بولتے حروف اور رویلا فوڈز نے یونیسف کے عالمی مقابلے میں جیت حاصل کی
پاکستانی اسٹارٹ اپس بولتے حروف اور رویلا فوڈز نے یونیسف کے 2026 کے عالمی مقابلے میں کامیابی حاصل کی اور انہیں مالی معاونت اور تربیت فراہم کی جائے گی۔
پاکستان کے دو ممتاز ٹیکنالوجی اور فوڈ سیکٹر کے اسٹارٹ اپ س ' بولتے حروف' اور ' رویلا فوڈز' نے اقوام متحد کے ادارے یونیسف کے زیر اہتمام منعقدہ 2026 کے عالمی مقابلے میں کامیابی کے ساتھ حصہ لیا ہے۔ اس انتہائی بااثر مقابلے میں دنیا بھر سے 10 مختلف ممالک کے اسٹارٹ اپ س نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور آخر کار ان دو پاکستانی اداروں کو 14 فاتحین میں شامل کیا گیا۔ یہ کامیابی نہ صرف ان اداروں کے لیے بلکہ پاکستانی انوویشن کی دنیا میں موجودہ حیثیت کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے جو ثابت کرتا ہے کہ مقامی مسائل کے حل کے لیے پیش کی جانے والی ٹیکنالوجیکل اور تجارتی تجاویز عالمی سطح پر قابلِ قدر ہیں۔
بولتے حروف کی ٹیکنالوجیکل انویشن
بولتے حروف ادارہ بصارت سے محروم افراد کے لیے بریل نظام پر مبنی ایسی خصوصی دستاویزات تیار کر رہا ہے جو بینائی رکھنے والے اور نابینا افراد دونوں کے لیے مشترکہ طور پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس ادارے کا بانی ایچ ایس عمر فاروق نے وضاحت کی کہ ان کا بنیادی مقصد معلومات تک رسائی کو ہر سطح پر آسان اور سہل بنانا ہے تاکہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے تعلیم اور معلومات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔Also readSouth Korea: Russian Jets Enter Air Defence Zone
رویلا فوڈز کا پائیدار کاروباری ماڈل
دوسری جانب رویلا فوڈز نامی اس ادارے نے کھجور اور اس کی ضائع ہونے والی گٹھلیوں سے غذائی مصنوعات تیار کرنے کا ایک جدید منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس کاروباری اقدام کا بنیادی مقصد خوراک کے ضیاع میں نمایاں کمی لانا اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دینا ہے، جو کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے عین مطابق ہے۔
یونیسف کی مالی اور تربیتی معاونت
عالمی مقابلے کے فاتحین کو اپنے کاروباری منصوبوں کو وسعت دینے کے لیے یونیسف کی جانب سے مکمل مالی معاونت، پیشہ ورانہ تربیت، ماہرین کی رہنمائی اور بین الاقوامی کاروباری نیٹ ورک تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ یونیسف کا 'جنریشن ان لیمیٹڈ' پروگرام خاص طور پر نوجوان کاروباری افراد کو نئے منصوبے شروع کرنے اور انہیں پائیدار کاروبار میں تبدیل کرنے کے لیے یہ تمام وسائل فراہم کرتا ہے۔
حکومت اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شراکت
ایچ ایس عمر فاروق نے بتایا کہ بولتے حروف نے حکومت سندھ کے ساتھ مل کر نابینا بچوں کے نصاب پر کام کیا ہے جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے بینکاری کے شعبے میں بریل دستاویزات کے استعمال کو فروغ دیا گیا ہے۔ اس طرح کے تعاون سے ثابت ہوتا ہے کہ مقامی ادارے عالمی اداروں کے ساتھ مل کر معاشرتی تبدیلی لاتے ہوئے تجارتی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
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