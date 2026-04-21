بوسٹن میراتھن 2026 میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار کامیابی

بوسٹن میراتھن میں 13 پاکستانی کھلاڑیوں نے تاریخ رقم کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ ریس مکمل کی اور ملک کا وقار بلند کیا۔
بوسٹن میراتھن 2026 میں پاکستانی کھلاڑی وں نے اپنی شاندار کارکردگی سے دنیا کو حیران کر دیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ پیر کے روز منعقد ہونے والی اس معتبر اور مشکل ترین میراتھن میں پاکستان اور بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں سمیت کل 13 رنرز نے کامیابی کے ساتھ اپنی دوڑ مکمل کی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے پولیس کانسٹیبل محمد امجد علی نے اس وفد کی قیادت کی اور 2 گھنٹے 42 منٹ 45 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ اس سال کے سب سے تیز ترین پاکستانی رنر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اپنی پہلی ورلڈ میجر
میراتھن میں حصہ لیتے ہوئے امجد نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ کورس اپنی چڑھائی اور ڈھلوان کی وجہ سے انتہائی مشکل تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہمت اور استقامت سے اسے عبور کیا۔ یہ کامیابی نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ اتنے بڑے عالمی پلیٹ فارم پر پاکستانی ایتھلیٹس کا نمایاں ہونا کھیلوں کے فروغ کی علامت ہے۔ امریکہ میں مقیم سید حمزہ نے 2 گھنٹے 51 منٹ 6 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ پاکستانی رنرز میں دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ نزار نیانی نے 3 گھنٹے 1 منٹ 44 سیکنڈ کے ساتھ تیسرا مقام پایا۔ ناروے میں مقیم پاکستانی فصیح صالح نے 3 گھنٹے 10 منٹ 36 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ اپنی ذاتی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ایبٹ ورلڈ میراتھن میجرز میں سکس سٹار فنشر بننے کا خواب پورا کیا۔ انہوں نے اس سفر میں پاکستانی رننگ کمیونٹی کی مسلسل حوصلہ افزائی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں مقیم شہزادہ حسین اور ماہین شیخ نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جبکہ بشیرہ انجم نے بھی کامیابی کے ساتھ ریس مکمل کی۔ ان کھلاڑیوں کا عزم اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی ایتھلیٹس کسی سے کم نہیں اور وہ بین الاقوامی مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کی مکمل اہلیت رکھتے ہیں۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے بلال احسن نے گھٹنے کی انجری سے بحالی کے بعد 3 گھنٹے 23 منٹ 53 سیکنڈ میں میراتھن مکمل کر کے سکس سٹار فنشر کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ انجری کے بعد ریس مکمل کرنا ان کے لیے وقت سے زیادہ اہم تھا اور یہ ایک غیر معمولی تجربہ تھا۔ کراچی کے نوشیروان علی اور ڈاکٹر جہانزیب مغل نے بھی اس طویل اور کٹھن دوڑ کو مکمل کر کے سکس سٹار فنشرز کی صف میں شمولیت اختیار کی۔ یہ کامیابی ان رنرز کی انتھک محنت اور عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے جو کئی مہینوں کی تیاری کے بعد اس مقام تک پہنچے۔ بوسٹن میراتھن میں پاکستانی رنرز کی یہ مضبوط موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں لمبی دوری کی دوڑ (Endurance Sports) کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے کھلاڑی عالمی سطح پر مسابقت کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایونٹ آنے والے وقت میں پاکستان کے دیگر نوجوان ایتھلیٹس کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوگا اور ملک میں کھیلوں کے ایک نئے کلچر کو فروغ دے گا
بوسٹن میراتھن پاکستانی کھلاڑی ایتھلیٹکس محمد امجد علی سکس سٹار فنشر
