بونڈانگ میں 32 گاڑیوں کا ٹرک انحراف حادثہ، نو شدید، 48 ہلکے زخم
بونڈانگ، سیکنگنم میں صبح کے ٹرپ پر 32 گاڑیوں کا شدید حادثہ، نو آدمی شدید زخمی اور 48 ہلکے، پولیس تحقیقات جاری۔
بونڈانگ ڈسٹرکٹ ، سیکنگنم شہر، میں پیر کے دن صبح سات بجے تھوڑی دیر بعد، ایک عوامی بس نے اکیلی سڑک پر 32 گاڑیوں کے ساتھ ٹکر مار کر شدید حادثہ کیا۔ اس وجہ سے نو شخص شدید زخمی ہوکر اسپتال پہنچے، جبکہ آگے بتائی گئی اعداد و شمار کے مطابق 48 افراد ہلکے جرح کے شکار ہوئے۔ پولیس اس حادثے کی شناخت اور اس کے سبب کی تحقیقات متعارف کر رہی ہے۔
حادثے کا تفصیلی خاکہ اور مکینیکل جائزہ
نیشنل فائر ایجنسی کے مطابق، یہ حادثہ صبح 7:34 بجے ہوا، جب بس نے متعدد گاڑیوں کو ٹکر مار کر ہدف بنائی۔ بس نے سڑک کے درمیان ایک میڈین بارئیر پر دھمالے کر چکی۔ اس ٹکر میں چار بسیں، ایک ٹرک اور 27 شخصی کاریں شامل تھیں۔Also readکوئٹہ بیئرز نے گرینڈ بلوچستان کرکٹ لیگ کا فائنل جیت لیا
بوس کا ڈرائیو البچانھ سے بجڑا تھا، جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کے بیانیہ سے پتہ چلتا ہے کہ سڑے کے زمین پر کھڑی گاڑیاں بھی اس ٹکر کا شکار ہوئیں۔
اسٹیٹِک حکام کی جائزہ اور تقسیم
نیشنل فائر ایجنسی نے 88 اہلکار اور 33 گاڑیاں مقامی اسٹیشن پر بھیجیں تاکہ فوری طور پر مرمت کا دفتر ترتیب دے سکیں۔ اس کے علاوہ، ایک ہنگامی میڈیکل سٹیشن کا قیام بھی کیا گیا تاکہ فوری طبی امداد مہیّا ہو سکے۔
ایصرائیت کی خبر سے پتہ چلتا ہے کہ بس کا ڈرائیور بھی زخمی ہو کر اسپتال پہنچا۔ اس کے بعد برودکاسٹر کے مطابق، پولیس نے بجلی کے الزامات کے تحت اس حادثے کی بررسی شروع کر دی۔
پولیس کی تحقیقات اور آئندہ کے اقدامات
پولیس نے اس حادثے کی تحقیقات کے لئے بالک باکس ڈیٹا اور سیٹ سی وی اسکرین فوٹوز پر مبنی تحقیق کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، پولیس نے جرائم کے متبادل ترکیبوں کی صورت میں یہ پرکھنے کا فیصلہ کیا کہ اسب قریب کے شہر میں سڑک کے بیمائیک کو بڑھانا ضروری ہے۔
تقریباً اگلے ہفتے کے اندر حکومتی ڈپٹم کے ساتھ ایک اجلاس کیا جائے گا جس میں اس طرح کے حادثات پر حکمت عملی پر بات چیت ہوگی۔ اس منصوبے کا مقصد مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام اور سڑک سیکیورٹی بڑھانا ہے۔
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