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہائی نمائندہ کا دفتر بوسنیا میں امن اور استحکام کے لئے اب بھی ضروری ہے۔ بوسنیا کے سرب رہنما میلوراد ڈوڈک نے حالیہ مہینوں میں ہائی نمائندہ کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے، اور ان کی روس کے ساتھ قریبی تعلقات نے بوسنیا میں کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ اس تناظر میں، بین الاقوامی برادری کے لئے ایک متفقہ امیدوار تلاش کرنا ایک چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ مختلف فریقین کے اپنے اپنے مفادات ہیں.
یورپی اور امریکی اہلکار جمعرات کو دو روزہ مذاکرات کے بعد بوسنیا میں امن برقرار رکھنے کے لئے ایک اعلیٰ بین الاقوامی ایلچی کے تقرر پر متفق نہیں ہو سکے، یہ بات جانے والے ہائی نمائندہ کرسچن شمٹ نے تصدیق کی۔ 1995 کے امن معاہدے کے تحت قائم کیا گیا، جو بوسنیا کی بین النسلی جنگ کو ختم کرنے کے لئے تھا، ہائی نمائندہ معاہدوں کے شہری نفاذ کی نگرانی کرتا ہے اور اسے بالکان ملک میں وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ یورپی ممالک، روس اور امریکہ نے حالیہ برسوں میں ہائی نمائندہ کے اختیارات پر اختلاف کیا ہے، جسے امن عمل council (PIC) کی اسٹیئرنگ بورڈ مقرر کرتی ہے جو ڈیٹن معاہدے کی نگرانی کرتی ہے۔ جرمن سفارت کار شمٹ، جن کے مئی میں عہدے سے استعفیٰ نے سب کو حیران کر دیا تھا، نے کہا کہ "مشاورت جاری رہے گی" اور امید ظاہر کی کہ "آئندہ دنوں میں اتفاق رائے سے امیدوار کا انتخاب ہو گا"۔ اس دوران امریکہ نے اپنے ترجیحی امیدوار، اطالوی سفارت کار انٹونیو زانارڈی لینڈی، پر اتفاق رائے نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا اور امن فورم سے علیحدگی کی دھمکی دی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے ناکام مذاکرات کے پیچھے "یورپی غیر فیصلہ کن پن" کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ امریکہ "بوسنیا اور ہرزیگوینا میں موجودہ بین الاقوامی موجودگی میں اپنے کردار پر نظر ثانی کرے گا۔" 1992-1995 کی جنگ کے بعد سے، بوسنیا اپنے سرب اور بوسنیاک-کروشین اداروں کے درمیان تقسیم رہا ہے، جو کمزور مرکزی اداروں سے منسلک ہیں۔ اپنے عہدے کے دوران، شمٹ نے ہائی نمائندہ کے اختیارات کا استعمال، جس میں قوانین نافذ کرنے یا منتخب عہدیداروں کو برطرف کرنے کی صلاحیت شامل ہے، انہیں بوسنیا کے سرب رہنما اور ماسکو کے اتحادی میلوراد ڈوڈک کے ساتھ تنازع میں لے آیا۔ اپنے استعفیٰ کے وقت، شمٹ نے واشنگٹن کے "بڑے اور غیر متوقع" دباؤ کو اپنے عہدہ چھوڑنے کی وجوہات میں شمار کیا۔ امریکہ اس عہدے کو برقرار رکھنے کی حمایت کرتا ہے لیکن چاہتا ہے کہ اگلا ہائی نمائندہ اقتدار بوسنیا کے اداروں کو سونپ دے۔ مئی میں، روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بالکن ملک میں ہونے والے واقعات پر اجلاس کے دوران ہائی نمائندہ کے دفتر کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ بوسنیا کے اندر، سرب اور کروشین رہنماؤں نے اس عہدے کو ختم کرنے یا کم از کم اس کے اختیارات کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن بوسنیاک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہائی نمائندہ کے صوابدیدی اختیارات کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ پیر کو سراجیوو کے دورے پر، یورپی کونسل کے صدر انٹونیو کوسٹا نے اصرار کیا کہ اگلے ہائی نمائندہ کو "بوسنیا اور ہرزیگوینا کی یورپی یونین میں شمولیت کی خواہش" کی پیروی کرنی چاہیے۔ زانارڈی لینڈی کے علاوہ، جو روم کے سابق سفیر ماسکو اور بلغراد میں تھے، فرانسیسی سفارت کار رینی ٹروکاز کو شمٹ کے ممکنہ متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ٹروکاز، جو فرانس کے خصوصی ایلچی برائے مغربی بالکان ہیں، کو برطانیہ اور جرمنی کی حمایت حاصل ہے۔ ان مذاکرات کے ناکام ہونے کے بعد، یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان بوسنیا کی مستقبل کی بین الاقوامی نگرانی پر گہرے اختلافات ظاہر ہوئے ہیں۔ امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی ایسے امیدوار کو قبول نہیں کرے گا جو اس کے موقف سے ہم آہنگ نہ ہو، جبکہ یورپی ممالک زیادہ نرم رویہ اپنانے کے حق میں ہیں۔ اس صورتحال نے بوسنیا میں عدم استحکام کے خدشات کو بڑھا دیا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ملک یورپی یونین کے ساتھ الحاق کے عمل میں ہے۔ عوامیت پسند رہنماؤں کی طرف سے عہدے کو ختم کرنے کے مطالبات کے باوجود، بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہائی نمائندہ کا دفتر بوسنیا میں امن اور استحکام کے لئے اب بھی ضروری ہے۔ بوسنیا کے سرب رہنما میلوراد ڈوڈک نے حالیہ مہینوں میں ہائی نمائندہ کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے، اور ان کی روس کے ساتھ قریبی تعلقات نے بوسنیا میں کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ اس تناظر میں، بین الاقوامی برادری کے لئے ایک متفقہ امیدوار تلاش کرنا ایک چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ مختلف فریقین کے اپنے اپنے مفادات ہیں
بوسنیا ہائی نمائندہ امن معاہدہ امریکہ یورپی یونین