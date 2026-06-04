بونڈی بیچ کے ہیرو پر والد پر حملہ کرنے کا الزام

احمد آل احمد، جنہوں نے بونڈی بیچ پر ہونے والے مہلک حملے میں درجنوں جانیں بچائی تھیں، اب اپنے والد پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ وہ 29 جون کو عدالت میں پیش ہوں گے۔
سڈنی کے ایک شخص نے گزشتہ سال بونڈی بیچ پر ہونے والے مہلک اجتماعی قتل عام میں درجنوں جانیں بچانے کا اعزاز حاصل کیا تھا، لیکن اب وہ اپنے والد پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ احمد آل احمد کو دسمبر میں اس وقت شہرت ملی جب انہوں نے آسٹریلیا کی کئی دہائیوں کی سب سے مہلک کارروائی میں ایک حملہ آور سے بندوق چھین لی۔ اس حملے میں 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جسے حکام نے ایک سامیت دشمن دہشت گردانہ حملہ قرار دیا تھا۔ احمد کو ان کے اقدامات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہیرو قرار دیا گیا تھا۔ اب 44 سالہ احمد پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مارچ 2026 کو اپنے والد پر حملہ کیا۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے تصدیق کی کہ انہیں 15 مارچ کو ایک رپورٹ موصول ہوئی اور وہ 29 جون کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ مقامی میڈیا کے مطابق، احمد کے دو بھائیوں کو بھی حال ہی میں اس رقم کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ احمد کی بہادری کی کہانی نے پوری قوم کو متاثر کیا، لیکن اب ان کے خلاف یہ نیا مقدمہ ان کی تصویر پر سوالیہ نشان لگا سکتا ہے۔ پولیس نے مزید تفصیلات جاری نہیں کیں، لیکن بتایا کہ حملہ مبینہ طور پر بینکسٹاؤن میں واقع ان کے گھر پر ہوا۔ اس واقعے نے عوام میں حیرانی اور افسردگی پیدا کر دی ہے کیونکہ احمد کو پہلے ایک مثالی شہری کے طور پر پیش کیا گیا تھا.
سڈنی کے ایک شخص نے گزشتہ سال بونڈی بیچ پر ہونے والے مہلک اجتماعی قتل عام میں درجنوں جانیں بچانے کا اعزاز حاصل کیا تھا، لیکن اب وہ اپنے والد پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ احمد آل احمد کو دسمبر میں اس وقت شہرت ملی جب انہوں نے آسٹریلیا کی کئی دہائیوں کی سب سے مہلک کارروائی میں ایک حملہ آور سے بندوق چھین لی۔ اس حملے میں 15 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جسے حکام نے ایک سامیت دشمن دہشت گردانہ حملہ قرار دیا تھا۔ احمد کو ان کے اقدامات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہیرو قرار دیا گیا تھا۔ اب 44 سالہ احمد پر الزام ہے کہ انہوں نے 9 مارچ 2026 کو اپنے والد پر حملہ کیا۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے تصدیق کی کہ انہیں 15 مارچ کو ایک رپورٹ موصول ہوئی اور وہ 29 جون کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ مقامی میڈیا کے مطابق، احمد کے دو بھائیوں کو بھی حال ہی میں اس رقم کا کچھ حصہ حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ احمد کی بہادری کی کہانی نے پوری قوم کو متاثر کیا، لیکن اب ان کے خلاف یہ نیا مقدمہ ان کی تصویر پر سوالیہ نشان لگا سکتا ہے۔ پولیس نے مزید تفصیلات جاری نہیں کیں، لیکن بتایا کہ حملہ مبینہ طور پر بینکسٹاؤن میں واقع ان کے گھر پر ہوا۔ اس واقعے نے عوام میں حیرانی اور افسردگی پیدا کر دی ہے کیونکہ احمد کو پہلے ایک مثالی شہری کے طور پر پیش کیا گیا تھا
سڈنی بونڈی بیچ ہیرو والد پر حملہ عدالت
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