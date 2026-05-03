بولیویا: فوجی طیارے کے حادثے میں 22 افراد کی موت، پائلٹ اور کوپائلٹ گرفتار

بولیویا میں فوجی کارگو طیارے کے حادثے کے بعد پائلٹ اور کوپائلٹ کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ یہ حادثہ 27 فروری کو پیش آیا تھا جس میں 22 افراد جانبحق ہوگئے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق حادثے کی وجہ تاخیر سے ہدایات اور خراب موسم تھا۔
بولیویا کے ایک فوجی کارگو طیارے کی حادثاتی لینڈنگ کے نتیجے میں 22 افراد کی موت کے بعد پائلٹ اور کو پائلٹ کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ یہ خبر مقامی میڈیا نے ہفتہ کے روز جاری کی ہے۔ 27 فروری کو لاپاز کے باہر ایلیٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رن وے سے ہٹنے کے بعد سی-130 ہرکیولیس ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ ہوگیا تھا۔ طیارے کا کچھ حصہ الگ ہو گیا اور ایئرپورٹ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک مصروف شہری علاقے میں جا گرا، جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوگئیں۔ اس طیارے میں تقریباً 60 ملین ڈالر کے مساوی بولیویا کی کرنسی لادے ہوئے تھی اور ہزاروں بینک نوٹ حادثے کی جگہ پر بکھر گئے تھے۔ حادثے کے بعد سینکڑوں مقامی باشندے ملبے میں گھس گئے تاکہ وہ پیسے جمع کرسکیں۔ جواب میں پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ بولیویا کے مرکزی بینک سے بھیجی گئی یہ رقم بعد میں حکام نے کالعدم قرار دے دی۔ پراسیکیوٹر فیویو مالڈوناڈو نے ٹی وی چینل یونٹیل کو بتایا کہ جمعرات کو پائلٹ اور کو پائلٹ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ ان دونوں سے جمعہ کو پوچھ گچھ کی گئی اور غیر ارادی قتل کے الزامات میں عدالتی حراست میں رکھا گیا ہے۔ بولیویا کی فضائیہ کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ طیارے میں عملے کے آٹھ افراد موجود تھے اور اسے ایئر ٹریفک کنٹرول سے بروقت کوئی رابطہ نہیں ہو سکا اور خراب موسم کی وجہ سے طیارے نے اپنا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ رن وے کا ایک حصہ گیلے ہونے کی وجہ سے لینڈنگ کے لیے کشش کم ہوگئی تھی۔ اس ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں تحقیقاتی بورڈ کے سربراہ کرنل رچرڈ الارکن نے کہا کہ 'یہ حادثہ بچایا جا سکتا تھا۔' انہوں نے مزید کہا کہ حادثے کی وجوہات میں تاخیر سے ہدایات اور خراب موسم شامل تھے۔ حادثے کے بعد ایئرپورٹ کی کارکردگی اور حفاظتی اقدامات پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ حکام نے حادثے کی مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں اس قسم کی المناک حادثات سے بچا جا سکے۔ یہ واقعہ بولیویا کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا اور اس نے ملک میں فضائی سفر کی حفاظت کے بارے میں تشویش پیدا کردی ہے۔ متاثرین کے خاندانوں اور دوستوں نے اس حادثے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے حادثے میں جانبحق ہونے والوں کے خاندانوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طیارے کے بلیک باکس کو مکمل طور پر تحلیل کیا گیا ہے اور اس سے ملنے والے ڈیٹا سے حادثے کے اسباب کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ فضائیہ نے حادثے کے بعد تمام طیاروں کی مکمل چیکنگ کا حکم دیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اس حادثے نے بولیویا کی فضائیہ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اور اس سے فضائی آپریشنز پر اثر پڑنے کا امکان ہے۔ حکام نے عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ فضائی سفر کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ یہ حادثہ ایک یاد دہانی ہے کہ فضائی سفر میں ہمیشہ خطرہ موجود رہتا ہے اور اس لیے حفاظتی اقدامات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے.
